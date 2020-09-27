Луч надежды: чем удивил новый кроссовер из Китая

Кроссовер Geely Coolray — шведское «завтра» для китайского автопрома, автомобиль создан при активном участии инженеров Volvo. Новая модульная платформа, стремительный и эксцентричный дизайн, множество опций. А вдруг что-то пойдет не так? Корреспондент «Известий» провел тщательный тест-драйв нового компактного кроссовера.

Ярко, модно, молодежно

Типичной китайщины во внешности Geely Coolray нет. Над обликом кроссовера под руководством Питера Хорбери трудился целый штат дизайнеров со всего мира. Самая богатая комплектация Flagship Sport изобилует всевозможными «наворотами».

Окраска кузова двухцветная, палитра — пестрая, из спокойных оттенков доступны только белый и серый. На многих деталях кузова расставлены яркие акценты: красная обводка на решетке радиатора, в тон ей покрашены суппорта. В топе — интересная диодная оптика спереди и сзади, панорамная крыша, объемные воздухозаборники. Претензия на «спорт» видна во всем: здесь и огромный спойлер на крыше, и четыре выхлопных трубы, и даже передняя губа здесь не одна, а сразу две. Обновился и логотип марки, теперь он стал монохромно-черным с серебристой окантовкой.

IMG_2380 «Морда» у компактного кроссовера яркая, запоминающаяся и ни на кого не похожа. Это раньше китайцы всё копировали, потом старались преображать, теперь же научились творить сами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2408 Корма «кулрея» выглядит симпатично и довольно аппетитно. За счет протянувшихся по бортам характерных ребер жесткости и хромированных молдингов, которые в районе багажника начинают стремиться в направлении друг друга, силуэт автомобиля выглядит динамично и современно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2302 При первом взгляде на кроссовер, сказать, что он родом из Поднебесной, сложно, но при более детальном изучении Coolray, «китайщину», хоть её и очень мало, всё же можно заметить. Чего стоят суппорта, по кругу выкрашенные в красный, правда эта опция доступна лишь в «топе» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2379 Второй комплект нетипичных для европейских и азиатских автопроизводителей украшательств прячется позади: огромное, сложной архитектуры антикрыло-спойлер венчает стык крыши и пятой двери, и из-под юбки торчат сразу четыре раструба выхлопной системы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2400 И снова дорогие комплектации можно идентифицировать по алой букве S, которая красуется по обеим сторонам антикрыла Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2473 Топовые комплектации встречают яркой светодиодной оптикой, причем в фарах не только головного света, но и сзади. Есть в нижней плоскости бампера и противотуманки, на которые также возложена функция подсвечивания дороги в поворотах. Поездив на «кулрее» пару месяцев скажу, что свет в кроссовере не плох, он яркий, четкий, не чета «китайскому ксенону», знакомому многим любителям Aliexpress, однако при включении «дальнего» в повороте край светового ореола становится рваным, а лучи ближнего и дальнего местами будто идут крест на крест Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2465 «Максималка» у кроссовера напичкана камерами, в новом Geely их сразу шесть, две из которых находятся в зеркалах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_8343 Фронтальная камера «прячется» над решеткой радиатора под капотом, она же будет использоваться при включении встроенного видеорегистратора. Кстати, рассматривать дорожное покрытие во все шесть камер можно и во время движения, правда, на скорости не более 30 км/ч Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2310 Венцом Gelly Coolray стала панорамная крыша и люк, его по всем правилам спереди прикрывает складная рамка с сеткой для ловли мух Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Построен «Кулрей» на разработанной инженерами Geely совместно со специалистами из Volvo платформе BMA, которая предназначена для автомобилей B-сегмента. Coolray, длина кузова которого равна 4330 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1609 мм, одноклассник Hyundai Creta, Kia Seltos и Renault Kaptur.

Вероятно, у «Кулрея» появится «брат» Volvo XC20. Во всяком случае, кроссовер XC40 крупнее. Отсылку к шведским корням можно встретить в повышенной прочности и дополнительной безопасности: 70% деталей силовой клетки салона кроссовера изготовлено из высокопрочной стали, а за жизнь водителя и пассажиров отвечают сразу шесть подушек безопасности.

