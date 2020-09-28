Фото чужие, описание выдуманное: можно ли найти автомобиль в интернете

Популярность автомобилей с пробегом растет, новые автомобили дорожают, и не всем по душе пересаживаться на машину классом ниже. Однако самостоятельный подбор автомобиля — задача непростая. Сайты по размещению объявлений предлагают алгоритмы проверки машин. Можно ли им доверять, разбирались «Известия».

По указанному адресу никакой машины нет

«Чем тяжелее экономическая ситуация, тем чаще мошенники пытаются заработать. Сейчас таких попыток будет еще больше на фоне дефицита хороших с точки зрения технического состояния и юридической чистоты автомобилей», — рассказала редактор автомобильного сайта Drom.ru Ирина Зверкова. Дефицит действительно есть: официальные дилеры столкнулись с нехваткой автомобилей даже на вторичке. Впрочем, не все мошенники ставят целью продать автомобиль.

«Самая популярная мошенническая схема — это размещение объявления о продаже автомобиля в хорошем состоянии по цене ниже рынка. Как правило, автор такого объявления пишет, что ему срочно нужны деньги, поэтому он готов продать машину дешево. При звонке выясняется, что к продавцу уже едут смотреть автомобиль перекупщики, однако он предпочел бы продать любимую машину частному покупателю, которого увидит своими глазами. В качестве гарантии того, что покупатель действительно приедет, мошенник просит перевести ему деньги на карту », — рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы «Авто.ру» Валентина Ананьева.

Покупатель, естественно, боится упускать возможность приобрести хороший автомобиль по низкой цене и переводит оговоренную сумму. После этого телефон продавца больше не отвечает, а по указанному адресу никакой машины, естественно, нет. Более того, в объявлении, как правило, использованы фото чужого автомобиля, а описание — выдуманное.

Алгоритмы против мошенников

Сайты ужесточают требования к размещению объявлений о продаже машин. Для того чтобы, например, подать объявление на «Авто.ру», необходимо указать VIN и госномер машины, который также должен хорошо читаться на загружаемых фото автомобиля. Эти меры необходимы для проверки объявления алгоритмами. Если алгоритмы понимают, что информация недостоверная, они блокируют публикацию. В спорных ситуациях объявление отправляется на модерацию.

По данным «Авто.ру» , с 2018 года количество попыток опубликовать заведомо мошенническое объявление сократилось более чем в 4 раза. Кроме того, существеннее уменьшилось число жалоб на подозрительные объявления от пользователей. Это объясняется тем, что алгоритмы сервиса постоянно совершенствуются и умеют мгновенно распознавать мошеннические объявления, какими бы правдоподобными они ни казались.

Скрутим пробег. Дешево

Между тем многие мошеннические схемы направлены на то, чтобы скрыть достоверную информацию, которая негативно сказалась бы на цене. Это и скрученные виртуально или реально пробеги, автомобили после серьезных ДТП, работавшие в такси, числящиеся в угоне. Наконец, машины-близнецы, зарегистрированные на одни и те же документы.

Если в поисковике забить запрос «скрутить пробег», он выдаст множество предложений. Цена за выезд таких народных умельцев начинается от 1500 рублей. Невысокая стоимость и громадное число таких объявлений говорят об одном: спрос на подобные манипуляции с автомобилем очень велик.

Толщиномер и автоподборщик

Автомобильный блогер Елена Лисовская советует при встрече с продавцом тщательно проверять документы на машину, обзавестись толщиномером и проводить диагностику автомобиля в сервисе.

«Ключевой документ, на который нужно обращать внимание при покупке автомобиля с пробегом, — ПТС. Если у продавца есть только дубликат, нужно узнать причину замены оригинального документа. Она указывается в особых отметках в самом дубликате. Если написано, что дубликат выдан взамен утилизированного ПТС, это может значить, что в оригинальном паспорте просто закончилось место для указания нового собственника, а следовательно, машина часто меняла хозяев» — считают эксперты «Авито Авто».

Если причина выдачи дубликата — утеря прежнего документа, это повод насторожиться, особенно когда дата выдачи совсем свежая. Продавцы могут инсценировать потерю ПТС, чтобы скрыть, что автомобиль заложен или по нему есть кредитные обязательства.

