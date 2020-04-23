Под присмотром: в России создадут единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, куда будет стекаться информация со всех дорожных камер в стране, выяснили «Известия». Это позволит усовершенствовать действующую систему фотовидеофиксации нарушений ПДД, пока завязанную на региональные дата-центры. В частности, предполагается исключить необоснованный доступ должностных лиц к личным данным автовладельцев и сформировать единую базу для автоматического розыска транспортных средств (ТС). По предварительным данным, проект обойдется в сумму от 100 млн.

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В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). Он будет агрегировать информацию о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России. Об этом сообщается в материалах Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», с которыми ознакомились «Известия».

Представитель НТИ «Автонет» подтвердил работу над созданием единого ЦАФАП. По его словам, опытный прототип системы уже разработан НП «ГЛОНАСС».

Данные с камер будут загружаться в федеральный сегмент единого ЦАФАП. Проект предполагает использование как уже действующего оборудования в субъектах РФ, так и установку нового. Срок развертывания системы составит от двух до пяти месяцев, затраты — около 100 млн рублей.

Сегодня на российских дорогах установлено более 16 тыс. дорожных камер, включая передвижные. За прошлый год было выписано 142 млн штрафов на 106,5 млрд рублей, из них более 80% — с помощью камер. Информация с комплексов изначально поступает на локальные серверы в регионах. А после сбора и обработки передается в федеральную информационную систему ФИС ГИБДД-М.

Вице-президент НП «ГЛОНАСС» по технологиям Евгений Белянко рассказал «Известиям», что прототип создан на базе сервисной телематической платформы «Автодата» (в ее формировании участвуют в том числе автопроизводители и дилеры).

— Сегодня на региональном уровне в ряде случаев используются технические средства контроля, методика и принципы работы которых не соответствуют требованиям МВД. Также нет возможности мониторинга работоспособности региональных систем из федерального центра , — отметил он.

По его словам, проверка доступа сотрудников эксплуатирующей организации к информации единого ЦАФАП будет осуществляться с помощью электронной подписи. А все загруженные материалы — перепроверяться на соответствие требованиям МВД (тип комплекса, его расположение, тип нарушения), некондиционные — автоматически отбраковываться.

Камера_2 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Обработанные в едином ЦАФАП данные с камер фотовидеофиксации каждого региона будут выгружаться в соответствующие региональные системы для вынесения постановлений о нарушении ПДД. Единая система позволит исключить не только установку камер в неположенных местах и неправомерные штрафы, но также несанкционированный доступ к личным данным автовладельцев (для этого должностному лицу придется сформировать мотивированный запрос и подтвердить его электронной подписью), следует из материалов НТИ «Автонет».

За создание в стране федеральной системы автоматической фиксации также выступает МВД, сказал источник «Известий», знакомый с ситуацией. По его словам, в нескольких регионах уже запущен пилотный проект для того, чтобы обкатать новые принципы ее работы. В качестве базовой версии используются комплексы фиксации и принципы работы, применяемые в ЦАФАП-Москва (работает в столице и Подмосковье), говорит собеседник «Известий». Проект МВД более масштабный, он предполагает около 1 млрд рублей инвестиций за счет установки в регионах единого ПО и комплексов фиксации нарушений одного типа.

«Известия» направили запрос в МВД.

Небезупречный контроль

В материалах «Автонета» поясняется, что действующая система дорожных камер фотовидеофиксации имеет уязвимости. В частности, она не защищена от доступа третьих лиц к данным передвижения спецтранспорта — военных колонн, кортежей первых лиц и ТС, задействованных в разыскных и контртеррористических операциях.

Также есть риск несанкционированного или бесконтрольного доступа региональных должностных лиц к персональным данным автовладельцев, говорится в презентации. Помимо этого, отсутствуют единые стандарты работы центров, что негативно влияет на корректность назначения штрафов (об этом «Известия» уже писали), нет федеральной системы автоматизированного розыска ТС по материалам фиксации нарушений в регионах.

По действующей системе автомобилисты также не застрахованы от изменений исходных данных материалов с камер должностными лицами на местах «в коррупционных или иных личных целях». Такие случаи были в регионах. Например, в 2013 году жители Краснодарского края столкнулись с массовой фальсификацией данных комплексов измерения скорости, из-за чего незаконно были выписаны десятки тысяч штрафов (расследовалось уголовное дело).

Эксперт по комплексам фотовидеофиксации Григорий Шухман отметил, что сами по себе камеры на дорогах — хороший инструмент снижения аварийности и смертности в ДТП. Так, по данным ГИБДД, в 2019-м число погибших на дорогах снизилось до 16,9 тыс. человек против 18,2 тыс. годом ранее.

Однако, по его словам, это не панацея от аварий. Обоснованность установки знаков также нужно периодически проверять, чтобы избежать генерации штрафов на пустом месте, сказал эксперт.

По мнению Григория Шухмана, необходимы единые требования к комплексам фотовидеофиксации и единая методика оценки материалов с них. Это позволит в том числе внедрить полноценный сервис электронного обжалования наказания, а также выявлять ошибки в работе камер, чтобы избежать абсурдных штрафов , считает он.

В свою очередь, директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин предупредил о риске монополизации рынка технических средств для автоматической фиксации нарушений ПДД в процессе создания федерального ЦАФАП.

— Создать единый центр обработки данных технически возможно, но вряд ли целесообразно, поскольку за организацию движения отвечают сегодня именно местные власти , — сказал он «Известиям».

При этом эксперт не исключил, что такой центр может оказаться полезен для раскрытия серьезных преступлений.