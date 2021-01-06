Год опасной жизни: что ждет авторынок в 2021-м

Прошлый год оказался очень сложным для российского авторынка: слабый рубль, пандемия, дефицит. Эксперты предупреждают: новый, 2021-й, также станет непростым для отрасли. Что будет с ценами, наличием машин и спросом, разбирались «Известия».

Спрос под вопросом

Несмотря на то что к середине ушедшего года автомобильный рынок оправился от первых ударов, нанесенных пандемией, и даже пошел в рост, эксперты смотрят на 2021-й без оптимизма.

«Рост рынка в последние месяцы — это в том числе удовлетворение платежеспособного спроса будущих периодов, поэтому в 2021 году можно ожидать снижения потребительской активности », — отметил генеральный директор автосалона АвтоDom Андрей Ольховский.

Год опасной жизни Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев также настроен пессимистично. «Год будет тяжелый с точки зрения платежеспособного спроса. Повышение утилизационного сбора неизбежно потянет цены вверх, а господдержку придется продлевать », — рассказал «Известиям» Бургазлиев. По его словам, в 2020-м своевременная помощь правительства позволила избежать коллапса отрасли и массовых банкротств дилерских сетей.

«Без господдержки объем рынка легковых автомобилей едва ли превысил бы 1–1,1 млн штук», — уверен Бургазлиев.

Как изменятся цены

Автомобили начнут дорожать уже с января. Насколько — зависит от колебаний курса рубля.

«Если сильных колебаний не произойдет, изменение цен будет не таким существенным, как в 2020 году. К настоящему моменту это в среднем +10% и до +30% по отдельным брендам. Если на валютном рынке опять будут резкие взлеты, то участники авторынка неминуемо отреагируют на ситуацию», — дал свой прогноз аналитик компании JATO Dynamics Сергей Баранов.

Андрей Ольховский отметил, что существует ежегодный рост стоимости автомобилей с учетом инфляции и таких факторов, как утилизационный сбор и размер НДС. Источники в кругу автопроизводителей утверждали, что с нового года в России снова вырастет утилизационный сбор на все автомобили, включая спецтехнику. Причем повышение грядет ощутимое — на 25–30%.

Год опасной жизни Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Делается это для того, чтобы давать больше преференций тем компаниям, которые производят автомобили внутри страны. Само повышения утилизационного сбора дает прибавку к цене всего на 1–2%, для тех, конечно, кто играет по правилам Минпромторга. На остальных это бремя ложится полным грузом», — обрисовал ситуацию вице-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

По прогнозу Андрея Ольховского, в течение I квартала 2021 года цены по разным брендам и моделям вырастут от 5% до 10%. Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин считает, что средний рост цен по итогам года составит до 15%.

Хватит ли на всех автомобилей

Несмотря на закрытие автосалонов на карантин и рост цен, российский рынок столкнулся с острым дефицитом автомобилей. Виной тому отсутствие грамотного и оперативного планирования в начале года ввиду недостаточно ясной оценки масштабов влияния пандемии на отрасль, считает Сергей Бургазлиев,

«Как следствие — перебои с поставками комплектующих и неполный объем планируемого производства даже после того, как основная волна пандемии в Китае стала ослабевать. Вся отрасль и дилеры оказались в очень уязвимом положении. Плюс дала о себе знать колоссальная зависимость многих брендов, имеющих представительства в РФ, от комплектующих и/или компонентов из Китая», — полагает он.

В новом году автомобилей вновь не достанется всем желающим, предупреждают игроки рынка.

Год опасной жизни Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Как минимум, в I квартале 2021 года сохранится дефицит, который будет сдерживать рост продаж. Дилеры и сейчас могли бы продавать больше автомобилей, если бы они были в наличии», — поделился с «Известиями» директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский. Он предположил, что рост объема поставок по сравнению с аналогичными периодами этого года можно ожидать к середине 2021 года. Он составит около 6–8% и будет связан с низкой базой.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин настроен более оптимистично и не ожидает острого дефицита автомобилей — баланс будет достигнут за счет сокращения покупательского спроса.

Автомобили с пробегом: дефицит и подорожание

Покупатели автомобилей с пробегом тоже могут столкнуться с дефицитом и ростом цен.

« Дело в том, что типовой цикл владения автомобилем в России составляет около пяти лет. Это значит, что сейчас на рынке должны появиться машины, приобретенные во время кризиса [2014 года]. А продажи тогда были невысокими. Плюс из-за отсутствия возможности купить новую машину, автовладельцы не будут продавать ту, что у них есть сейчас», — дала прогноз руководитель пресс-службы Авто.ру Валентина Ананьева.

Объем продаж на вторичном рынке, по мнению генерального директора сети салонов Fresh Auto Дениса Мигаля, останется на нынешнем уровне реализации: примерно 5,5 млн экземпляров.

Год опасной жизни Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

«Можно ожидать роста средневзвешенной цены поддержанного авто из-за дальнейшего ослабления курса российской валюты. Это коснется как иномарок, так и отечественных авто, так как большинство комплектующих для них привозятся из-за границы», — отметил Мигаль.

Рост без вируса

По оценке аналитиков «АвтоВАЗа», если не будет вводиться локдаун или другие ограничительные меры, рынок в 2021 году, возможно, продемонстрирует умеренный рост в сравнении в 2020-м, хотя и не восстановится до уровня 2019 года.

«Динамичный рост продаж во втором полугодии уходящего 2020-го был, в основном, обусловлен эффектом отложенного спроса и активным внедрением госпрограмм. Поэтому в наступающем году данная тенденция, в отсутствие внешних стимулов, начиная со II квартала ожидаемо замедлится», — рассказал представитель российского автогиганта.

В I квартале продажи несколько упадут, поскольку будет удовлетворен отложенный спрос, считает генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. II квартал, по его словам, покажет двухзначный рост на очень низкой базе 2020 года. Вторая половина года будет сильно зависеть от состояния дел в борьбе с пандемией.

Год опасной жизни Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Если победим, рынок по году может показать рост на 5–10%. Если борьба уйдет в затяжную фазу, а вирус будет мутировать и распространяться, то минус будет. Процентов до 10–15. Есть большая неопределённость на вторую половину 2021», — рассказал «Известиям» Целиков.