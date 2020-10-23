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Volvo объявила стоимость первого в истории марки электромобиля

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Шведская компания Volvo объявил стоимость первого в своей истории электромобиля. Нижняя ценовая планка кроссовера XC40 Recharge в Северной Америке — $53 990 (4,15 млн рублей). Об этом 23 октября сообщает «Российская газета».

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Модель представляет собой полностью электрическую версию самого популярного кроссовера XC40. Она построена на базе компактной модульной архитектуры CMA — автомобильной платформы, разработанной совместно с Geely Group.

Мощность полноприводного Volvo XC40 Recharge P8 составляет 408 л.с., автомобиль может на одной зарядке проехать более 400 км. Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

17 сентября сообщалось, что Volvo начала продажи в России обновленных седана бизнес-класса S90 и универсала V90 Cross Country.

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