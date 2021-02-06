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Виртуозно подрезать: как правильно взять автокредит

Легальные хитрости, которые позволят сэкономить на отношениях с банком
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Виртуозно подрезать: как правильно взять автокредит
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2021-01-31 23:29:40
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Сегодня большинство россиян, как и жителей других стран, приобретают автомобили в кредит. При этом наши соотечественники находятся в достаточно привилегированном положении благодаря программам господдержки автокредитования, позволяющим сэкономить на покупке 150–375 тыс. рублей. Свои выгодные варианты предлагают и автопроизводители. Как взять автомобиль в кредит с максимальной выгодой и почему всегда важно внимательно читать договор, разбирались «Известия».

Автокредиты вышли из карантина

Во второй половине 2020 года было выдано 526,4 тыс. автокредитов, Это на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщают аналитики агентства «Автостат».

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«В период карантинных мероприятий в апреле-мае 2020 года наиболее сильно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов. Однако во втором полугодии сегмент автокредитования активно восстанавливался — отметил генеральный директор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. По его словам, помимо отложенного спроса, основными причинами активности на авторынке стало расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили.

Государственная скидка

Кредитные программы с госсубсидиями, по мнению экспертов, стали главным двигателем продаж в 2020-м. Важную роль они продолжат играть и в этом году.

Вплоть до конца 2023 года продолжают действовать «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль государственному медицинскому персоналу», «Автомобиль в «трейд-ин», «Свое дело», «Льготный лизинг» и «Российский тягач». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, программы распространяются на локализованные модели стоимостью до 1,5 млн рублей. Таким образом, при покупке машины по максимально возможной цене выгодна в денежном эквиваленте может составить 150 тыс. рублей, а для жителей Дальнего Востока — 375 тыс. рублей

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производитель
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Что предлагают производители

Собственные кредитные программы предлагают и автопроизводители, некоторые — через собственные банки. Ставка может составлять всего 5–7%, впрочем, попадаются и еще более выгодные варианты. В то же время первоначальный взнос за автомобиль может составлять 70–80% цены. Вариант с высокой ставкой тоже стоит рассматривать — некоторые включают в сумму платежа каско и регулярное техобслуживание. Кредит на подержанный автомобиль? Нет ничего проще, сейчас покупателей вторички кредитуют и банки, и автопроизводители.

С остаточной стоимостью

Эксперты советуют тщательно выяснять подробности и нюансы кредитного предложения. На рынке есть варианты, позволяющие почти в два раза снизить платеж по сравнению со стандартным кредитом за счет наличия гарантированной остаточной стоимости автомобиля до 50%.

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Гарантированная остаточная стоимость — половина от первоначальной стоимости автомобиля на момент сделки. Она фиксируется банком и не включается в ежемесячные платежи. Таким образом клиент пользуется автомобилем в течение трех лет, не оплачивая сразу всю его стоимость.

По прошествии трех лет покупатель может решить, что делать с автомобилем и остатком долга. Можно оставить машину себе, внеся остаток или продлив кредит еще на пару лет. А можно продать автомобиль дилеру, полученные деньги использовать для погашения действующего кредита и в качестве первоначального взноса на новую машину. Есть, разумеется, и возможность продать авто самостоятельно или с помощью дилера, и затем погасить кредит. Еще один вариант — вернуть автомобиль банку и полученные средства использовать для погашения действующего кредита.

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Кредит и скидки

Дилерские центры особенно заинтересованы в кредиторах. Это гарантирует долгосрочные отношения с клиентом, сулящие повторную покупку. Такой клиент «кормит» и дилера, и страховую, поэтому ему обычно предлагают различные варианты скидок.

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«Например, дилер имеет договоренность с банком и со страховой компанией, что надо навязать клиенту спутниковую навигацию и что без этого дополнительного оборудования ставки по кредиту и платеж по страховке будут выше. Тем самым дилер легко зарабатывает на сигнализации и ее установке», — пояснил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Выдача любого кредита сопровождается комиссионным вознаграждением дилеру в виде процента от суммы или фиксированного платежа. К этому добавляется выплата от страховой компании за страховку. В зависимости от марки и модели автомобиля, совокупные суммы вознаграждений могут варьироваться от 15 тыс. до 80 тыс. рублей, а если говорить о премиум-сегменте, то могут быть еще выше. На этом могут сэкономить и покупатели.

«При наличии значительной суммы наличными можно взять автокредит и получить сопутствующую скидку, а через месяц-другой погасить заём досрочно, не потеряв на выплаченных процентах. Наконец, сравните предлагаемые вам условия по кредиту на сайте банка и в автосалоне. Дилеры дают скидки на автомобили, но и «зашивают» установленное ими допоборудование, когда речь идет о машинах в наличии», — поделилась с «Известиями» генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова.

Эксперты советуют брать кредиты на короткий срок — в этом случае переплата ниже. Однако нужно учесть, что на кредиты с минимальным сроком банки стараются устанавливать повышенные ставки для снижения оперативных издержек.

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ставка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Потребительский кредит — ставка выше, но есть и плюсы

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Ставка у потребительского кредита обычно больше, чему у автокредита, но есть аргументы и в его пользу.

«Как известно, обязательным условием выдачи автокредита является наличие полиса каско. В сумме затраты на обслуживание автокредита и каско могут превышать таковые при обычном потребкредите, даже несмотря на изначальную разницу ставки не в его пользу», — рассказала «Известиям» Маркова.

Для получения потребительского кредита никаких документов по страхованию автомобиля, разумеется, не требуется, как не понадобится и вносить первоначальный взнос. Купив машину по такой схеме, владелец может распоряжаться ею как угодно — ПТС на руках. Ее можно в любой момент продать, погасив заём или продолжая его выплачивать, а также использовать автомобиль в качестве залога при другом кредите.

Сергей Бургазлиев отметил, что сэкономить позволяют и ставки страхования жизни, здоровья, потери трудоспособности. Зачастую они ниже, чем при автокредите.

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страхование
Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Где еще сэкономить?

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На страховке тоже можно сэкономить. Даже если каско — необходимое условие кредита, совсем необязательно страховать по полной программе. При варианте с франшизой можно сэкономить до половины стоимости полиса.

«Особенно обратите внимание на варианты неполного страхового покрытия, а лишь тотальной гибели и угона имущества. Если вы новичок за рулем, сравните стоимость полисов ОСАГО и каско с ограничением числа допущенных к управлению автомобилем лиц и без него — нередко цена оказывается схожей, а возможности — сильно отличаются», — предупредила Маркова.

Также эксперт советует, сдавая автомобиль в трейд-ин, тщательно подсчитать потенциальную выгоду по скидке на новую машину. Она должна превышать или хотя бы равняться разнице при оценке в меньшую сторону старого авто.

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