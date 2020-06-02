Кто на новенькую: как растут продажи машин в столичном регионе

Число покупателей в автосалонах Московской области за последнюю неделю мая выросло почти вдвое в сравнении с периодом онлайн-продаж , выяснили «Известия». Власти Подмосковья раньше столицы разрешили посещение шоурумов. В Москве в первый день открытия автосалонов наблюдался резкий рост количества звонков клиентов, рассказали «Известиям» представители дилерских центров. Эксперты считают, что спрос на новые автомобили в июне, помимо смягчения карантина, поддержат новые программы льготного кредитования и трейд-ин — в итоге падение рынка замедлится до 20–25% против 72% в апреле. При этом производители продолжат повышать цены на авто — за лето они прибавят еще 3–4%.

Кризисная сплошная

С 1 июня в Москве заработали автосалоны. Количество звонков в дилерские центры столицы в этот день резко выросло, рассказали «Известиям» в «Рольфе». Как правило, после телефонных переговоров клиенты уже сами приезжают в салон, добавил представитель дилера.

В «АвтоСпецЦентре» (АСЦ) отметили, что в московских автосалонах в первый день офлайн-продаж покупатели уже есть. Чувствуется эффект отложенного спроса и усталость людей от двухмесячной самоизоляции , сказала официальный представитель АСЦ Анна Уткина.

В «Автомире», напротив, считают, что пропускной режим в столице сдерживает поток клиентов. Руководитель продаж новых машин дилера Михаил Маракушев сказал, что сохраняющиеся ограничения мешают желающим приехать в московские салоны из области и других регионов. Он добавил, что менеджеры отдела продаж с понедельника активно предлагают клиентам, интересующимся покупкой машины, лично прибыть в шоурум и выбрать понравившуюся модель на месте.

Представители дилеров отмечают, что по первому торговому дню невозможно сделать вывод об уровне спроса на машины. Но офлайн-продажи в Московской области, которые власти региона разрешили с 25 мая, демонстрируют резкий рост.

А1 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По словам Михаила Маракушева, расположенные в Подмосковье дилерские центры «Автомира» на прошлой неделе вдвое увеличили продажи в сравнении с тем же периодом апреля, когда была разрешена только онлайн-торговля автомобилями.

В Подмосковье по некоторым брендам трафик клиентов на сегодняшний день всего на 15–20% отстает от мартовских значений, добавила Анна Уткина. 25–31 мая количество клиентов, приезжающих в отделы продаж, по ее словам, увеличилось более чем на 80%.

— Люди контактируют и быстро забирают автомобили. В Подмосковье на прошлой неделе подписанных договоров о продаже и выдаче машин было столько же, сколько за период с 1 по 24 мая, — сказала она, не назвав абсолютных цифр. Наибольшим спросом пользуются модели российской сборки: в массовом сегменте это Kia, Hyundai, Volkswagen, Škoda, Nissan и Mazda.

С 28 марта по 12 мая в стране был объявлен режим нерабочих дней для борьбы с распространением коронавируса. На этот период деятельность авторитейла приостановили. Отдельные регионы разрешали лишь сервисные работы и торговлю запчастями. Продавать машины можно было только в Сети. Но, по отзывам участников рынка, онлайн-торговля не могла полноценно заменить традиционные каналы. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле рынок новых легковых автомобилей в России просел на 72% к аналогичному месяцу 2019 года: было продано всего 38,9 тыс. машин.

а2 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

После 12 мая началось постепенное восстановление деятельности шоурумов — автосалоны на тот момент открыли два десятка областей. Этапы смягчения режима самоизоляции определяют власти регионов. По данным Российской ассоциации автодилеров (РОАД), на 1 июня продажи машин офлайн разрешили в 43 субъектах, включая Москву. Причем, по словам главы РОАД Олега Мосеева, на столичный регион традиционно приходится около трети от общего объема продаж в стране. Он отметил, что московские автосалоны к 1 июня были полностью готовы принимать клиентов с соблюдением эпидемиологических норм, поскольку сервисные услуги дилеры начали оказывать еще в мае.

