Опасное соглашение: стал известен подводный камень ОСАГО

Автовладелица из Санкт-Петербурга, получив по ОСАГО мизерную выплату, решила обратиться в суд, чтобы взыскать более крупную сумму. Однако в ходе разбирательств выяснилось, что истец уже подписала со страховой соглашение об урегулировании убытков. Поэтому страховщик ей больше ничего не должен. Тем не менее Верховный суд встал на сторону автомобилистки и раскритиковал соглашение. В запутанной ситуации разбирались «Известия».

Роковой троллейбус

Дорожно-транспортное происшествие случилось еще в апреле 2017 года: троллейбус выехал на красный и столкнулся на перекрестке с автомобилем Hyundai Solaris Марины Е. Полисы ОСАГО были у всех участников аварии, водитель троллейбуса вину не отрицал, так что история должна была решиться в пользу пострадавшей. Марина обратилась в свою страховую компанию «Согласие», та провела осмотр повреждений и сначала пообещала выплатить сумму ущерба, но потом решила все-таки направить автомобиль на ремонт.

Опасное соглашение1 Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Тем временем Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга почему-то отменил постановление, котором была установлена вина водителя троллейбуса. После этого страховщик снова изменил способ страхового возмещения — с ремонта на СТОА на выплату денежных средств. Выплата оказалась мизерной — только 28 тыс. рублей. Тогда как экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта с учетом износа в 86 тыс.

Марина сначала согласилась с суммой выплаты и подписала соглашение об урегулировании убытков, как того требуют в подобных случаях страховщики. Согласно пунктам этого документа, потерпевший признавал обоснованным размер выплаченной суммы страхового возмещения и правильность его определения страховщиком. Страховщик после выплаты этой суммы полностью прекращал обязательства по договору ОСАГО.

Была введена в заблуждение

Затем Марина Е. всё же решила обратиться в суд, который снова установил вину водителя троллейбуса и взыскал со страховщика сумму страхового возмещения в 75 тыс. рублей, плюс штраф и моральный ущерб. Триумф автовладелицы оказался недолгим — по апелляции решение было отменено, причем на основе того самого спорного соглашения, заключенного между страховщиком и страхователем. Судьи посчитали, что истец не могла не понимать тот факт, что страховое возмещение будет ей выплачено не в полном объеме, поскольку знала величину ущерба. Решение апелляционной инстанции поддержали и в Третьем кассационном суде.

Опасное соглашение5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Верховный суд встал на сторону автовладелицы, посчитав, что она была введена в заблуждение относительно правовых последствий совершаемых ею действий. Она не предполагала, что подписанное соглашение сделает невозможным «довзыскание» страхового возмещения в полном объеме. И если бы знала о действительном положении дел, вряд ли бы совершила такую сделку со страховщиком.

Согласно п. 1 ст. 178 ГК РФ, сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной, если это заблуждение было существенным. Поэтому Коллегия ВС по гражданским делам направила дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, и в итоге решение было вынесено в пользу Марины Е.

Можно ли обойтись без суда

Справедливость восторжествовала, но можно ли было избежать нескольких лет судебных разбирательств? Тем более что итоговая сумма выплаты всё равно оказалась скромной.

В Российском союзе автостраховщиков отметили, что в соответствии с законом «Об ОСАГО» потерпевший до обращения в суд обязан обратиться с претензией к страховщику, предоставив документы, подтверждающие обоснованность его требований. Это дает возможность страховщику в досудебном порядке пересмотреть объем своих обязательств и произвести доплату, в том числе по результатам повторно проведенных осмотров, при необходимости в условиях автосервиса. Однако опрошенные «Известиями» эксперты сомневаются, что в этом случае можно было бы добиться результатов без судебных разбирательств.

Опасное соглашение4 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

«Страховая компания не удовлетворила бы досудебное обращение, она сослалась бы на соглашение об урегулировании убытков по договору обязательного страхования, указав на то, что сумма выплачена потерпевшему согласно вышеуказанному обращению», — считает юрист «Единого центра защиты» Андрей Харчиков. Практика показывает, что страховщики идут в судебных тяжбах до конца.

Страховщики закрутят гайки

Упростит решение ВС возможность взыскать со страховщика более крупную сумму, чем он согласился выплатить? Ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Тулупов допустил, что позиция Верховного суда РФ по данному вопросу может оказать влияние на судебную практику, несмотря на то что она не может рассматриваться как основание для принятия того или иного решения.

Между тем страховщики из опасений, что такие случаи повторятся, могут «закрутить гайки» Директор по страховым вопросам сервиса «Страховка.ру» Антон Алферов допустил, что теперь компании добавят отдельное условие в соглашение, где прямо укажут, что значит прекращение страхового обязательства в полном объеме.

Опасное соглашение2 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«А значит это, что потерпевший не сможет обратиться к страховщику для довозмещения убытков. Разницу потерпевшему придется взыскивать непосредственно с причинителя вреда. Этого права его никто не лишает», — отметил Алферов.

Что, если не соглашаться?

Зачем вообще нужно соглашение об урегулировании убытков и можно ли отказаться от его подписания?

«В соответствии с п. 12 ст. 12 закона «Об ОСАГО» в случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страхового возмещения и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится. В указанной ситуации страховщик заключает с потерпевшим соглашение, в котором указывается размер страхового возмещения, поскольку данный документ удостоверяет наличие согласия сторон», — разъяснили «Известиям» в РСА.

В теории такое соглашение позволяет получить выплату максимально быстро и не тратить время и деньги на судебные разбирательства. Вместе с тем закон «Об ОСАГО» не предусматривает обязательность его заключения.

В случае несогласия с суммой, установленной страховщиком по результатам проведенного осмотра, потерпевший вправе отказаться от подписания соглашения. Тогда страховщик обязан организовать независимую техническую экспертизу, а потерпевший — представить поврежденное имущество или его остатки для ее проведения.

Опасное соглашение3 Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

«Необходимо отметить, что указание потерпевшим в соглашении комментариев о возможных будущих несогласиях с суммой указывает на то, что согласие не достигнуто», — добавили в РСА.

Эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» пояснили алгоритм дальнейших действий. Сперва необходимо подать заявление о разногласиях в письменном виде страховщику, в котором запросить результаты осмотра, проведение независимой экспертизы или сделать ее за собственные средства и копию заключения приложить к заявлению. Далее потребовать копию акта о страховом случае. Ее обязаны выдать в течение трех дней со дня получения соответствующего заявления. Если страховая компания не дала ответ в течение 15 дней (в случае подачи заявления онлайн) или 30 дней (при отправке заявления заказным письмом), можно обращаться к финансовому омбудсмену.