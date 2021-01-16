Готовность к потрясениям: автопроизводители подвели итоги года

Продажи новых автомобилей в 2020 году снизились меньше, чем прогнозировали эксперты, — всего на 9,1%, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Между тем растущий хорошими темпами рынок в декабре показал отрицательный результат. Какие автомобили пользовались наибольшим спросом, как автопроизводители боролись за покупателей и каковы прогнозы экспертов на будущий год, разбирались «Известия».

Самый сложный год

Предновогодняя гонка в сентябре-ноябре сменилась падением продаж в декабре — 160 707 штук, минус 2,1% в сравнении с прошлым годом.

«Недавний рост, вызванный девальвацией рубля, последствиями локдауна и возросшим на фоне ожидаемой адаптации цен спросом, завершился. Его сменили стабилизация и снижение рыночного спроса», — рассказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ доктор Томас Штэрцель.

При этом 2020 год закончился не так плохо, как предполагали эксперты, дававшие цифру минус 13–15%. Согласно данным комитета автопроизводителей АЕБ, к концу года продажи новых легковых и коммерческих автомобилей составили 1 598 825 штук. Это всего на 9,1% меньше, чем в 2019 году. Из них в декабре было реализовано 166,7 тыс. машин — на 2% меньше, чем годом ранее.

Готовность к потрясениям Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Эксперты и игроки рынка говорят о том, что 2020 год оказался едва ли не самым сложным для российского автомобильного рынка — падение курса рубля, а затем закрытие автосалонов и остановка заводов из-за эпидемии COVID-19. Между тем после снятия ограничений продажи автомобилей пошли в рост. По динамике продаж в 2020 году Россия показала один из лучших результатов среди крупнейших автомобильных рынков мира, а в Европе вышла на четвертое место.

«Сложности 2020 года показали абсолютную готовность и наших дилеров, и производителей к потрясениям», — отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Без поддержки никак

Автопроизводители как могли старались соответствовать условиям рынка, пытаясь развивать онлайн-продажи и предлагая выгодные финансовые программы. Однако рынок удалось спасти во многом за счет поддержки государства, считают эксперты.

«Правительство услышало голос экспертов и бизнеса весной 2020 года и своевременно в необходимом объеме оказало поддержку рынку путем спецпрограмм кредитования, лизинга, стимулированием приобретения газомоторной техники и прочими. Эти меры как минимум позволили реализовать 200–250 тыс. автомобилей, и что даже более значимо, не допустили массовых банкротств дилерских предприятий», — прокомментировал ситуацию независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Согласно его расчетам, если бы не своевременная господдержка, то до конца года не дожила бы как минимум четверть дилеров, а легковой сегмент рынка едва ли превысил бы 1,1–1,15 млн штук.

Могли продать больше

Результаты могли оказаться лучше, если бы не дефицит автомобилей по многим брендам, связанный с резким выходом из локдауна. При этом у многих производителей был скорректирован план производства. Например, российский завод Nissan перешел на работу в одну смену. Поэтому, чтобы удовлетворить спрос, предприятию приходилось несколько раз работать сверхурочно в выходные.

Готовность к потрясениям Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В то же время российский рынок пострадал меньше других европейских рынков от дефицита, связанного с приостановкой работы производственных предприятий, вызванной пандемией, считает управляющий директор «Киа Моторс Россия и СНГ» Александр Мигаль.

Лидеры и аутсайдеры

Первую строчку традиционно занимает «АвтоВАЗ» c результатом 343 512 автомобилей, что на 5% ниже, чем в 2019-м. Granta, Vesta и Largus — всё еще бестселлеры, несмотря на то что просели в сравнении с прошлым годом. Наибольшее падение у семейства Xray — минус 32%.

Kia сохранила звание самого популярного иностранного производителя, хотя и просела ниже рынка — минус 11%, 201 727 автомобилей. Kia Rio — всё еще самая популярная иномарка, 88 064 штуки, причем приподнятый хэтчбек X-Line догнал седан, на его долю приходится половина проданных машин. Наибольший рост в модельной линейке показал седан Cerato четвертого поколения — плюс 18,5% (11 561 штука). Из многочисленных новинок, представленных компанией в течение года, уверенно «выстрелил» седан K5 — 8126 за четыре месяца. В ноябре он даже стал самым популярным автомобилем бизнес-класса, обойдя Toyota Camry.

Hyundai занимает третье место в списке самых популярных марок на российском рынке — 163 244 машины, минус 9%. Ее бестселлер Creta (73 527 штук) даже продемонстрировал рост продаж в сравнении с 2019-м и всё остается самым популярным кроссовером на рынке. Седан Solaris, наоборот, теряет популярность. Причем в Hyundai не оценивают результаты продаж этой модели как проседание, так как она уже долгое время не является ключевой.

