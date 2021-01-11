От «Весты» до «Майбаха»: какие новинки ждать в 2021 году

Новый 2021 год эксперты уже называют непростым, но он будет точно богат на автомобильные новинки. Рестайлинговые Lada Vesta и Niva, совершенно новые Hyundai Creta и Renault Duster. Это далеко не все премьеры нового года. О самых интересных рассказывают «Известия».

Вести о «Весте»

Самая значимая модель для российского рынка — обновленная Lada Vesta. Машину должны были показать еще в 2020-м, но планы нарушила пандемия. АвтоВАЗ пока отказывается сообщать какие-либо подробности, но часть информации утекла через паблик vk.com/avtovaznews.

От «Весты» до «Майбаха»_1 Обновленная Lada Vesta Фото: vk.com/AvtoVAZ News

Первое, что заметно на шпионском фото — новые светодиодные фары с запоминающейся прорезью дневных ходовых огней. Фейслифтинг принес «Весте» более широкую решетку радиатора с крупными сотами, немного изменится передний бампер, а задний получил декоративный диффузор. Форсунки омывателя переместились с капота на пластиковое «жабо», а в топ-комплектации у Vesta впервые появился омыватель фар.

— Тенденции в дизайне обусловлены, как это ни странно, техническими возможностями. И в первую очередь это светотехника, она играет сейчас огромную роль в дизайне. С приходом светодиодных фар — это тенденция 2020 года и одна из важнейших тенденций 2021 — появилась возможность очень сильно играть с обликом машины. Еще стало модным объединять оптику с решеткой, — рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Изменения есть и в интерьере — новый руль, приборная панель, вертикальный «планшет» мультимедийной системы. Моторная линейка останется прежней. По слухам, серийное производство «Весты» стартует летом.

Что нового на бездорожье

Больше всего новинок — в сегменте кроссоверов. И здесь сразу несколько знаковых моделей. Первая — Lada Niva Travel, рестайлинг той самой «Нивы», которая еще недавно выпускалась под маркой Chevrolet.

От «Весты» до «Майбаха»_2 Lada Niva Travel Фото: АвтоВАЗ

Новинка отличается серьезно переработанной передней частью кузова с новыми фарами, бампером, капотом и широкой радиаторной решеткой. Кроме того, появились «квадратные» накладки на колесных арках. На корме перемены не столь значительные: подретушированный бампер, блоки фонарей со светодиодными секциями и новый кожух запасного колеса.

Интерьер и техника не изменились. «АвтоВАЗ» уже начал производство обновленной «Нивы», значит, ее премьера не за горами.

От «Весты» до «Майбаха»_3 Новый Renault Duster Фото: Renault

Подготовка к серийному производству нового «Дастера» сейчас идет полным ходом на московском заводе Renault. Поэтому подробности будут анонсированы уже очень скоро. Пока известно, что Duster cтал крупнее и построен на серьезно модернизированной платформе. Лобовое стекло стало более пологим, что позволило улучшить обзорность. Дизайн остался узнаваемым, но колесные арки более массивные, а задние фонари приобрели оригинальную форму.

В Renault обещают, что новое поколение машины сохранит внедорожные качества предшественника. Дорожный просвет составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно. Судя по слухам, старший двухлитровый двигатель заменят агрегатом 150-сильным турбомотором, знакомым по «Аркане» и «Каптюру».

Еще один потенциальный бестселлер — новое поколение Hyundai Creta. Компактный кроссовер получил дутые формы и необычную сдвоенную головную оптику. Причем новые фары — полностью светодиодные даже у машин в базовых версиях.

От «Весты» до «Майбаха»_4 Новое поколение Hyundai Creta Фото: Hyundai

— Модель будет обладать уникальным дизайном, разработанным с учетом предпочтений российских клиентов, отличающим ее от новинки для других рынков, — заверил управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Внутри машина изменилась не меньше. На новой передней панели с вытянутой центральной консолью поместили планшет. В большой тачскрин интегрировано управление практически всем салонным оборудованием, включая климатическую установку. Это, разумеется, для топовых комплектаций. Машины подешевле будут иметь тачскрин попроще и обычный блок кнопок для управления кондиционером и печкой.

