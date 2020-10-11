Кофе и серпантины: что нового предложат популярные японские кроссоверы

Внутренний туризм — занятие хотя и во многом вынужденное, но увлекательное. Даже места, где уже был, открываются по-новому. Вот и таким привычным кроссоверам Nissan Qashqai и X-Trail есть чем удивить, машины как раз обновились. Что изменилось в популярных кроссоверах и подходят ли они для дальних поездок, выясняли «Известия».

Теперь с круговым обзором

Кроссоверы Nissan Qashqai и X-Trail обновились почти синхронно и в одинаковом ключе. Комбинированная — кожа плюс алькантара — обивка сидений цвета кофе оживила интерьер. Приятная на ощупь и дорого выглядит.

Кофе и серпантины2 Сиденья кофейного из комбинации кожи и алькантары оживили интерьер автомобилей Фото: Nissan

Штатная мультимедийная система Nissan Connect с 7-дюймовым дисплеем теперь поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Топовое головное устройство с с 8-дюймовым экраном и встроенным «Яндекс.Авто» наконец подружили с системой кругового обзора. Напомню, что когда «Яндекс» только появился на «Ниссанах», с ним была недоступна даже камера заднего вида.

В Nissan тогда решили, что пускать в CAN-шину автомобиля стороннее устройство, имеющее выход в интернет, совсем не безопасно. Камеру приходилось ставит дилерам. Теперь камеры и «Яндекс» подружили и всё работает, как и должно.

Nissan-47 5 Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Google Android Фото: Nissan Nissan-112 4 Навигация от Яндекс теперь доступна на двух головных устройствах Фото: Nissan Nissan-48 4 Теперь Яндекс.Авто помирили с камерами кругового обзора Фото: Nissan Nissan-52 5 Фото: Nissan

Еще одно новшество — дистанционный запуск с клавиши на ключе, он предлагается в дорогих комплектациях. В Nissan утверждают, что работает даже с верхних этажей. Главное, чтобы автомобиль был в прямой видимости.

На парковках нередко расчет на место, куда другая машина не влезет. Здесь, конечно, преимущество у Qashqai, но и более крупный X-Trail можно парковать впритык. Система кругового обзора здорово выручает, хотя разрешение картинки можно было улучшить.

Кофе и серпантины5 X-Trail лучше подходит для путешествий большой компанией и вылазок на бездорожье. Багажник у него больше, чем у Qashqai: 449 л против 401 л, чуть больше и дорожный просвет: 210 мм против 200 мм Фото: Nissan

В поисках моста в никуда

Кавказ идеален для путешествий на автомобиле. На всем протяжении пути, от Ставрополя до Минеральных Вод, заковыристые серпантины с хорошим покрытием, невероятные виды, исцеляющие все болезни источники и не менее целебный горный воздух. Чтобы добраться до некоторых достопримечательностей, нужно съехать с дороги на каменистый грунт.

Например, до арочного Немецкого моста, спрятанного в Мамайском лесу под Ставрополем. Называют его так потому, что, по одной версии, его проектировали немецкие инженеры, а по другой — строили немецкие пленные. Мост был построен для туапсинской узоколейки в начале XX века, после Гражданской войны был разрушен и теперь превратился в живописные руины 20 м высотой.

Кофе и серпантины1 Немецкий мост стали строить в 1908 году Фото: Nissan

На проселке Qashqai жестковат и лучше ехать помедленнее: попадается серьезная неровность — и подвеска громко срабатывает на отбой. Настройки у него всё же городские. X-Trail также жестковат, но по легкому бездорожью едет плавнее. Разница обуславливает и выбор размера колес: X-Trail едет вполне комфортно на топовых 19-дюймовых, а для «Кашкая», наверное, стоит предпочесть 18-дюймовые.

На серпантинах и бездорожье

Жесткость уместна на серпантине — оба кроссовера очень точно, без кренов прописывают повороты. Управляемость легковая, а связь руля и колес очень понятная. Хороши и тормоза: схватывают мощно и не перегреваются, тем более что замедление с помощью ручного режима вариатора не так эффективно.

В дальней дороге оба кроссовера хороши, едут тихо, передние кресла очень комфортны. Qashqai немного уступает старшему брату — внутри теснее, а диван второго ряда расположен низковато. Кроме того, на подъемах отчетливо слышен натужный голос двухлитрового мотора (144 л.с.). Nissan X-Trail с его силовым агрегатом 2,5 (171 л.с.) в горах предпочтительнее.

Тяжело после самоизоляции и мне, а до Шоанинского храма, построенного более тысячелетия назад, попробуй доберись, всё вверх да вверх. Внутри тихо и спокойно, и даже имена скалолазов, криво намалеванные внутри барабана, не нарушают умиротворяющую атмосферу.

Кофе и серпантины6 Шоанинский храм построен в X веке Фото: Nissan ​

На обратном пути навигация вдруг поворачивает в другую сторону и ведет нас по горной тропке куда-то в объезд. Интересно, что мы довольно далеко умудрились по ней заехать — автомобиль позволяет. Всё же «Яндекс» хорош для пробок и мегаполисов, вдалеке от цивилизации с ним приходится быть начеку.

Вопросы есть и к автоматическому режиму фар — на сложном рельефе он работает невпопад. Хорошо хоть светодиодная оптика кроссоверов светит ярко.

Реальность и цены

Перед путешествием я сдаю обязательный тест на коронавирус — требования санитарных органов некоторых субъектов Российской Федерации. И до последнего не знал, состоится ли поездка, — вдруг появится температура или недомогание? К новой реальности приходится привыкать. Как и к росту цен на автомобили.

Кофе и серпантины3 Nissan Qashqai с двухлитровым мотором и вариатором разгоняется до 100 км/ч за 10,5 с, средний расход — 7,3 л на 100 км Фото: Nissan

После обновления базовый Qashqai подорожал на 76 тыс. рублей и теперь стоит 1,395 млн. Напомним, речь идет о машине с турбомотором 1,2 (115 л.с.), механикой и передним приводом. Двухлитровый вариант с вариатором и полным приводом теперь обойдется в 1,681 млн, а топ-версия прибавила сразу 100 тыс. и доросла до 2 млн рублей.

Кофе и серпантины4 Nissan X-Trail c мотором 2,5 и вариатором с места до 100 км/ч разгоняется за 10,5 секунды. Заявленный средний расход — 8,3 л Фото: Nissan