Не тот профиль: россиянам стали чаще отказывать в кредитах

Уровень одобрения кредитов в России снизился до трехлетнего минимума, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. В 2020 году банки одобрили лишь треть от всех заявок на кредиты. В том, почему кредитные организации не желают выдавать ссуды, станут ли они более лояльны в этом году и как подготовиться, чтобы все-таки получить заемные средства в банке, разбирались «Известия».

Выдать нельзя отказать

В 2020 году российские банки одобрили чуть больше трети заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из подсчетов Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Уровень одобрения кредитов обновил трехлетний минимум. Больше всего отказов россияне получили по автокредитам — 62% заявок банки удовлетворить отказались. Сократился и уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт — до 31,2% .

Снижение обусловлено в первую очередь кризисом и пандемией: за последние полгода платежеспособность населения упала до критического минимума. Банки стали намного внимательнее отбирать кандидатов на выдачу розничных кредитов. Потеря постоянного официального дохода и соответственно снижение кредитного рейтинга сказалось на общей статистике. И хотя такой рейтинг отражает прошлое — кредитную историю клиента, а задача банка — спрогнозировать будущие риски, инструментов оценки кредитного риска у банков в сложившейся ситуации немного, указывают аналитики.

Не тот профиль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

« Некоторые банки по сути ввели запрет на кредитование работников из целых отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Другие исходили из статистических данных о снижении доходов населения, ужесточали требования к потенциальным заемщикам, независимо от сферы их деятельности . В этом смысле кредитный рейтинг служит ориентиром для банка при принятии решения», — поясняет Эдуард Христианов, первый заместитель председателя правления «РосДорБанка».

Кроме того, банки столкнулись с тем, что существовавшие до пандемии модели оценки рисков оказались неактуальными в новых условиях. Они не учитывали изменения в поведении людей, новые приоритеты, корректировки в структуре спроса. Соответственно, многим руководителям из банковского сектора показалось разумным взять паузу, отмечает Александр Тихонов, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

Раздача ипотеки

Исключением стала лишь ипотека — 71,3%% их тех, кто обратился за ссудами на жилье, их получили. В первую очередь это связано с программами господдержки. Субсидируя ставку, власти взяли на себя часть рисков по таким займам , указывает Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс». Особенно это касается наиболее льготных категорий получателей сельской и дальневосточной ипотек, где ставки были доведены до уровня 2-3%. Это позволило банкам серьезно расширить базу клиентов, способных взять на себя ипотеку, за счет людей, которые ранее не проходили скоринг по размеру дохода.

«Поскольку льготы временные, россияне, которые в принципе задумывались о покупке жилья в ипотеку, стремятся это сделать, пока эта программа действует. Сказываются и маркетинговые инициативы застройщиков, которые также получили послабление от государства — так, до конца 2020 года были отменены штрафы за срывы сроков ввода жилья в эксплуатацию. Кроме того, ипотека — это кредит, который обеспечен конкретным имуществом, а также страховкой жизни и трудоспособности заемщика, что дает банку гарантии возврата средств», — добавляет Александр Тихонов из SAS Россия/СНГ.

Не тот профиль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

C другой стороны, как раз из-за госпрограммы ипотеки — чтобы направить больше средств на ипотечные кредиты — банкам пришлось урезать другие сегменты кредитования. А для сохранения уровня внутренних резервов надо было пожертвовать более рисковыми потребительскими кредитами, что также обосновано с точки зрения снижения рисковости деятельности в кризисный период, отмечает Евгений Марченко, директор E.M. Finance.

Станут ли в этом году банки более лояльны к заемщикам? Многое будет зависеть от того, насколько быстро кредитные организации скорректируют свои модели оценки риска. Поскольку в прошлом году сегмент классических кредитов снизился сам по себе на фоне падения доходов населения, то в этом, скорее всего, будет расти. А вместе с ним должна увеличиться и доля одобрения потребзаймов. Однако возвращения к уровню одобрения кредитов, который был до начала пандемии, специалисты ждут не раньше 2022 года.

Просчитать доход и выяснить рейтинг

Такие факторы, как наличие судимости, маленький стаж работы, возраст заемщика, явно увеличат шансы на отказ при одобрении заявки на получение кредита. Но есть и неочевидные нюансы. Подкорректировав их, можно значительно повысить свои шансы на получение кредитных средств.

Так, банки оценивают платежеспособность как соотношение дохода и размера планового платежа по запрашиваемому кредиту (debt-to-income ratio, коэффициент долговой нагрузки). Допустимый уровень для банков — это 50-60 % от реального дохода клиента

Не тот профиль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Если у вас на сегодняшний день уровень заработной платы составляет 100 тысяч рублей, при этом есть текущие (ежемесячные) обязательства в 20 тысяч рублей, вы можете себе позволить взять кредит, при котором ежемесячный платеж не должен превышать 40 тысяч рублей. Если клиента данная сумма не устраивает, то каждый из банков будет запрашивать дополнительный доход. Дополнительный доход можно отобразить договором аренды на сдачу квартиры. Сумма кредита напрямую зависит от суммы дохода», — объясняет Михаил Ковшов, основатель холдинга CL Group. Кроме того, у заемщика не должно быть огромного количества микрофинансовых кредитов. Наличие микрокредитов — «красная тряпка» для аналитиков банков, которая ставит под сомнение платежеспособность.

Деньги для того парня

При этом, по словам Ковшова, в ысокий «белый» уровень заработка и отсутствие других кредитов все же не гарантируют одобрение займа. Препятствием к получению заемных средств от банка может стать и наличие нескольких кредитных карт — например, на общую сумму миллион рублей. Кредитные карты идентифицируются как дополнительный лимит к нагрузке от 5 до 10%.

Перед подачей заявки на получение кредита заемщику не лишним будет ознакомиться со своим кредитным рейтингом. Это можно сделать, отправив запрос в Бюро кредитных историй (БКИ).

«Наличие просроченной задолженности по любым кредитным продуктам или даже факт длительной просрочки по ранее оформленным кредитам значительно снижает вероятность одобрения банком нового кредитного продукта», — указывает Кристина Меликян, руководитель группы аналитики розничного кредитования OR Group.

Не тот профиль Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Поставить крест на кредите может и неверно указанная цель его получения. Здесь под запретом — «погашение действующего кредита», «открытие собственного бизнеса», «помощь знакомому, родственникам, приятелю»: в этих случаях банк гарантировано откажет. Стоит помнить и о том, что банкам нравятся заемщики, которые пришли к ним повторно, ранее успешно расплатившись по своим обязательствам.