Линейка двигателей второго поколения кроссовера пополнилась 1,5-литровым бензиновым атмосферником, развивающим 115 л. с. И работающим в паре как с шестиступенчатой «механикой», так и с вариатором. Кроме того, добавилась 1,4-литровая бензиновая наддувная «четверка» с отдачей 140 л. с. Этот двигатель будет работать совместно с семидиапазонным роботом с двумя сцеплениями.

2_1 В середине января Mazda начнет продажи компактного кроссовера CX 30. Низкий спортивный силуэт сочетается у него с мощным внедорожным обвесом. Двигатель 2.0 мощностью 150 л.с. сочетается с «механикой», «автоматом», полным и передним приводом. Цены стартуют от 1 млн 620 тыс рублей Фото: Mazda 2_99 Новый Hyundai Tucson займет первое место в номинации «самый авангардный дизайн»: ломаные линии кузова и многосекционные фары, визуально объединенные с решеткой радиатора. С переходом на новую платформу стали доступны адаптивные амортизаторы, но моторная гамма скорее всего будет знакома по другим моделям Hyundai Фото: Hyundai 2_3 Рестайлиновый кроссовер Opel Crossland познакомит россиян с новым стилем Opel Vizor: фары соединены черной заглушкой, решетка радиатора при этом расположена ниже. Автомобиль компактнее представленной сейчас модели Grandland X и будет доступнее по цене Фото: Opel 2_4 Доберется до российского рынка и обновленный кроссовер Jeep Compass, недавно представленный на автосалоне в Гуанчжоу. Внешне он изменился незначительно, зато интерьер кардинально поменяли, сделав его более богатым и солидным. По технике вряд ли стоит ждать серьезных изменений Фото: Jeep 2_5 Свои новинки представят и китайские марки. Chery привезет флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro, а также рестайлинговые модели Tiggo 2 и Tiggo 4 Pro. Пополнится двумя новыми моделями и премиум-бренд Cheryexeed, в том числе флагманским кроссовером VX Фото: Chery 2_6 Самый популярный китайский кроссовер на российском рынке Geely Atlas, также получит приставку Pro.А с ней — рестайлинговую внешность и новым мотор — трехцилиндровый с наддувный объемом 1,5 л мощностью 177 лошадиных сил Фото: Geely

Сейчас на заводе в Санкт-Петербурге проводятся подготовительные работы перед запуском нового поколения «Креты», в продаже она должна появиться в июне.

В 2021 году должны обновиться практически все популярные кроссоверы. И если на обновленный VW Tiguan навесили ценники, то о рестайлинговом Skoda Kodiaq информации минимум.

Сегмент внедорожников весной пополнится рестайлинговым Pajero Sport. Его, как и прежде, будут производить на заводе в Калуге с двумя типами двигателей: бензиновый и дизель. Автомобиль получит измененный передок в том же стиле, что и у родственного пикапа L200. В числе новых опций: цифровая шакала приборов, электропривод багажника, подогрев зоны покоя дворников.

От «Весты» до «Майбаха»_5 Chevrolet Tahoe Фото: Chevrolet

Гигантский внедорожник Chevrolet Tahoe будет впервые представлен с турбодизелем (281 л.с.). Впрочем, бензиновые версии с моторами V8 тоже останутся. Все силовые агрегаты оснащаются 10-ступенчатым «автоматом». Теми же характеристиками будет обладать и родственный Cadillac Escalade.

Неформат

Минивэны — непопулярный сейчас жанр, но Kia решила придать новому Carnival черты кроссовера.

— Это будет уже совсем другой автомобиль, отошедший от сегмента минивэнов и получивший качества кроссоверов — излюбленного на российском рынке сегмента — и автомобилей бизнес-класса, — рассказал директор по маркетингу компании «Киа Моторс Россия и СНГ» Дмитрий Данковский.

От «Весты» до «Майбаха»_6 Новый Kia Carnival Фото: Kia

Сходство с кроссоверами прослеживается не только в дизайне, дорожный просвет новинки — 182 мм. Цена Carnival уже известна, но только в комплектации Comfort с дизельным двигателем 2.2 и восьмиступенчатым «автоматом». Такой автомобиль будет стоить 2 599 900 рублей.

Еще одна «неформатная» новинка — хэтчбек VW Golf второго поколения. Машину представят у нас в двух версиях: Exclusive c мотором 1,4 (150 л.с.) и GTi с мотором 2.0 (245 л.с.)

