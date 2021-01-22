Не бит, не крашен: в России выросли продажи автомобилей с пробегом

Несмотря на повсеместный рост цен и падение спроса на новые автомобили, рынок машин с пробегом растет. Какие модели пользуются спросом, стоит ли сейчас искать автомобиль на «вторичке» и как изменятся цены — в трендах рынка подержанных машин разбирались «Известия».

По итогам 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России немного вырос, тогда как продажи новых машин продемонстрировали снижение . По данным аналитического агентства «Автостат», за 12 месяцев было продано 5 млн 496,5 тыс. подержанных машин, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Факторы роста

Еще в сентябре аналитики и эксперты опасались, что год завершится в минусе, но ситуацию спас декабрь: в этом месяце россияне приобрели 537 тыс. автомобилей с пробегом, обеспечив рост на 16,6%. Популярность подержанных машин объясняют ситуацией на рынке новых: ростом цен и дефицитом машин у дилеров.

«Думаю, что ряд людей переключились с новых автомобилей на б/у. Цены на новые выросли очень сильно, и народ начал искать альтернативу в виде подержанных машин. Если рынок новых упал на 9%, значит, примерно 100–200 тыс. человек перешли на б/у», — прокомментировал ситуацию «Известиям» глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Стоимость подержанных автомобилей также подросла в 2020 году. Как было отмечено на конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), прирост цены на автомобили старше 10 лет составил 5–6%. Что касается подержанных машин возрастом 4–7 лет, то их стоимость подскочила на 15–20%. При этом, по словам Целикова, объем продаж свежих подержанных авто упал на 16–17%.

«Самыми ликвидными на российском рынке являются Mazda CX-5 — за три года эксплуатации модель примерно оценивается в 85% цены нового авто. Неплохо смотрится Hyundai Solaris — приобрести «трехлетку» можно за 80–85% ее первоначальной стоимости и модели Volkswagen — за три года они теряют всего 20–25% стоимости. В списке самых выгодных авто «помоложе» — до трех лет эксплуатации — Kia Rio и Skoda Rapid», — рассказал директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Всё же эксперты не считают автомобили инвестицией. Можно продать автомобиль по цене покупки или чуть дороже, но это будут уже другие деньги.

«Человек купил автомобиль год назад, а цены в этом году выросли, поэтому продавать авто можно по той же цене, были случаи, что и дороже. Автомобили возрастом 4–5 лет в хорошем состоянии к концу 2020 года стали дороже, чем в конце 2019-го», — рассказал Сергей Целиков.

Лидеры вторички

Наибольшим спросом на вторичном рынке пользовались автомобили Lada. Таких машин было продано 1 млн 283,5 тыс. На втором месте расположилась Toyota с результатом 620 тыс. автомобилей. Третье место у Nissan — 315 тыс. штук.

Такие результаты объяснимы. «То, что Lada, Toyota и Nissan больше всего продаются на рынке автомобилей с пробегом, — это вполне логично. Во-первых, новые машины этих брендов пользуются высоким спросом у покупателей, соответственно, аналогичным успешным образом реализуются и подержанные автомобили этих марок на рынке России. Во-вторых, такой результат также связан и с объемами продаж данных брендов в прошлые периоды», — разъяснил «Известиям» директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

По словам Сергея Целикова, второе место Toyota обеспечили Дальний Восток, Сибирь, Урал: там популярность автомобилей японской марки даже выше, чем у Lada. «Nissan в тройке лидеров тоже за счет Дальнего Востока, но там правый руль популярен — 25%. Если смотреть европейскую часть страны, то после «Лады» будут идти Hyundai и Kia. Если говорить о Москве, то там «Лады» не будет даже в первой десятке, а будут Hyundai, Kia, VW и Renault», — пояснил Целиков.

Cамой популярной моделью в б/у-сегменте в 2020 году впервые стал Ford Focus. Объем перепродаж автомобиля достиг 130,7 тыс. машин (–1,8%). На второе место опустилась российская Lada 2114 (124,5 тыс. шт.; −8,9%), которая удерживала пальму первенства в этом сегменте рынка с 2016 года. Третьим стал Hyundai Solaris (117,9 тыс. шт.; +8,2%), следом за которым идет еще одна корейская модель — Kia Rio (117 тыс. шт.; +15,2%). Топ-5 закрыла Toyota Corolla (105,4 тыс. шт.; +1,6%).

Среди более дорогих автомобилей лидируют «немцы», рассказал Баскаков: «Что касается лидеров в б/у-сегменте по нашим продажам в 2020 году, то среди них можно назвать Mercedes и BMW».

Покупать или повременить?

Сейчас не лучшее время приобретать автомобиль, считает эксперт: рынок оскудел, хорошие машины разобрали, выбирать не из чего. Целиков советует набраться терпения и подождать, когда в продаже в б/у-сегменте появятся свежие варианты.

«Здесь присутствует еще и цикличность. Фаза большого объема продаж — 2012–2014 годы, когда авто продавалось за 2,3–2,7 млн рублей. Сейчас на рынок подержанных авто выходят автомобили 2016–2017 годов, а в тот период объем продаж был низким, поэтому и сейчас таких предложений крайне мало», — пояснил Сергей Целиков.

Чего ждать от рынка в новом году

Именно из-за дефицита рынок подержанных автомобилей может снизиться в 2021 году, считает генеральный директор «Автостата». Изменения могут произойти и со структурой рынка — появится больше «автохлама».

Независимый аналитик авторынка Сергей Бургазлиев дал более оптимистичный прогноз:

— Полагаю, что рынок б/у, при нынешних условиях и объемах господдержки рынка новых автомобилей, останется на том же уровне. Может, немного прибавит (+/– 3–4%), но всё будет зависеть от сроков и успехов борьбы с коронавирусом, цен на нефть, курса рубля.

Стабильными, по мнению Бургазлиева останутся и цены, хотя возможен рост на 2–3%. «Если доллар будет стоить 73–75 рублей, то на вторичном рынке большого роста уже не будет. Потому что эти автомобили и так ушли немного вперед по цене», — подытожил Целиков.