Кандидат без вылета

В салоне кроссовера царит гармония и минимализм: никаких вычурных деталей, правильный перевод на русский, вместо дешевого хрома — матовый алюминий, чуть скошенный снизу удобный хваткий руль, семидюймовая настраиваемая цифровая приборная панель (в «базе» она стрелочная, с бортовым компьютером посередине), «парящая» центральная консоль.

Луч надежды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Двухцветная обивка сидений из экокожи с ровной контрастной строчкой не источает никаких резких запахов и весьма приятна на ощупь. Радует и плотная набивка кресел с уверенной боковой поддержкой.

Все сиденья укомплектованы регулируемым подогревом, однако электропривод есть только у водительского кресла. Не хватает разве что регулировки рулевой колонки по вылету: всё время хотелось «подтянуть» руль поближе.

Чемоданное настроение

Порадовало обилие отсеков для мелочевки, в подлокотнике скрывается объемный бардачок, еще одна вместительная ниша появилась под парящей консолью. В ней же находятся пара USB-выходов и гнездо на 12V, правда, доступ к розеткам всё же не самый удобный, на ощупь их не найти, а чтобы дотянуться, нужно отвлекаться от дороги, что крайне небезопасно.

Луч надежды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Багажник объемом всего 330 л, да и за счет рельефной пятой двери, выступающих арок задней оси и покатой крыши он тесноват: пара чемоданов да несколько сумок — вот, на первый взгляд, его максимум. Однако для тех, кто в свое время преуспел в игре в тетрис, багажный отсек «Кулрея» способен вместить уже три чемодана, пару сумок, три пакета с детскими игрушками, коробку вина, два ящика фруктов, три арбуза и две дыни.

Желтый, красный, голубой

Запоминающейся «фишкой» Geely Coolray стала амбиентная подсветка, которая проявляется на панелях салона в темное время суток и вариативна в цветовом исполнении. Смею предположить, что именно из-за нее компактный кроссовер получил свое название — cool (крутой) и ray (луч). Приятно радует качество исполнения: свет от цветных лучей в три полоски ненавязчиво проникает сквозь алюминиевые панели салона, да, это уже не примитивная светодиодная лента, засунутая между молдингами.

Луч надежды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

У подсветки есть три оттенка: голубой, желтый и красный. Можно выбрать какой-то один или привязать настройки к режиму движения. В таком случае в энергосберегающем (ECO) салон будет подсвечен голубоватым светом, в спортивном (Sport) — красным, а в обычном (Normal) лучи будут золотистыми.

Где карта, Geely?

Мультимедийный экран-планшет в меру яркий, четкий, с высокой скоростью отклика. Тачскрин, конечно, заляпывается пальцами, но не так быстро.

Странно, что при подключении смартфона головное устройство его «не видит». «Яблочного» CarPlay тут нет, а устройства на Android, повозившись, можно синхронизировать через Mirrorlink. Нет и встроенной навигации, зато фронтальная камера, которая спрятана над шильдиком у кромки капота, может заменить видеорегистратор.

Луч надежды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Чтобы активировать данную функцию, потребуется SD-карта, правда, где расположен слот для нее — тайна, покрытая мраком. Логично, если бы он располагался сзади или сбоку на центральном планшете, ну, или на худой конец в бардачке или подлокотнике, но его там нет. В сервисном центре Geely мне сказали, что разъем под SD-карту находится в в одном из ЭБУ под передним пассажирским сиденьем, но найти его я так и не смогла.

В топе в кроссовер помимо стандартных парктроников интегрированы шесть камер, которые создают возможность кругового обзора автомобиля, в более дешевых комплектациях доступны только парктроники и одна камера заднего вида.

