Мантуров рассказал о советах Путина по улучшению автомобилей Aurus

Президент России Владимир Путин давал рекомендации по улучшению российского автомобиля Aurus, так как активно использует его сам. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в воскресенье, 19 апреля.

Мантуров отметил, что в первую очередь замечания президента затрагивали техническую работу автомобиля.

«(Путин. — Ред.) дает всегда правильные рекомендации, которые оперативно исполняются, но вот уже, честно говоря, давно не спрашивал, значит, всё нравится и всё работает качественно», — рассказал Мантуров в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

Мантуров также сообщил, что первые серийно произведенные автомобили Aurus передадут клиентам в марте 2021 года. Он подчеркнул, что на сегодняшний день их уже тестируют и готовят запуск серийного производства.

2 марта сообщалось, что первые автомобили Aurus Senat для частных покупателей будут выпущены в мае 2021 года. В этот же день гендиректор компании Адиль Ширинов рассказал, что Aurus собрал уже более 700 предзаказов. Он пояснил, что 65 из них находятся в преддоговорной стадии.

13 декабря стало известно, что серийное производство автомобилей Aurus начнется в I квартале 2021 года — машины будет выпускать завод Ford Sollers в Елабуге.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.