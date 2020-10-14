Новый Rolls-Royce Ghost представили в Москве

Британский автопроизводитель Rolls-Royce 14 октября представил российской аудитории младший седан Ghost второго поколения. Новая модель получила полный привод, продвинутое шасси и значительно улучшенную шумоизоляцию.

В отличие от предшественника седан нового поколения сменил шасси BMW на ту же «архитектура роскоши», что и у флагманского Phantom, то есть пространственную алюминиевую раму с кузовными панелями из того же материала. Обновленный Ghost увеличился на 89 мм в длину за счет увеличенного заднего свеса и на 30 мм в ширину. При этом колесная база осталась без изменений — 3295 мм. Помимо стандартной версии доступна еще и удлиненная, с увеличенным на 170 см расстоянием между осями.

Некоторые особенности премьеры Rolls-Royce продемонстрировал впервые. Так, статуэтка «Дух экстаза» установлена не на рамке решетки радиатора, а выдвигается из прорези в капоте. К тому же Ghost стал первым седаном британской марки с полным приводом, его система распределения момента по осям позаимствована у внедорожника Cullinan.

Приборная панель получила виртуальный интерфейс с нарисованными стрелками, при этом шкалы остались настоящими. Помимо «звездного неба» автомобиль оснащен точечной подсветкой на передней панели. Задние двери, по-прежнему открывающиеся против хода движения, снабжены электроприводом.

Для обеспечения тишины в салоне производитель использовал 100 кг шумоизолирующих материалов, которыми оснастили даже каналы вентиляции.

Младший седан второго поколения получил продвинутое полноуправляемое шасси с активной подвеской Planar Suspension System. Система, ранее опробованная в Phantom, с помощью камеры считывает рельеф перед автомобилем и подстраивается под дорожные условия. В обновленном варианте установлены дополнительные демпферы в передней подвеске, обеспечивающие больший комфорт и стабильность на прямой.

В движение новую модель приводит мотор V12 традиционным объемом 6,75 л. По сравнению с Phanthom его мощность осталась прежней — 571 л. с., но крутящий момент ограничили до 850 ньютон-метров. С перенастроенным 8-ступенчатым автоматом Ghost разгоняется до 100 км/ч за 4,8 с.

Стандартный Ghost российский покупатель может приобрести от 23 млн рублей, цена на удлиненный Extended будет начинаться от 25 млн рублей.

В июле стало известно, что Rolls-Royce создаст уникальную модель. Она будет собрана в единственном экземпляре для частного заказчика.