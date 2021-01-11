От «Весты» до «Майбаха»: какие новинки ждать в 2021 году
Новый 2021 год эксперты уже называют непростым, но он будет точно богат на автомобильные новинки. Рестайлинговые Lada Vesta и Niva, совершенно новые Hyundai Creta и Renault Duster. Это далеко не все премьеры нового года. О самых интересных рассказывают «Известия».
Вести о «Весте»
Самая значимая модель для российского рынка — обновленная Lada Vesta. Машину должны были показать еще в 2020-м, но планы нарушила пандемия. АвтоВАЗ пока отказывается сообщать какие-либо подробности, но часть информации утекла через паблик vk.com/avtovaznews.
Обновленная Lada Vesta
Первое, что заметно на шпионском фото — новые светодиодные фары с запоминающейся прорезью дневных ходовых огней. Фейслифтинг принес «Весте» более широкую решетку радиатора с крупными сотами, немного изменится передний бампер, а задний получил декоративный диффузор. Форсунки омывателя переместились с капота на пластиковое «жабо», а в топ-комплектации у Vesta впервые появился омыватель фар.
— Тенденции в дизайне обусловлены, как это ни странно, техническими возможностями. И в первую очередь это светотехника, она играет сейчас огромную роль в дизайне. С приходом светодиодных фар — это тенденция 2020 года и одна из важнейших тенденций 2021 — появилась возможность очень сильно играть с обликом машины. Еще стало модным объединять оптику с решеткой, — рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.
Изменения есть и в интерьере — новый руль, приборная панель, вертикальный «планшет» мультимедийной системы. Моторная линейка останется прежней. По слухам, серийное производство «Весты» стартует летом.
Что нового на бездорожье
Больше всего новинок — в сегменте кроссоверов. И здесь сразу несколько знаковых моделей. Первая — Lada Niva Travel, рестайлинг той самой «Нивы», которая еще недавно выпускалась под маркой Chevrolet.
Lada Niva Travel
Новинка отличается серьезно переработанной передней частью кузова с новыми фарами, бампером, капотом и широкой радиаторной решеткой. Кроме того, появились «квадратные» накладки на колесных арках. На корме перемены не столь значительные: подретушированный бампер, блоки фонарей со светодиодными секциями и новый кожух запасного колеса.
Интерьер и техника не изменились. «АвтоВАЗ» уже начал производство обновленной «Нивы», значит, ее премьера не за горами.
Новый Renault Duster
Подготовка к серийному производству нового «Дастера» сейчас идет полным ходом на московском заводе Renault. Поэтому подробности будут анонсированы уже очень скоро. Пока известно, что Duster cтал крупнее и построен на серьезно модернизированной платформе. Лобовое стекло стало более пологим, что позволило улучшить обзорность. Дизайн остался узнаваемым, но колесные арки более массивные, а задние фонари приобрели оригинальную форму.
В Renault обещают, что новое поколение машины сохранит внедорожные качества предшественника. Дорожный просвет составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно. Судя по слухам, старший двухлитровый двигатель заменят агрегатом 150-сильным турбомотором, знакомым по «Аркане» и «Каптюру».
Еще один потенциальный бестселлер — новое поколение Hyundai Creta. Компактный кроссовер получил дутые формы и необычную сдвоенную головную оптику. Причем новые фары — полностью светодиодные даже у машин в базовых версиях.
Новое поколение Hyundai Creta
— Модель будет обладать уникальным дизайном, разработанным с учетом предпочтений российских клиентов, отличающим ее от новинки для других рынков, — заверил управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
Внутри машина изменилась не меньше. На новой передней панели с вытянутой центральной консолью поместили планшет. В большой тачскрин интегрировано управление практически всем салонным оборудованием, включая климатическую установку. Это, разумеется, для топовых комплектаций. Машины подешевле будут иметь тачскрин попроще и обычный блок кнопок для управления кондиционером и печкой.
Линейка двигателей второго поколения кроссовера пополнилась 1,5-литровым бензиновым атмосферником, развивающим 115 л. с. И работающим в паре как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором. Кроме того, добавилась 1,4-литровая бензиновая наддувная «четверка» с отдачей 140 л. с. Этот двигатель будет работать совместно с семидиапазонным роботом с двумя сцеплениями.
Сейчас на заводе в Санкт-Петербурге проводятся подготовительные работы перед запуском нового поколения «Креты», в продаже она должна появиться в июне.