Нашпигован под завязку

Geely Coolray оснащен системами бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, автодоводчики всех стекол и люка, «зимние опции» (подогрев сидений и рулевого колеса), обогрев зоны покоя дворников, обогрев форсунок стеклоомывателя и части ветрового стекла. Смешно, но при наличии всех этих подогревалок банального датчика дождя в «Кулрее» нет.

IMG_8994 Рельефный мульти-руль со срезанным в нижней части ободом, цифровая комбинация приборов с отличной графикой плюс стильная центральная консоль с 10-дюймовым «планшетом» «мультимедийки», лаконичным блоком климата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_8964 Амбиентная подсветка вариативна: голубой, красный и золотой. По умолчанию, цвета меняются в зависимости от выбранного режима езды, однако водитель может установить один постоянный, которые наиболее приятен глазу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_8971 Подсветка интегрирована в панели салона очень качественно и совершенно незаметна в светлое время суток, это уже не светодиодная лента, которую вклеили в стыки между молдингами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_8981 Центральный тоннель, как и большинство других деталей в интерьере, выполнены из матового алюминия. А расположение селектора семиступенчатого робота и кнопок управления режимами работы силовых агрегатов и прочих ассистентов чем-то напомнили салон Porsche Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_8984 Панель управления климатом в Geely Coolray лаконична и продублирована в «цифре» на центральном планшете, чтобы вызвать меню настроек климат-контроля, нужно нажать на соответствующую иконку приложения, либо просто «смахнуть» вверх. Отдельных кнопок для включения подогрева передних сидений, в привычном своем виде, нет, функция спрятана всё в том же цифровом меню настроек климата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_8985 10-дюймовый экран с тачскрином и расположен где надо, и срабатывает четко. А яркой графике китайского кроссовера могут позавидовать как корейский автопром, так и «японцы» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_8987 Собранная в геометрический узор монограмма G — первая буква бренда Geely — традиционно встречается и в дизайне кнопок и всевозможных крутилок компактного кроссовера Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_8990 Сборка салона качественная, между панелями нет зазоров, которые со временем начинают раздражающе скрипеть и дребезжать. Кнопки открывания окон на водительской двери расположены эргономично, их без труда находишь даже на ощупь Фото: Geely IMG_8998 Литера S — характерная отличительная черта топовых комплектаций «кулрея» — встречается и в салоне: они вышита на спинках передних кресел (строчка ровная, без косяков и торчащих ниток) и нанесена на алюминиевые накладки на порогах Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_9010 Geely Coolray построен на новой платформе BMA, благодаря которой сзади в салоне стало больше места, пассажирам больше не нужно поджимать колени или искать куда пристроить ноги. Правда атлетичный дизайн кузова «съел» примерно 10 см от ширины дивана, но это почти незаметно: двое взрослых могут свободно разместиться сзади, отгородившись друг от друга убирающимся в спинку подлокотником Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2449 Объем багажника равен 330 л., но он довольно вместительный: расстояние между полом и полкой приличное (46 см), да и по бокам разместились ниши, куда можно спрятать всякие автомобильные мелочи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская IMG_2451 Запасное колесо, домкрат, знак аварийной остановки и прочие авто инструменты спрятаны в багажнике под полом. За освещение отвечает крошечный фонарь, который вдобавок почему-то расположен не на потолке или пятой двери, а на кузове сбоку, но и этого скудного света можно легко лишиться, если забить багажник вещами под завязку. Рядом с ним есть гнездо розетки на 12V. Странно, почему подкованные во всяческих технических ухищрениях китайцы не додумались интегрировать туда обычную розетку на 220V Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

В топовой комплектации есть все современные навороты, которые до этого можно было встретить лишь в автомобилях премиум-сегмента, жаль только, что исполнение некоторых функций заметно хромает, причем на обе ноги.

Например, ассистента автоматической парковки. По идее автомобиль должен уметь парковаться тремя разными способами (параллельная парковка и перпендикулярно бордюру на правую и на левую стороны), но на деле хочется спросить, кто ему выдавал права. Из трех раз, когда я решилась испытать помощника, качественно припарковаться он смог лишь однажды, в остальных случаях автомобиль делал это либо очень долго, либо крайне невнимательно.

