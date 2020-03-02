Auros Senat для частных покупателей выпустят в мае 2021 года

В мае 2021 года в Елабуге будут выпущены первые машины Aurus Senat для частных покупателей, а внедорожник Komendant — в июле 2022, сообщил РИА Новости гендиректор Aurus Адиль Ширинов.

Также по заявлению Ширинова Aurus определится с локацией еще двух-трех дилерских центров в России до конца года.

«Я думаю, что мы определимся еще с двумя ключевыми расположениями до конца этого года. Но ключевое — это сервис», — сказал собеседник агентства.

По его словам, география может быть совершенно разной, и Санкт-Петербург, возможно, ближайший.

«Он может появиться в любой точке нашей необъятной страны, ведь люди, которые будут заинтересованы и могут себе это позволить, не обязательно живут только в Москве и Санкт-Петербурге», — объяснил он.

Ранее Ширинов рассказал, что Aurus собрал уже более 700 предзаказов. Он пояснил, что 65 из них находятся в преддоговорной стадии.

13 декабря стало известно, что серийное производство автомобилей Aurus начнется в I квартале 2021 года — машины будет выпускать завод Ford Sollers в Елабуге.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.