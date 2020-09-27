Луч надежды: чем удивил новый кроссовер из Китая
Кроссовер Geely Coolray — шведское «завтра» для китайского автопрома, автомобиль создан при активном участии инженеров Volvo. Новая модульная платформа, стремительный и эксцентричный дизайн, множество опций. А вдруг что-то пойдет не так? Корреспондент «Известий» провел тщательный тест-драйв нового компактного кроссовера.
Ярко, модно, молодежно
Типичной китайщины во внешности Geely Coolray нет. Над обликом кроссовера под руководством Питера Хорбери трудился целый штат дизайнеров со всего мира. Самая богатая комплектация Flagship Sport изобилует всевозможными «наворотами».
Окраска кузова двухцветная, палитра — пестрая, из спокойных оттенков доступны только белый и серый. На многих деталях кузова расставлены яркие акценты: красная обводка на решетке радиатора, в тон ей покрашены суппорта. В топе — интересная диодная оптика спереди и сзади, панорамная крыша, объемные воздухозаборники. Претензия на «спорт» видна во всем: здесь и огромный спойлер на крыше, и четыре выхлопных трубы, и даже передняя губа здесь не одна, а сразу две. Обновился и логотип марки, теперь он стал монохромно-черным с серебристой окантовкой.
Построен «Кулрей» на разработанной инженерами Geely совместно со специалистами из Volvo платформе BMA, которая предназначена для автомобилей B-сегмента. Coolray, длина кузова которого равна 4330 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1609 мм, одноклассник Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Kaptur.
Вероятно, у «Кулрея» появится «брат» Volvo XC20. Во всяком случае, кроссовер XC40 крупнее. Отсылку к шведским корням можно встретить в повышенной прочности и дополнительной безопасности: 70% деталей силовой клетки салона кроссовера изготовлено из высокопрочной стали, а за жизнь водителя и пассажиров отвечают сразу шесть подушек безопасности.
Кандидат без вылета
В салоне кроссовера царит гармония и минимализм: никаких вычурных деталей, правильный перевод на русский, вместо дешевого хрома — матовый алюминий, чуть скошенный снизу удобный хваткий руль, семидюймовая настраиваемая цифровая приборная панель (в «базе» она стрелочная, с бортовым компьютером посередине), «парящая» центральная консоль.
Двухцветная обивка сидений из экокожи с ровной контрастной строчкой не источает никаких резких запахов и весьма приятна на ощупь. Радует и плотная набивка кресел с уверенной боковой поддержкой.
Все сиденья укомплектованы регулируемым подогревом, однако электропривод есть только у водительского кресла. Не хватает разве что регулировки рулевой колонки по вылету: всё время хотелось «подтянуть» руль поближе.
Чемоданное настроение
Порадовало обилие отсеков для мелочевки, в подлокотнике скрывается объемный бардачок, еще одна вместительная ниша появилась под парящей консолью. В ней же находятся пара USB-выходов и гнездо на 12V, правда, доступ к розеткам всё же не самый удобный, на ощупь их не найти, а чтобы дотянуться, нужно отвлекаться от дороги, что крайне небезопасно.
Багажник объемом всего 330 л, да и за счет рельефной пятой двери, выступающих арок задней оси и покатой крыши он тесноват: пара чемоданов да несколько сумок — вот, на первый взгляд, его максимум. Однако для тех, кто в свое время преуспел в игре в тетрис, багажный отсек «Кулрея» способен вместить уже три чемодана, пару сумок, три пакета с детскими игрушками, коробку вина, два ящика фруктов, три арбуза и две дыни.
Желтый, красный, голубой
Запоминающейся «фишкой» Geely Coolray стала амбиентная подсветка, которая проявляется на панелях салона в темное время суток и вариативна в цветовом исполнении. Смею предположить, что именно из-за нее компактный кроссовер получил свое название — cool (крутой) и ray (луч). Приятно радует качество исполнения: свет от цветных лучей в три полоски ненавязчиво проникает сквозь алюминиевые панели салона, да, это уже не примитивная светодиодная лента, засунутая между молдингами.
У подсветки есть три оттенка: голубой, желтый и красный. Можно выбрать какой-то один или привязать настройки к режиму движения. В таком случае в энергосберегающем (ECO) салон будет подсвечен голубоватым светом, в спортивном (Sport) — красным, а в обычном (Normal) лучи будут золотистыми.
Где карта, Geely?
Мультимедийный экран-планшет в меру яркий, четкий, с высокой скоростью отклика. Тачскрин, конечно, заляпывается пальцами, но не так быстро.
Странно, что при подключении смартфона головное устройство его «не видит». «Яблочного» CarPlay тут нет, а устройства на Android, повозившись, можно синхронизировать через Mirrorlink. Нет и встроенной навигации, зато фронтальная камера, которая спрятана над шильдиком у кромки капота, может заменить видеорегистратор.
Чтобы активировать данную функцию, потребуется SD-карта, правда, где расположен слот для нее — тайна, покрытая мраком. Логично, если бы он располагался сзади или сбоку на центральном планшете, ну, или на худой конец в бардачке или подлокотнике, но его там нет. В сервисном центре Geely мне сказали, что разъем под SD-карту находится в в одном из ЭБУ под передним пассажирским сиденьем, но найти его я так и не смогла.