Премиум возьмет массовостью

Главная премьера в представительском классе — совершенно новый Mercedes-Benz S-Class. серии W223. Автомобиль остался внешне узнаваемым, из необычного — треугольные задние фонари и выдвижные дверные ручки. Полностью изменился интерьер, приборный и мультимедийный дисплей больше не соединены в линию. В распоряжении задних пассажиров новые кресла с продвинутыми регулировками и опциями вроде массажа.

Автомобиль заметно увеличился в размерах, а в Россию S-Class будут поставлять только в длиннобазном исполнении. На выбор предложат дизельные или бензиновые варианты, все — с полным приводом. В базе — пневмоподвеска, а за доплату предложат активную гидропневматическую подвеску E-Active Body Control, способную управлять отдельно каждым колесом. Цены начинаются от 11 млн рублей. Позже привезут и роскошный Mercedes-Maybach.

Audi пообещала целых 18 премьер, но большинство из них — версии существующих моделей, по-настоящему новая — только Audi A3. Дюжину новинок привезет Porsche, бренд Genesis расширит модельный ряд.

2_7 В сегменте премиум кроссоверов тоже хватает новинок. Например, второй, более компактный кроссовер марки Genesis — GV70. У конкурента BMW X3, Mercedes GLC или Audi Q5 необычная внешность и классическая компоновка с задним приводом и подключаемой передней осью. Линейка моторов включает дизель 2.2 (210 л.с.), бензиновый турбомотор 2.5 (304 л.с.) и наддувный V6 объемом 3,5 л и мощностью 380 л.с. Все двигатели оснащаются восьмиступенчатым «автоматом» Фото: Genesis 2_8 Infiniti привезет купеобразный кроссовер QX55, идейного наследника некогда популярной модели FX. Автомобиль построен на той же платформе, что и модель QX50 и унифицирован с ней по интерьеру. Силовой агрегат тот же — инновационный VC Turbo с переменной степенью сжатия (249 л.с.), который работает в паре с вариатором Фото: Infiniti 2_9 Land Rover начал принимать заказы в России на обновленный внедорожник Discovery. Он незначительно изменился внешне и теперь предлагается с трехлитровым шестицилиндровым бензиновым мотором мощностью 360 л.с. или дизелем, развивающим 249 л.с.Цены на автомобиль начинаются от 5 599 000 рублей Фото: Land Rover 2_10 Jaguar привезет обновленный кроссовер E-Pace. Автомобиль получил новый передний бампер, измененные воздухозаборники и решетку радиатора с ромбовидным рисунком. В интерьере теперь использованы более качественные материалы отделки. В моторную гамму входит двухлитровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с. или 199 л.с., а также бензиновый агрегат такого же объема мощностью 200 или 249 л.с. Фото: Jaguar 2_11 Еще одна новинка Jaguar — рестайлинговый кроссовер F-Pace. У модели появился новый рельефный капот, большая решетка радиатора, иные воздухозаборники на переднем бампере и модернизированные светодиодые фары.В салоне полностью изменилась архитектура передней панели.Автомобиль предложат с новым двухлитровым дизельным двигателем мощностью 199 л.с. Также в линейке заявлен 249-сильный бензиновый турбомотор такого же объема. Топовая модификация кроссовера получит турбодизель мощностью 300 л.с. Фото: Jaguar

Дорого богато

В первом квартале первые покупатели нового Rolls Royce Ghost получат свои машины.

— Новый Ghost выполнен в минималистичном дизайне, который будет актуален в любую эпоху, — отметил в разговоре с «Известиями» руководитель по корпоративным коммуникациям в Восточной Европе, России и СНГ Фрэнк Тиманн.

В мае наконец начнут выдавать клиентам первые седаны Aurus Senat, рассказал изданию Autonews глава российской марки Адиль Ширинов. Позже покажут еще одну модель Aurus — внедорожник «Коммендант».

К розетке становись

Несмотря на ограниченную популярность электромобилей, этот сегмент также пополнится новинками. Например, электрической версией кроссовера Volvo XC40 Recharge c двумя электромоторами, совокупно выдающими 408 л.с., и запасом хода более 400 км.

Audi представит спортивные версии электромобиля e-tron с литерой S. У них два электромотора на задней оси вместо одного, перенастроенная подвеска и более мощные тормоза. Кроме того, помимо обычного кузова, будет доступен купеобразный.

От «Весты» до «Майбаха»_8 Audi e-tron S Фото: Audi