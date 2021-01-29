Вас посчитают: любой тюнинг автомобиля придется согласовывать

С 1 февраля любителям тюнинга станет сложнее строить машины «под себя». Любые изменения, даже переход на газобаллонное оборудование, отныне необходимо согласовывать. Заключение испытательной лаборатории занесут в специальный реестр. В подробностях разбирались «Известия».

Нет записи — нет разрешения

Новые правила проверки изменений в конструкцию изложены в ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Изначально они должны были стать обязательными 1 июля 2019 года, однако срок перенесли сперва на год, а затем на 1 февраля 2021-го. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Известиям», что для вступления поправок в силу все готово.

Главное нововведение — реестр Минэкономразвития, куда будут заноситься данные заключения испытательной лаборатории о возможности внесения изменений в конструкции автомобиля. Без наличия записи в реестре получить разрешение на тюнинг будет нельзя. Возможность покупки документов в лаборатории будет исключена.

За оформлением — во Владивосток

Нововведение создаст не только порядок, но и проблемы. Число испытательных лабораторий очень невелико: на всю страну их всего два десятка. Их много в Москве, достаточно во Владивостоке и минимальное количество в регионах. В большинстве городов нет ни одной лаборатории. В том случае, если специалисты лаборатории выдадут документы на машину из другого региона, компания получит огромные штрафы от Росаккредитации.

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«Единичным транспортным средствам, которые впервые выпускаются в обращение на территории Таможенного союза, требуется приехать в лабораторию. Но это правило нецелесообразно распространять на уже эксплуатируемые автомобили. У нас есть Магадан, Якутия, Сахалин. Что, житель Камчатки поставит себе лебедку и фаркоп и поедет во Владивосток оформлять переоборудование? Да он потратит на транспортные расходы больше, чем на оборудование», — рассуждает руководитель столичной исследовательской лаборатории Юрий Пархоменко. По его словам, в правительстве рассматривают вопрос о возможности дистанционного осмотра транспортных средств, уже стоящих на учете.

Правила оценки изменят

Кроме того, НАМИ и Росстандарт разрабатывают новый ГОСТ, согласно которому будут изменены правила оценки безопасности автомобилей с измененной конструкцией и методы проверки единичных ТС. ГОСТ будет регламентировать, какие методы должен использовать специалист лаборатории при оценке автомобиля.

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«Если раньше он мог необоснованно произвести оценку экспертным методом — прикинуть, можно это или нельзя, то сейчас придется использовать какое-то оборудование. Идея НАМИ — в том, чтобы максимально регламентировать действия экспертов», — пояснил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Объект индивидуального творчества

Кроме того, ГОСТ вводит понятие «объект индивидуального технического творчества». Сейчас все вопросы, связанные с такими машинами, регулируются техрегламентом.

«Это бесконечно дорого и сложно. И можно сертифицировать такие автомобили только на небольшом числе испытательных лабораторий в РФ, в частности в подмосковном Дмитрове. Это убивает саму идею индивидуального технического творчества — такие машины на дороги РФ практически не попадают или становятся игрушками очень богатых людей», — рассказал Шапарин.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Росстандарта, на сегодняшний день статус «транспортных средств, являющихся результатом индивидуального технического творчества», в том числе в части критериев их отнесения к таковым, классификации, методов испытаний не урегулирован. Сейчас в нормативной базе не существует никакой разницы между «внесением изменений в конструкцию» и созданием «объекта технического творчества».

«Победа» в дрифте

Один из подобных «объектов индивидуального технического творчества» переделал из «Победы» блогер Сергей Харитонов. У рассчитанной на дрифт машины подвеска от BMW, а мотор от Lexus.

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«На машине езжу по городу. Да, это опасно. Несколько раз меня останавливали сотрудники ДПС. Во всех случаях отпускали просто так, потому что повезло, потому что им понравился проект, потому что я не грубил. Все мы люди, и все могут пойти на снисхождение. Но меня предупредили, что, если будет рейд, там я уже просто так не отделаюсь. Согласно п. 1 ст. 12.5 КоАП, автомобиль могут лишить регистрации. Я знаю и понимаю, что это рано или поздно может произойти», — рассказал Харитонов.

Вопросы сертификации

Но проблемы поджидают не только энтузиастов-«самоделкиных». Сложности могут возникнуть у автовладельца, который купил к машине бампер, сделанный сторонней компанией. Теоретически, даже подогрев сидений, установленный внештатно, тоже нужно будет оценивать в лаборатории, равно как и другие электроприборы.

«Во всем мире, если оборудование сертифицировано для конкретного типа ТС, его можно устанавливать без ограничений. Но у нас забыли слово «тип». И получить сертификат для конкретной модели нельзя. Нужно получить сертификат на конкретное оборудование для конкретного автомобиля, что, в принципе, противоречит всей идее сертификации», — пояснил Антон Шапарин. По его мнению, нужно просто добавить слово «тип» в 77-м пункт техрегламента.

На усмотрение эксперта

Каждый компонент тюнингованного автомобиля, которому разрешено выезжать на дороги общего пользования, должен быть сертифицирован на соответствие правилам ЕЭК ООН. Если речь идет, к примеру, о сплиттере, то при испытании необходимо имитировать наезд на пешехода. Сделать это можно лишь в нескольких лабораториях, и обойдется тест дорого.

Между тем сейчас нет четких правил, к какому типу относить ту или иную деталь, какие испытания должны проводиться. Зачастую право решения зависит от произвола конкретного эксперта.

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«Это остается на усмотрение специалистов лаборатории, которые либо санкционируют определенные виды переоборудования, либо нет. Если вы установили другую тормозную систему и эксперт скажет, что это объект технического творчества и откажет в документах, зарегистрировать это будет нельзя», — рассказал Шапарин. Он также отметил, что нет определенности и с заменой двигателя. У Минпромторга свое видение, а у МВД — свое, и вопрос еще не разрешен.

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