Повязали на спицах: чешский лифтбек обзавелся стильным рулем

Руль — первое, на что обращаешь внимание в новой Skoda Rapid. Всего две спицы, хитроумные прорези вокруг ступицы, хромированные цилиндрики — стильно, необычно. Такие изыски — редкость в бюджетном сегменте. Впрочем, Rapid уже не выглядит бюджетным. В то же время и новым чешский лифтбек можно назвать с оговорками. Что изменилось, а что осталось прежним в шкодовском бестселлере, разбирались «Известия».

Автомобиль с историей

Двухспицевый руль вместо обычного трехспицевого плюс круглые, лунно-белые шкалы приборов — всё вместе это создает интересный ретроэффект. На память сразу приходят крохотные смешные «Октавии» 1960-х годов, которые до сих пор бегают на историческом ралли Skoda. Пожалуй, ретромотивы можно разглядеть и в новом граненом передке лифтбека, и в его узком, приподнятом над дорогой кузове.

Фото: Skoda Дизайн передней панели изменился, но она по-прежнему выполнена целиком из жесткого пластика

Можно предположить, однако, что обычный владелец Skoda вряд ли сильно интересуется историей марки, однако должен подсознательно ощутить, что его Rapid — не просто еще один доступный автомобиль на рынке, за ним стоит 125-летняя история чешского завода.

В новой огранке

Внешне Rapid теперь выглядит, как уменьшенная копия новой «Октавии». И когда старшая модель, наконец, появится в России, не исключено, что их будут путать. А еще он точно не смотрится бюджетным автомобилем. Видимо, поэтому на корме большими буквами написано SKODA. Чтобы знали и удивлялись. Только при взгляде на машину в профиль понимаешь, что Rapid на самом деле изменился куда меньше, чем кажется. Знакомые очертания кузова, свисающие под порогами тросики стояночного тормоза. Нет, это не новое поколение, а лишь глубокий рестайлинг.

Фото: Skoda Габариты обновленной Skoda Rapid практически не изменились: 4485×1706×1475 мм. Колесная база: 2602 мм

Это заметно и в салоне. Граненая передняя панель — новая, позаимствованная у европейского хетчбека Scala. Всё, что ниже, от блока климат-контроля до подлокотника между передними сиденьями, не изменилось. И если к работе климатической системы вопросов нет, то остальное уже успело устареть с точки зрения эргономики. Подстаканники в нише для мелочей не кажутся удобными, ручник «съедает» много места, а ящичек под подлокотником — слишком мелкий.

Степень прожарки руля

Здесь Skoda, может, и сэкономила, но зато добавила опций. Подогрев руля с тремя степенями прогрева — у кого еще есть такой! — светодиодные фары с автоматическим управлением дальним светом, адаптивный круиз-контроль. Покупателям максимальной комплектации Style больше не нужно доплачивать за надувные шторки безопасности — они уже есть по умолчанию. Задние пассажиры теперь укомплектованы и розетками, и подогревом сидений — раньше можно было выбрать или одно, или другое.

Вот только все USB-розетки — маленькие, Type-C. С внедрением непривычного формата Skoda явно поспешила, а вот с внедрением навигации от «Яндекс», наоборот, отстает от конкурентов. Топовая мультимедийная система с большим экраном и сенсорными кнопками пока поддерживает навигацию от Google, которая хороша на маршруте, проходящем вдалеке от столичных пробок. Skoda подтверждает, что ведет переговоры с «Яндексом», но будет ли результат, пока неизвестно.

_DSF5092 Цилиндрики на руле не только крутятся, но и нажимаются Фото: Skoda _DSF5046 Спортивные кресла удобнее базовых Фото: Skoda _DSF5097 USB-разъемы только формата Type-C Фото: Skoda _DSF5086 За доплату предлагается новая мультимедийная система Bolero, с сенсорными кнопками и 8-дюймовой диагональю экрана Фото: Skoda _DSF5067 Сзади теперь доступны и розетки, и подогрев сидений Фото: Skoda _DSF5028 Skoda — это всегда множество практичных мелочей. Например, уголки для фиксации поклажи в багажнике Фото: Skoda

Двухспицевый руль за доплату можно заменить на трехспицевый, более привычный. Какой из них выбрать — вопрос вкуса. Базовым сиденьям точно стоит предпочесть спортивные, с ромбическим рисунком и интегрированным подголовником. Пусть у них нет регулировки поясничного подпора, но профиль и боковая поддержка лучше.

Едет тише

Rapid сохранил свои преимущества — гигантский багажник, просторный задний ряд, но при этом главный недостаток — жесткую подвеску — исправили. Причем, в «Шкоде» подчеркивают, что доработки шасси — результат эволюции, не приуроченный к рестайлингу. На ходу автомобиль действительно стал мягче, но сохранил плотность, которая теперь воспринимается как признак породы. И неплохо управляется, чего не ждешь от машины с пакетом для плохих дорог, с увеличенным до 170 мл клиренсом.

В поворотах Rapid на 16-дюймовых колесах по-прежнему ведет себя просто и понятно. Что касается 15-дюймовых, то у них изменился типоразмер шин — ширина стала меньше, а профиль выше.

Фото: Skoda Skoda Rapid с двигателем 1,6 (110 л. с.) и «автоматом» теперь разгоняется до 100 км/ч за 11,8 с и в среднем расходует 6,5 л на «сотню»

На ходу лифтбек ощутимо тише — в салон проникают лишь аэродинамические шумы на высоких скоростях и голос мотора на разгоне. Двигатель теперь слышно чаще, работы ему прибавилось — со всем оборудованием машина стала явно тяжелее. «Автомат» в спорт-режиме грубее переключает передачи и дольше держит повышенные обороты. Тем не менее, выросшая масса отразилась как на динамике (разгон стал медленнее на пару десятых секунды), так и на заявленном расходе топлива — он вырос примерно на пол-литра на 100 км. Это повод заказать более мощную версию с турбомотором 1,4 и «роботом».

Как изменились цены

Несмотря на то, что новая Skoda Rapid выглядит богаче и следов былой экономии почти не осталось, цены даже снизились. Лифтбек теперь стартует от 792 тыс. рублей, благодаря тому, что появилась базовая версия без кондиционера. Остальные комплектации, несмотря на то, что прибавили в оснащении, либо подешевели, либо незначительно подорожали. Самая простая версия с «автоматом» обойдется в 933 тыс., а с турбомотором и «роботом» — в 1 млн 49 тыс.

_DSF9582 Светодиодные ходовые огни доступны уже в базе, в дорогих комплектациях предлагаются полностью светодиодные фары с автоматическим дальним светом Фото: Skoda _DSF0735 Задние фонари полностью светодиодные Фото: Skoda _DSF9036 В базе предлагаются 15-дюймовые диски, 14-дюймовые более недоступны. Максимальный размер колес — 16 дюймов Фото: Skoda _DSF0677 Спереди появился радар системы автоторможения и адаптивного круиз-контроля Фото: Skoda _DSF9067 Камера заднего вида снабжена омывателем Фото: Skoda _DSF5193 Набор силовых агрегатов не изменился. Атмосферник 1,6 предлагается в варианте 90 и 110 л. с., топовый мотор — наддувный, объемом 1,4 л и мощностью 125 л. с.