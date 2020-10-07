Фантомная комиссия: возврат старых ставок эквайринга разгонит цены в интернете

Онлайн-магазины могут повысить цены на товары до 5%. О рисках увеличения стоимости продукции говорится в письме президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной («Известия» ознакомились с ним). ТПП просит вернуть сниженную комиссию за эквайринг в 1% при покупках в интернете. 30 сентября завершился период, когда электронная коммерция работала по такой схеме, и теперь торговля вернулась к обычному эквайрингу в 3–4%. В ЦБ готовы обсуждать этот вопрос, но в перспективе — когда ситуация в стране нормализуется, сказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Временная мера

Торгово-промышленная палата направила письмо главе Центробанка 6 октября. В документе отмечается, что ТПП высоко оценила меры по поддержке предпринимателей, которые регулятор принял в период пандемии. С 15 апреля до 30 сентября ЦБ ограничил максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам 1% . Речь идет о бесконтактных операциях в Сети. До этого момента они составляли в среднем 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара, указывал Банк России . Но в условиях распространения коронавируса дистанционная торговля стала более важной для населения и предприятий. Онлайн-покупки вышли на первый план: с их помощью люди обеспечивали себя продовольствием и товарами первой необходимости, отметила ТПП в своем письме.

Теперь же банки повышают комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами. Возвращение тарифов к реальным докризисным значениям в 3–4% (зависит от оборотов магазина) негативно скажется на онлайн-бизнесе, сказано в письме ТПП. В этом случае компании предпочтут наличные расчеты. Более того, возникает риск увеличения цен на продукцию, то есть этот вопрос не обойдет стороной население, отмечено в письме. Поэтому ТПП предложила ЦБ рассмотреть возможность продлить действие эквайринговой комиссии в 1% для онлайн-ритейлеров. Сохранить такой тариф можно до того момента, когда будут сняты все связанные с коронавирусом ограничения , считают в ТПП.

Фантомная комиссия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» спросили топ-30 кредитных организаций, вернули ли они докризисные ставки. Некоторые уже поняли эквайринг . В ВТБ полагают, что возврат комиссий на прежний уровень не повлечет серьезных последствий для предприятий интернет-торговли, так как этот уровень складывался годами и является экономически обоснованным. Если Банк России примет решение о продлении или вводе новых льгот, МКБ предоставит такие условия в самые сжатые сроки, отметили в банке.

Сложный диалог

В период пандемии благодаря ограничению эквайринга интернет-ритейлерам удавалось сдерживать рост цен на товары, сказал «Известиям» председатель Комитета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров, который инициировал обращение в ЦБ.

— В онлайн-ритейле это было особенно актуально, так как довольно большая доля продаж приходится на платежи по картам. Некоторые ритейлеры и вовсе ввели предоплату онлайн заказов благодаря новой мере регулятора, — отметил Алексей Федоров.

Эксперт подчеркнул, что это позволило снизить количество возвратов, а также сократить издержки. Возврат к обычным тарифам может спровоцировать рост цен на товары до 5%, отметил он.

Ограничение эквайринговых комиссий носило временный характер и было направлено на поддержку в том числе малого и среднего предпринимательства в период пандемии, заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ . Там напомнили: регулятор уже сообщал, что готов продолжить диалог по этому вопросу со всеми вовлеченными участниками рынка, когда ситуация нормализуется. Причем таким образом, чтобы интересы всех сторон были учтены.

Фантомная комиссия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Тем не менее мы по-прежнему считаем, что сохранить баланс интересов поможет система быстрых платежей, которая позволяет оплачивать товары и услуги в том числе с помощью QR-кода, — сказали в пресс-службе ЦБ . — Комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий за оплату через СБП, ограничены и составляют не более 0,7% от суммы трансакции.

Без альтернативы

Пока у людей нет удобной альтернативы банковским картам для онлайн-оплаты товаров, уверен Алексей Федоров. Например, клиенту не очень комфортно использовать СБП, которая требует большего количества манипуляций в сравнении с обычным платежом . Пока клиент совершает их, заканчивается время действия операции и форма оплаты «слетает». К тому же далеко не у каждого в телефоне есть функция считывания QR-кода или мобильный банк, добавил специалист.

СБП еще не может считаться полноценной альтернативой интернет-эквайрингу, согласился с коллегой президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Большинство банков не поддерживают сценарий, при котором физическое лицо может внести плату на счет юридическому, пояснил он. Но в нынешней экономической ситуации интернет-ритейл вряд ли планирует поднимать цены на товары, уточнил эксперт. Хотя компании, скорее всего, пересмотрят свои бизнес-модели и вернутся к использованию обычных терминалов для оплаты покупок, например, когда курьер уже доставит им товары, предположил Артем Соколов. Такой способ оплаты станет дешевле интернет-эквайринга, но лишит покупателей удобства при совершении онлайн-платежей, резюмировал он.

Фантомная комиссия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В России ставки эквайринга остаются на достаточно высоком уровне: в среднем это 1–3% в зависимости от вида предприятия, сказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Эти показатели заметно выше тех, что действуют, например, для европейских ритейлеров. Снижение и унификация комиссий для разных категорий товаров позволит стимулировать развитие отрасли: как ее традиционную сферу, так и онлайн-торговлю, считают в АКОРТ. Уровень эквайринга для торговых сетей следует установить в пределах 1%, уверены в организации. Это сохранит целесообразность использования безналичных платежей, а также поддержит их распространение.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что сохранение стоимости эквайринга для онлайн-платежей по льготной ставке 1% крайне целесообразно.