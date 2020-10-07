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Фантомная комиссия: возврат старых ставок эквайринга разгонит цены в интернете

О таких рисках онлайн-ритейлеры предупредили главу Центробанка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Фантомная комиссия: возврат старых ставок эквайринга разгонит цены в интернете
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2020-10-06 17:34:26
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Онлайн-магазины могут повысить цены на товары до 5%. О рисках увеличения стоимости продукции говорится в письме президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной («Известия» ознакомились с ним). ТПП просит вернуть сниженную комиссию за эквайринг в 1% при покупках в интернете. 30 сентября завершился период, когда электронная коммерция работала по такой схеме, и теперь торговля вернулась к обычному эквайрингу в 3–4%. В ЦБ готовы обсуждать этот вопрос, но в перспективе — когда ситуация в стране нормализуется, сказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Временная мера

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Торгово-промышленная палата направила письмо главе Центробанка 6 октября. В документе отмечается, что ТПП высоко оценила меры по поддержке предпринимателей, которые регулятор принял в период пандемии. С 15 апреля до 30 сентября ЦБ ограничил максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам 1%. Речь идет о бесконтактных операциях в Сети. До этого момента они составляли в среднем 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара, указывал Банк России. Но в условиях распространения коронавируса дистанционная торговля стала более важной для населения и предприятий. Онлайн-покупки вышли на первый план: с их помощью люди обеспечивали себя продовольствием и товарами первой необходимости, отметила ТПП в своем письме.

Теперь же банки повышают комиссию для интернет-магазинов за оплату товаров картами. Возвращение тарифов к реальным докризисным значениям в 3–4% (зависит от оборотов магазина) негативно скажется на онлайн-бизнесе, сказано в письме ТПП. В этом случае компании предпочтут наличные расчеты. Более того, возникает риск увеличения цен на продукцию, то есть этот вопрос не обойдет стороной население, отмечено в письме. Поэтому ТПП предложила ЦБ рассмотреть возможность продлить действие эквайринговой комиссии в 1% для онлайн-ритейлеров. Сохранить такой тариф можно до того момента, когда будут сняты все связанные с коронавирусом ограничения, считают в ТПП.

Фантомная комиссия
ЦБ РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» спросили топ-30 кредитных организаций, вернули ли они докризисные ставки. Некоторые уже поняли эквайринг. В ВТБ полагают, что возврат комиссий на прежний уровень не повлечет серьезных последствий для предприятий интернет-торговли, так как этот уровень складывался годами и является экономически обоснованным. Если Банк России примет решение о продлении или вводе новых льгот, МКБ предоставит такие условия в самые сжатые сроки, отметили в банке.

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Сложный диалог

В период пандемии благодаря ограничению эквайринга интернет-ритейлерам удавалось сдерживать рост цен на товары, сказал «Известиям» председатель Комитета ТПП по развитию электронной коммерции Алексей Федоров, который инициировал обращение в ЦБ.

— В онлайн-ритейле это было особенно актуально, так как довольно большая доля продаж приходится на платежи по картам. Некоторые ритейлеры и вовсе ввели предоплату онлайн заказов благодаря новой мере регулятора, — отметил Алексей Федоров.

Эксперт подчеркнул, что это позволило снизить количество возвратов, а также сократить издержки. Возврат к обычным тарифам может спровоцировать рост цен на товары до 5%, отметил он.

Ограничение эквайринговых комиссий носило временный характер и было направлено на поддержку в том числе малого и среднего предпринимательства в период пандемии, заявили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Там напомнили: регулятор уже сообщал, что готов продолжить диалог по этому вопросу со всеми вовлеченными участниками рынка, когда ситуация нормализуется. Причем таким образом, чтобы интересы всех сторон были учтены.

Фантомная комиссия
удаленка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Тем не менее мы по-прежнему считаем, что сохранить баланс интересов поможет система быстрых платежей, которая позволяет оплачивать товары и услуги в том числе с помощью QR-кода, — сказали в пресс-службе ЦБ. — Комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий за оплату через СБП, ограничены и составляют не более 0,7% от суммы трансакции.

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Без альтернативы

Пока у людей нет удобной альтернативы банковским картам для онлайн-оплаты товаров, уверен Алексей Федоров. Например, клиенту не очень комфортно использовать СБП, которая требует большего количества манипуляций в сравнении с обычным платежом. Пока клиент совершает их, заканчивается время действия операции и форма оплаты «слетает». К тому же далеко не у каждого в телефоне есть функция считывания QR-кода или мобильный банк, добавил специалист.

СБП еще не может считаться полноценной альтернативой интернет-эквайрингу, согласился с коллегой президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Большинство банков не поддерживают сценарий, при котором физическое лицо может внести плату на счет юридическому, пояснил он. Но в нынешней экономической ситуации интернет-ритейл вряд ли планирует поднимать цены на товары, уточнил эксперт. Хотя компании, скорее всего, пересмотрят свои бизнес-модели и вернутся к использованию обычных терминалов для оплаты покупок, например, когда курьер уже доставит им товары, предположил Артем Соколов. Такой способ оплаты станет дешевле интернет-эквайринга, но лишит покупателей удобства при совершении онлайн-платежей, резюмировал он.

Фантомная комиссия
банковская карта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В России ставки эквайринга остаются на достаточно высоком уровне: в среднем это 1–3% в зависимости от вида предприятия, сказали «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Эти показатели заметно выше тех, что действуют, например, для европейских ритейлеров. Снижение и унификация комиссий для разных категорий товаров позволит стимулировать развитие отрасли: как ее традиционную сферу, так и онлайн-торговлю, считают в АКОРТ. Уровень эквайринга для торговых сетей следует установить в пределах 1%, уверены в организации. Это сохранит целесообразность использования безналичных платежей, а также поддержит их распространение.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что сохранение стоимости эквайринга для онлайн-платежей по льготной ставке 1% крайне целесообразно.

Установление различных ставок банковского эквайринга способствует развитию конкурентной среды в банковской системе, заявил «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Ограничение уровня ставки может привести к монополизации рынка платежных услуг крупными игроками, отметил он.

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