Готовность к потрясениям Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Неплохой результат показал и VW: падение меньше рынка — минус 4%, а появление новой генерации Polo оживило интерес к этой модели. Партнер VW по альянсу чешская Skoda чувствовала себя в прошлом году наиболее уверенно, она единственная среди топ-10 массовых брендов показала уверенный рост — 94 632 автомобиля, плюс 7%.

«Главными факторами успеха стал ряд премьер российского рынка: долгожданного Karoq, нового Rapid и четвертого поколения Octavia, которая появилась в продаже в конце года», — рассказал «Известиям» руководитель PR-направления марки Skoda Тимур Алиев.

Toyota смогла увеличить продажи RAV4, теперь это самый популярный кроссовер в России после Hyundai Creta. Другие популярные модели в сегменте показали падение продаж. Бюджетные Renalt Duster и Kaptur — не исключение.

Наибольший рост из массовых марок продемонстрировал Opel — целых 4369%. Но количественный результат скромный — всего 581 автомобиль, кроссовер Grandland X появился на российском рынке не так давно, а дилерская сеть марки всё еще скромная. Ч емпион по падению среди массовых брендов — Mitsubishi. Между тем ее Outlander всё еще входит в топ-25.

«Было принято решение сократить производственные заказы. И это решение нам отозвалось в октябре, когда мы столкнулись с тем, что число желающих приобрести автомобиль стало сильно превышать наши возможности. Спрос сильно превышал предложение. Дефицит ощущался по многим нашим моделям — рассказал «Известиям» директор по маркетингу и PR «ММС Рус» Илья Никоноров.

Китайцы завоевывают симпатии

У китайских производителей оформилась новая тройка лидеров. Первое место занял Haval с результатом 17 381 автомобиль, рост на 41%. Таких успехов удалось добиться, благодаря спросу на семейство кроссоверов F7. На втором месте Geely c результатом 15 475 машин (+61%), а на третьем Chery c результатом 11 452 машины (+80%). В минусе терпящий финансовые трудности Lifan и малоизвестные в России марки вроде Zotye и DFM.

Готовность к потрясениям Автомобили Haval Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Тульской области

«Китайские марки показали себя не как условные противники, а как полноправные участники рынка, которые благодаря грамотному управлению, умению «услышать рынок» и быстро и гибко отреагировать на запросы, а также современному дизайну, качеству сборки и материалов, очевидно, потеснили многих игроков», — отметил Сергей Бургазлиев.

По мнению эксперта, в отличие от европейских брендов китайские коллеги планомерно увеличивают модельные ряды, создают интересные комплектации, внедряют передовые цифровые решения в свои автомобили в средне-бюджетном и среднем ценовом сегменте.

Премиум со знаком минус

Премиум-марки также испытывали дефицит автомобилей и продемонстрировали снижение продаж в сравнении с 2020-м, кроме Cadillac (+46%) и BMW (+3%). Если успехи американского премиум-бренда в количественном выражении скромны (1424 автомобиля) и связаны с запуском новых кроссоверов, то результат BMW вызван несколькими факторами.

«Основной рост в России мы связываем с падением рубля и увеличением стоимости автомобилей. Но если говорить про премиальный сегмент, здесь люди имеют возможность выбирать средства передвижения и после пандемии значение индивидуального транспорта выросло значительно. У нас некоторое время, как и у многих, не работали центральные заводы. Соответственно, если бы они работали, мы могли бы привезти в РФ больше автомобилей и больше бы продали. Модельный ряд BMW очень молодой, в премиум-сегменте у нас он самый молодой — как в автомобилях, так и в мотоциклах, что тоже положительно влияет на результат», — рассказал «Известиям» директор по корпоративным коммуникациям BMW Group Russia Василий Мельников.

Цены и прогнозы

По данным Росстата, новые автомобили в России в прошлом году дорожали в два раза быстрее инфляции. Стоимость новых автомобилей российского производства выросла на 9,4%, импортных — на 10,3%. Эта тенденция сохранится, утверждают в Росстате.

Готовность к потрясениям Автосалон в Москве Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«Все автопроизводители заинтересованы максимально сдерживать рост цен. Но есть факторы, от нас не зависящие. Мы находимся в очень серьезной связке с международными операциями. В нашей цепочке присутствуют поставщики из разных стран. Курс очень влияет на ценообразование», — отметил Алексей Калицев.

В Ассоциации европейского бизнеса считают, что восстановление рынка в 2021 году будет сильно зависеть от устойчивости спроса. У дилеров есть небольшой задел, который поможет им адаптироваться к условиям наступившего года. Кроме того, в АЕБ заявили о возможном расширении мер господдержки.

«Мы за расширение мер господдержки и работаем над этим вопросом с соответствующими органами», — заявил на онлайн-конференции Томас Штэрцель.