В 2021 году должны обновиться практически все популярные кроссоверы. И если на обновленный VW Tiguan навесили ценники, то о рестайлинговом Skoda Kodiaq информации минимум.
Сегмент внедорожников весной пополнится рестайлинговым Pajero Sport. Его, как и прежде, будут производить на заводе в Калуге с двумя типами двигателей: бензиновый и дизель. Автомобиль получит измененный передок в том же стиле, что и у родственного пикапа L200. В числе новых опций: цифровая шакала приборов, электропривод багажника, подогрев зоны покоя дворников.
Chevrolet Tahoe
Гигантский внедорожник Chevrolet Tahoe будет впервые представлен с турбодизелем (281 л.с.). Впрочем, бензиновые версии с моторами V8 тоже останутся. Все силовые агрегаты оснащаются 10-ступенчатым «автоматом». Теми же характеристиками будет обладать и родственный Cadillac Escalade.
Неформат
Минивэны — непопулярный сейчас жанр, но Kia решила придать новому Carnival черты кроссовера.
— Это будет уже совсем другой автомобиль, отошедший от сегмента минивэнов и получивший качества кроссоверов — излюбленного на российском рынке сегмента — и автомобилей бизнес-класса, — рассказал директор по маркетингу компании «Киа Моторс Россия и СНГ» Дмитрий Данковский.
Новый Kia Carnival
Сходство с кроссоверами прослеживается не только в дизайне, дорожный просвет новинки — 182 мм. Цена Carnival уже известна, но только в комплектации Comfort с дизельным двигателем 2.2 и восьмиступенчатым «автоматом». Такой автомобиль будет стоить 2 599 900 рублей.
Еще одна «неформатная» новинка — хэтчбек VW Golf второго поколения. Машину представят у нас в двух версиях: Exclusive c мотором 1,4 (150 л.с.) и GTi с мотором 2.0 (245 л.с.)
Премиум возьмет массовостью
Главная премьера в представительском классе — совершенно новый Mercedes-Benz S-Class. серии W223. Автомобиль остался внешне узнаваемым, из необычного — треугольные задние фонари и выдвижные дверные ручки. Полностью изменился интерьер, приборный и мультимедийный дисплей больше не соединены в линию. В распоряжении задних пассажиров новые кресла с продвинутыми регулировками и опциями вроде массажа.
Новый Mercedes-Benz S-Class
Автомобиль заметно увеличился в размерах, а в Россию S-Class будут поставлять только в длиннобазном исполнении. На выбор предложат дизельные или бензиновые варианты, все — с полным приводом. В базе — пневмоподвеска, а за доплату предложат активную гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, способную управлять отдельно каждым колесом. Цены начинаются от 11 млн рублей. Позже привезут и роскошный Mercedes-Maybach.
Audi пообещала целых 18 премьер, но большинство из них — версии существующих моделей, по-настоящему новая — только Audi A3. Дюжину новинок привезет Porsche, бренд Genesis расширит модельный ряд.
Дорого богато
В первом квартале первые покупатели нового Rolls Royce Ghost получат свои машины.
— Новый Ghost выполнен в минималистичном дизайне, который будет актуален в любую эпоху, — отметил в разговоре с «Известиями» руководитель по корпоративным коммуникациям в Восточной Европе, России и СНГ Фрэнк Тиманн.
В мае наконец начнут выдавать клиентам первые седаны Aurus Senat, рассказал изданию Autonews глава российской марки Адиль Ширинов. Позже покажут еще одну модель Aurus — внедорожник «Коммендант».
К розетке становись
Несмотря на ограниченную популярность электромобилей, этот сегмент также пополнится новинками. Например, электрической версией кроссовера Volvo XC40 Recharge c двумя электромоторами, совокупно выдающими 408 л.с., и запасом хода более 400 км.
Audi представит спортивные версии электромобиля e-tron с литерой S. У них два электромотора на задней оси вместо одного, перенастроенная подвеска и более мощные тормоза. Кроме того, помимо обычного кузова, будет доступен купеобразный.
Audi e-tron S
Суммарная отдача трех двигателей 503 л.с. и 973 Нм доступна в течение восьми секунд. По умолчанию e-tron S заднеприводный, передний мотор подключается только при необходимости. Разгон до «сотни» занимает 4,5 с., но максимальная скорость невелика для такой мощной машины — 210 км/ч.