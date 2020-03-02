Aurus собрал уже более 700 предзаказов

Более 700 предзаказов собрал российский проект автомобилей класса «люкс» на единой платформе Aurus.

Из них 65 находятся в преддоговорной стадии, об этом рассказал РИА Новости гендиректор компании Адиль Ширинов.

В прошлом году российский производитель люксовых автомобилей Aurus объявил, что начнет выпускать новую удлиненную версию седана Senat S600. Отмечается, что в модельной линейке новинка займет место между обычным седаном Senat S600 и лимузином Senat L700 с удлиненной до 6630 мм колесной базой. Длина нового автомобиля составит 6130 мм.

13 декабря стало известно, что серийное производство автомобилей Aurus начнется в I квартале 2021 года — машины будет выпускать завод Ford Sollers в Елабуге.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.