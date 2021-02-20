Как карта ляжет: почему автосалоны требуют платить наличными

Отдельные автосалоны просят оплатить свой недешевый товар наличными, а при расчете картой цена вполне может оказаться выше. Почему так происходит и законно ли это, выясняли «Известия».

Эквайринга боятся

Проблема кроется не в странных капризах продавцов, а в понятном любому желании сэкономить. В случае с приемом оплаты наличными — на банковском эквайринге. Мудреное слово означает банковскую услугу, позволяющую потребителям оплачивать покупку картой. Естественно, за это банки берут процент, у каждого — свой.

Средняя ставка за эквайринг — 1,33%-3,5%. Обычно дилеры берут комиссию за эквайринг на себя, но не все могут сделать это по экономическим причинам.

«Есть дилеры с маленьким объемом продаж, для которых нецелесообразно брать комиссию за эквайринг на себя, они вешают ее на клиента, тогда и возникает просьба оплаты наличными», — прокомментировали подобные ситуации в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Как карта ляжет Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Иногда дилеры ограничивают объем операций по оплате картой незначительными авансами за автомобиль, либо оплатой услуг сервиса, предлагая доплатить остальную сумму через интернет-банк, либо внести наличные в приписную кассу банка.

«Абсолютное большинство транзакций до 100 тыс. рублей оплачивается картой банка в салоне, либо по ссылке на телефон, позволяющей быстро и главное дистанционно провести транзакцию. Их доля сейчас перевалила за 80%», — поделился с «Известиями» директор «Ауди.Авилон» Ренат Тюктеев.

В кредит — дешевле

Крупным дилерским центрам невыгодно продавать автомобили за наличные, потому что они работают от кумулятивной маржи. Она включает в себя бонусы от банков за оформленный кредит, от страховой компании за продажи страховых продуктов, бонусы от импортера за программу трейд-ин, или же за дополнительное оборудование.

Когда клиент приходит с наличными, дилер теряет бонус по кредиту от банка и бонус от страховой, так как покупая машину за наличные, клиент может не страховать ее по каско. Привлекательные скидки предлагаются дилерами именно за счет бонусов.

Как рассказал «Известиям» источник в сфере автопродаж, перед Новым годом многие клиенты крупных центров жаловались, что за наличные им продавали машину на 200-300 тыс. руб. дороже, чем в кредит.

«Если брать машину со скидкой в кредит и погасить его через 3 месяца, общая сумма, даже с учетом выплаченных процентов, будет ниже, чем брать авто сразу за наличные», — пояснил источник.

По его словам, настаивать на наличных могут только неофициальные дилеры, мелкие компании, мультибренды, которые не получают от автопроизводителей, от страховых компаний бонусы за продажи их финансовых продуктов.

Впрочем, возможны ситуации, в которых оплату наличными просят и проверенные автосалоны.

Как карта ляжет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Это связано не с тем, что они нечестные и работают по „чёрной“ схеме, а с тем, что норма наценки по сравнению с другими товарами минимальная, а стоимость при этом очень высокая. Однако требовать, и тем более отказываться продавать за безнал, такого компании с репутацией себе не позволяют », — рассказал создатель основатель фирмы Fresh Auto Денис Мигаль.

За автомобилем в интернет

Некоторые производители продают машины напрямую, через свои онлайн-платформы, оставляя дилерам лишь выдачу автомобиля и последующее обслуживание. И все же пока что доля таких продаж крайне мала.

«Развитие онлайн продаж требует значительных инвестиций в IT-инфраструктуру и бизнес-процессы. Сейчас объем онлайн продаж небольшой, но за этим направлением будущее, поэтому дилеры активно его развивают», — поделился представитель ДЦ «АВТОDОМ».

Кроме того, купить машину по безналичному расчету можно через маркетплейс. Соответствующий сервис предлагает, например, «СберАвто».

«У нас есть возможность давать дополнительную скидку на авто, если мы сотрудничаем напрямую с производителем. В этой концепции мы получаем автомобили ровно по той же стоимости, что и дилеры, и поэтому мы можем давать дополнительные скидки для клиента», — рассказали «Известиям» в пресс-службе «СберАвто».

Черные схемы

Оплата наличными может быть обусловлена не только желанием избежать оплаты эквайринга, но и различными мошенническими схемами.

«Например, салон продает машины. Объявлялась акция — при покупке авто резина в подарок. Те, кто знали об акции, спрашивали менеджера, кто не был в курсе — нет. Но по документам все покупки авто сопровождались резиной. Оставшиеся покрышки менеджеры реализовывали самостоятельно», — поделился с «Известиями» источник а автобизнесе, пожелавший остаться неназванным.

Другой популярный вариант мошенничества при продаже — завышение цены. Например, установка сигнализации и подкрылков стоит 50 тыс. рублей. Менеджер говорит клиенту, что услуга стоит сейчас 70 тыс. рублей, показывает документ на мониторе и предлагает сделать предоплату — в этом случае услугу якобы можно будет оказать за 60 тысяч. Из этой суммы менеджер 10 тыс. рублей оставляет себе, оставшееся — в кассу.

Как карта ляжет Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

На сегодняшний день более популярна схема, когда кассир в доле: он делает две одинаковые платежки по реквизитам. Но на первой, для внутреннего документооборота, стоит цена 70 000 рублей а на второй, для клиента — 100 000 рублей. Бывает и так, что клиенту подсовывают договор на установку дополнительного оборудования на бланке с похожим, но другим названием фирмы.

А это вообще законно?

Согласно части 1 статьи 16.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» продавец обязан предоставить потребителю выбор оплаты товара с использованием национальных платежных инструментов или наличными. Данная обязанность распространяется на продавцов, у которых выручка от реализации товаров или оказания услуг за предшествующий календарный год превышает 40 млн рублей. Продавец освобождается от данной обязанности, если в торговом объекте за предыдущий календарный год выручка не превысила 5 млн рублей.

Отметим, что карты международных платежных систем национальными платежными инструментами не являются.

«Вместе с тем, данная статья закона прямо запрещает установление разных цен на одни и те же товары в зависимости от способа оплаты. Автосалон при оплате безналичным путем компенсирует свои расходы банку на эквайринг, однако требование комиссии при выборе данного способа оплаты незаконно », — прокомментировал ситуацию ведущий юрист Европейской Юридической Службы Павел Кокорев.

При этом закон не запрещает продавцу отпускать товар по своему усмотрению. «Я не очень понимаю, что может предъявить общество защиты потребителей продавцу машин, если он откажет покупателю в обслуживании», — полагает независимый эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев. Покупатель может подать в суд, но разбирательство займет месяцы.

Как карта ляжет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Можно написать претензию с требованием не взимать комиссию при оплате транспортного средства безналичным путем со ссылкой на статью 16.1 Закона РФ „О защите прав потребителей“, по возможности произвести аудио- или видеозапись разговора с работником автосалона. В случае продолжения указанных незаконных требований возможно обращение с жалобой в Роспотребнадзор», — говорит Павел Кокорев.