В топе в кроссовер помимо стандартных парктроников интегрированы шесть камер, которые создают возможность кругового обзора автомобиля, в более дешевых комплектациях доступны только парктроники и одна камера заднего вида.
Нашпигован под завязку
Geely Coolray оснащен системами бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, автодоводчики всех стекол и люка, «зимние опции» (подогрев сидений и рулевого колеса), обогрев зоны покоя дворников, обогрев форсунок стеклоомывателя и части ветрового стекла. Смешно, но при наличии всех этих подогревалок банального датчика дождя в «Кулрее» нет.
В топовой комплектации есть все современные навороты, которые до этого можно было встретить лишь в автомобилях премиум-сегмента, жаль только, что исполнение некоторых функций заметно хромает, причем на обе ноги.
Например, ассистента автоматической парковки. По идее автомобиль должен уметь парковаться тремя разными способами (параллельная парковка и перпендикулярно бордюру на правую и на левую стороны), но на деле хочется спросить, кто ему выдавал права. Из трех раз, когда я решилась испытать помощника, качественно припарковаться он смог лишь однажды, в остальных случаях автомобиль делал это либо очень долго, либо крайне невнимательно.
От заправки до рассвета
Под капотом Geely Coolray безальтернативный силовой агрегат — рядная «турботройка» объемом в 1,5 л с крутящим моментом в 255 Нм. В РФ поставляется «придушенная» версия на 150 л.с., при этом в Китае мотор выдает все 177 лошадей. Трехцилиндровый двигатель сочетается с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением — очень по-европейски.
Автомобиль только переднеприводный, версии 4×4 не существует. Говорят, что полный привод не пользуется спросом у себя на родине, поэтому инженеры даже не стали заморачиваться на этот счет.
Заявленный производителем ресурс прочности ДВС составляет как минимум 300 тыс. км, пока придется поверить на слово. Интересно, что завод-изготовитель рекомендует заправлять кроссовер АИ-92.
Едет Geely Coolray весьма задорно, особенно в режиме Sport, но он существенно повышает расход топлива. С учетом того, что в бензобак входит всего 45 л бензина, манера езды по принципу «тапка в пол» рискует превратить вашу поездку в цепочку коротких перебежек между АЗС. В дальней дороге понимаешь, для чего нужен режим ECO, а другие включаешь при обгонах.
По паспорту расход топлива у Geely Coolray в смешанном цикле составляет порядка 7,4 л/100 км. Как китайским товарищам удалось добиться подобных показателей — для меня тайна, покрытая мраком, заросшая бурьяном, в темноте и в густом тумане. При спокойной, размеренной езде в лучшие моменты бортовой компьютер радовал меня цифрами 9,4 — 9,7 л на сотню.
При резком старте машина заметно приседает на заднюю ось — настройки задних амортизаторов и пружин слишком «мягкотелые». Разгон с нуля до ста занимает около 8 с., предел максимальной скорости заявлен на отметке 190 км/ч.
В остальном ездить на «Кулрее» довольно комфортно: на асфальте ведет себя уверенно, едет тихо, неровности проглатывает без громыханий. Кстати, на этот раз Geely уделили серьезное внимание шумоизоляции салона. Из моторного отсека рычание ДВС почти не доносится, в скоростном диапазоне от 0 км/ч до 100 км/ч в автомобиле тихо, дорогу становится слышно после 120 км/ч, на более высокой скорости шум становится отчетливым и начинает напрягать.
И в горы, и в радости
Отправляясь на откровенно городском паркетнике «в поля», я готовилась к худшему: всё-таки исключительно передний привод и сравнительно небольшой клиренс (196 мм) — далеко не самые удачные компаньоны в поездках по бездорожью. Но посылать за трактором не пришлось, Coolray сумел добраться по мокрой после дождя грунтовке (глина вперемешку с камнями) до одной из довольно труднодоступных бухт черноморского побережья Крыма.
Передвижение по неглубокому песку далось китайскому автомобилю заметно тяжелее, но всё же «кулрей» уехал оттуда сам. При правильном выборе траектории на паркетнике мне удавалось подняться даже в довольно крутые подъемы, хоть и усиленно шлифуя задними колесами, и не всегда с первого раза.
Плюсы, минусы и цена
Лучше всего у этого автомобиля получается притягивать к себе заинтересованные взгляды. То тут, то там до меня доносились восхищенные возгласы в духе «Ну, китайцы, молодцы!», частенько, подходя к припаркованному Coolray, я замечала сугубо мужские компании, которые бросали на ярко-красный кроссовер оценивающие взгляды.
К числу явных недостатков автомобиля относятся отсутствие полноприводной версии, которая бывает крайне востребована в условиях нашей зимы, маломощность мотора да малый объем бензобака. Ну и еще можно слегка опустить чересчур вздернутую линию стекол задних дверей, так как сидящие сзади пассажиры среднего роста и ребенок во время поездок частенько жаловались на скудный угол обзора с заднего ряда.
Широкий набор функций и вспомогательных систем, яркий дизайн, неплохие ходовые характеристики, сравнительно невысокая стоимость делают его довольно привлекательным и конкурентоспособным. Цены на новый компактный кроссовер Geely «в базе» стартуют от 1,134 млн руб., тогда как максимальная комплектация обойдется будущему владельцу в 1,5 млн руб. Если удастся удержать ценники и надежность не подкачает, Coolray вполне сможет стать популярным. И как знать, возможно, догонит популярный Geely Atlas.