Фото чужие, описание выдуманное Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Однако, если обман даже вовремя выяснится, покупатель все равно потратит много времени. Автоподборщик позволит сэкономить время, но не деньги, да и он не даст стопроцентной гарантии.

«Еще недавно подборщики воспринимались как некие рыцари на рынке подержанных авто. А сейчас эти подборщики — те же продавцы. Сейчас приходит автоподборщик к дилеру и говорит: я буду в вашей сети подбирать авто », — рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он считает, что с автоподборщиками можно работать, если машина обнаружилась в другом регионе и нужно съездить ее посмотреть.

Базовые запросы

Можно ли выбрать автомобиль дистанционно? Сайты по размещению объявлений и сервисы по проверке автомобилей используют базы ГИБДД, РСА, Федеральной нотариальной палаты, Росстандарта, арбитражных судов. В пресс-службе Drom.ru рассказали, что обращаются также к независимым базам данных, включая собственную базу объявлений, а также информацию от Drom Assist, Аudatex, сетевых автосервисов. Полученную информацию обрабатывают с помощью алгоритмов.

В итоге потенциальный покупатель видит историю продаж и регистраций, пробеги на момент продажи, цены предыдущих продавцов, количество владельцев, ремонты и техосмотр, количество штрафов и в каком регионе они выписаны, нахождение в залоге, в розыске, наличие ограничений, утилизация, госномера за все время регистрации в РФ.

«По каким-то причинам человек неправильно мог попасть в базу залогов, не отображаться. Мы получаем у банка подтверждение, что это действительно так. Со страховыми работаем, так как не все аварии оформляются через ГАИ, что-то — через европротокол, что-то — по упрощенной схеме и т.д. Мы идем к большим сетевым СТО, которые контролируют это, они записывают пробег напрямую со щитка приборов, а не по телефону», — рассказал старший менеджер по развитию бизнеса сервиса «Автотека» Николай Степанов.

Как зарабатывают на истории автомобиля

Бесплатно предоставляют только краткий отчет. Например, на «Авто.ру» можно посмотреть, попадала ли машина в ДТП, есть ли у нее юридические ограничения и какое количество владельцев указано в ПТС. За дополнительную плату пользователь может купить полную версию отчета, в которой будет информация о том, использовалась ли машина в каршеринге или такси, продавалась ли на аукционе битых авто, какой у нее пробег, какие ремонтные работы проводились и сколько они стоили и так далее.

Сервис «Сберавто» не только предлагает полный отчет за отдельную плату, но и дополнительные услуги — удаленный осмотр, независимую диагностику. Собственно, на этом новый игрок на автомобильном рынке планирует зарабатывать.

Розничная сеть автомобилей с пробегом Automama, наоборот, предлагает информацию бесплатно. В разработанном ею цифровом профиле есть полная диагностическая карта автомобиля с указанием всех его повреждений, фотографии СТС и ПТС, VIN-номер и отчет «Автотеки» без какой-либо доплаты.

«Если мы заранее клиенту рассказали все об автомобиле, не будет претензий, что мы что-то скрыли. Мы даем информацию даже о скрученном пробеге», —

рассказал «Известиям» генеральный директор Automama Никита Быков.

«Подвоха нужно ждать в любой момент»

Официальные дилеры уверены, что интернет-сервисов недостаточно, чтобы узнать о состоянии автомобиля. Они все не дадут 100-процентной гарантии и часто содержат ошибки.

«Если авария произошла в поле и хозяин просто отремонтировал авто в гараже, то об этом никто никогда не узнает. Живой осмотр дает намного больше. — рассказали в пресс-службе автодилера «Рольф».

Фото чужие, описание выдуманное Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали, что проверяют машины через «Автотеку» и экспертом-приемщиком, который оценивает ее состояние, повреждения.

«Мы даем гарантию на наши автомобили, и, если выявляется какая-то проблема, мы его в течение трех дней выкупаем обратно, — рассказали в пресс-службе компании. Кроме того, там сообщили, что разрабатывают собственный продукт для проверки поступающих к ним автомобилей.