Субсидии не поспевают за ценами

Льготные кредиты — один из самых эффективных способов поддержки спроса, сказали «Известиям» сотрудники нескольких крупных дилеров. На этот год правительство выделило дополнительно 7 млрд рублей на субсидирование таких займов. Общий объем финансирования составит 17,5 млрд рублей. Из бюджета компенсируют 10% стоимости нового автомобиля, для жителей Дальнего Востока — 25%. По данным Минпромторга, с 1 июня условия льготного кредитования расширены. Максимальная стоимость машины, которую можно купить, выросла с 1 до 1,5 млн рублей . Кроме того, воспользоваться ими теперь смогут также медработники, семьи с одним несовершеннолетним ребенком и граждане, сдавшие свои машины старше шести лет в трейд-ин.

В «Рольфе» подтвердили «Известиям», что новые условия льготных программ уже действуют. Там добавили, что с 1 июля обязательные условия участия в программе изменятся: потребуется оформить электронный ПТС, а жителям ДФО придется подтвердить наличие постоянной прописки в регионе либо временной регистрации по месту пребывания.

В АСЦ, «Авилоне» и «Автомире» полагают, что расширение программ льготного автокредитования поддержит спрос во второй половине года.

В «Автомире» до карантина доля кредитных продаж новых автомобилей составляла около 55%, уточнил Михаил Маракушев. В апреле и мае она заметно снизилась, но со снятием ограничений в компании рассчитывают вновь восстановить ее до половины объемов продаж.

а4 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В «Рольфе» добавили, что трейд-ин и льготное кредитование хорошо зарекомендовали себя в прошлые годы. Но уже давно назрела необходимость расширения списка моделей, которые могут участвовать в программе, и увеличение планки максимальной стоимости до 2 млн рублей, считает представитель дилера.

Под действие программы подпадают далеко не все бренды и модели автомобилей, поэтому существенного влияния на общую динамику рынка ждать не стоит, согласны в АСЦ. Помимо ограничений по стоимости, машины, которые можно купить по госпрограмме с 10-процентной скидкой, должны соответствовать и требованиям по локализации (в частности, комплектоваться мотором российской сборки). Действующий список моделей на нынешний год очень маленький, отметил сотрудник крупного дилера. Из иномарок в него входят лишь самые ходовые модели Renault, а также Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Rapid и две модели Hyundai — Solaris и Creta.

Цены на автомобили, по данным АСЦ, продолжат рост во второй половине года, и многие автопроизводители уже предупредили об этом. В компании ожидают подорожания в среднем на 3–4% за лето и на 7–8% — до конца года. Наиболее ощутимый рост будет по нишевым моделям, у которых маленький объем продаж в стране, — Cadillac, Jeep, Honda.

Несмотря на это, трафик покупателей в автосалонах в июне в целом будет выше, чем в апреле и мае вместе взятых, считают в АСЦ. В ближайшие месяцы действительно можно ждать кратного роста продаж новых автомобилей в стране к апрельским цифрам, согласен аналитик по транспорту «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Этому будут способствовать как льготные кредиты, так и отложенный спрос, сформировавшийся в апреле-мае.

А3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Ранее в Минпромторге заявляли, что меры господдержки, включая льготные кредиты и закупки автомобилей госструктурами, позволят дополнительно продать около 220 тыс. новых машин. Правда, часть из них купили бы в любом случае — и без помощи из бюджета, считает Владимир Беспалов. Просто теперь люди приобретут их на льготных условиях.

Вместе с тем ослабление карантина вместе со стимулирующими мерами со стороны государства существенно замедлит падение авторынка. По итогам мая можно ожидать, что продажи новых машин в стране просядут на 30–40%, в июне снижение будет примерно около 20% к уровню прошлого года, добавил эксперт.