От заправки до рассвета

Под капотом Geely Coolray безальтернативный силовой агрегат — рядная «турботройка» объемом в 1,5 л с крутящим моментом в 255 Нм. В РФ поставляется «придушенная» версия на 150 л.с., при этом в Китае мотор выдает все 177 лошадей. Трехцилиндровый двигатель сочетается с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением — очень по-европейски.

Автомобиль только переднеприводный, версии 4×4 не существует. Говорят, что полный привод не пользуется спросом у себя на родине, поэтому инженеры даже не стали заморачиваться на этот счет.

Луч надежды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Заявленный производителем ресурс прочности ДВС составляет как минимум 300 тыс. км, пока придется поверить на слово. Интересно, что завод-изготовитель рекомендует заправлять кроссовер АИ-92.

Едет Geely Coolray весьма задорно, особенно в режиме Sport, но он существенно повышает расход топлива. С учетом того, что в бензобак входит всего 45 л бензина, манера езды по принципу «тапка в пол» рискует превратить вашу поездку в цепочку коротких перебежек между АЗС. В дальней дороге понимаешь, для чего нужен режим ECO, а другие включаешь при обгонах.

По паспорту расход топлива у Geely Coolray в смешанном цикле составляет порядка 7,4 л/100 км. Как китайским товарищам удалось добиться подобных показателей — для меня тайна, покрытая мраком, заросшая бурьяном, в темноте и в густом тумане. При спокойной, размеренной езде в лучшие моменты бортовой компьютер радовал меня цифрами 9,4 — 9,7 л на сотню.

Луч надежды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

При резком старте машина заметно приседает на заднюю ось — настройки задних амортизаторов и пружин слишком «мягкотелые». Разгон с нуля до ста занимает около 8 с., предел максимальной скорости заявлен на отметке 190 км/ч.

В остальном ездить на «Кулрее» довольно комфортно: на асфальте ведет себя уверенно, едет тихо, неровности проглатывает без громыханий. Кстати, на этот раз Geely уделили серьезное внимание шумоизоляции салона. Из моторного отсека рычание ДВС почти не доносится, в скоростном диапазоне от 0 км/ч до 100 км/ч в автомобиле тихо, дорогу становится слышно после 120 км/ч, на более высокой скорости шум становится отчетливым и начинает напрягать.

И в горы, и в радости

Отправляясь на откровенно городском паркетнике «в поля», я готовилась к худшему: всё-таки исключительно передний привод и сравнительно небольшой клиренс (196 мм) — далеко не самые удачные компаньоны в поездках по бездорожью. Но посылать за трактором не пришлось, Coolray сумел добраться по мокрой после дождя грунтовке (глина вперемешку с камнями) до одной из довольно труднодоступных бухт черноморского побережья Крыма.

Луч надежды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

Передвижение по неглубокому песку далось китайскому автомобилю заметно тяжелее, но всё же «кулрей» уехал оттуда сам. При правильном выборе траектории на паркетнике мне удавалось подняться даже в довольно крутые подъемы, хоть и усиленно шлифуя задними колесами, и не всегда с первого раза.

Плюсы, минусы и цена

Лучше всего у этого автомобиля получается притягивать к себе заинтересованные взгляды. То тут, то там до меня доносились восхищенные возгласы в духе «Ну, китайцы, молодцы!», частенько, подходя к припаркованному Coolray, я замечала сугубо мужские компании, которые бросали на ярко-красный кроссовер оценивающие взгляды.

Луч надежды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анастасия Ольденбургская

К числу явных недостатков автомобиля относятся отсутствие полноприводной версии, которая бывает крайне востребована в условиях нашей зимы, маломощность мотора да малый объем бензобака. Ну и еще можно слегка опустить чересчур вздернутую линию стекол задних дверей, так как сидящие сзади пассажиры среднего роста и ребенок во время поездок частенько жаловались на скудный угол обзора с заднего ряда.