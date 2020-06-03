Мантуров рассказал об увеличении спроса на автомобили Aurus

Заказов на российские люксовые автомобили Aurus не стало меньше из-за ослабления рубля, их количество постепенно увеличивается. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, количество увеличивается не порядковыми значениями, но поступают дополнительные заявки. Такие данные поступают в Минпромторг от самого Aurus и Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ).

«Что касается курсовой разницы — мы видим котировки, они уже почти вернулись к изначальным значениям», — отметил Мантуров.

В апреле Мантуров рассказал, что президент России Владимир Путин давал рекомендации по улучшению российского автомобиля Aurus, так как активно использует его сам.

2 марта сообщалось, что первые автомобили Aurus Senat для частных покупателей будут выпущены в мае 2021 года. В этот же день гендиректор компании Адиль Ширинов рассказал, что Aurus собрал уже более 700 предзаказов. Он пояснил, что 65 из них находятся в преддоговорной стадии.

13 декабря стало известно, что серийное производство автомобилей Aurus начнется в I квартале 2021 года — машины будет выпускать завод Ford Sollers в Елабуге.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.