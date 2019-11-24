Chery Tiggo 4: китайский городовой

Новичок рынка китайский кроссовер Chery Tiggo 4 бросает вызов серьезным соперникам — Hyundai Creta и Renault Kaptur. Нет, даже не так — с размаху кидает перчатку в лицо. Он стирает формат бюджетного автомобиля, придуманный жадными маркетологами для небогатых людей. Этот автомобиль и выглядит, и оснащен лучше, чем конкуренты, у него есть такие опции, которые французам и корейцам даже не снились, и стоит китаец дешевле, чем они. Но внутри всё равно что-то шепчет: «тебя пытаются обмануть». Во время подъема на горное плато Ассы в Казахстане «Известия» разобрались, в чем кроется подвох.

Издалека на «немца» похож

Но, прежде чем сказать, что подъем в горы на совершенно не предназначенном для этого автомобиле оказался неожиданно интересным, нужно отдать волю другой эмоции — удивлению. И оно долго не покидало, потому что внутри этот «китаец» выглядит будто хороший «немец». Он ладно скроен, мягкий пластик передней панели плотно состыкован с накладками на дверях и торпедо, обшитых дерматином приятного цвета. И на дверных картах эта имитация кожи приятна рукам. В этом сегменте французы и корейцы встретят дубовым скользким пластиком, ну или максимум — тканевой обшивкой. Но китайцам и этого мало, на внутренних ручках дверей они даже сделали накладки а-ля карбон. Причем разнофактурные элементы подогнаны друг к другу аккуратно и не напоминают китайский ширпотреб прошлых лет.

tig Фото: Chery

Уже в базовой версии владельца встретит цифровая приборная панель, которая по идее считается достижением автомобильного прогресса. Немногие с этим согласятся, но так или иначе в Tiggo 4 эта приборка вполне информативна. Не сказать, что она отличается разнообразием анимации, но вся необходимая информация есть. Можно выбрать цветовую гамму, но перестроить виртуальный дизайн приборов нельзя, как в премиальных машинах. И эту машину лучше брать в максимальной комплектации лишь из-за 9-дюймовой мультимедийки с сервисами Apple CarPlay и Android Auto. У Chery есть даже свое облако, которое поддерживает различные сервисы, правда, не все смартфоны смогут интегрироваться с этими приложениями.

Сделай красиво

С боку от дисплея мультимедиа расположен инфракрасный сенсор, который при активации распознает жесты рук. То есть китайцы взяли опцию, которая есть, скажем, в BMW седьмой серии, и вложили в машину за миллион рублей. Как это работает? Ну, конечно же, не так, как в немецком премиуме, но круговым движением пальца на расстоянии 30 см вполне реально увеличить громкость, смахивающим движением руки — сменить радиостанцию или трек, а закрыв ладонью сенсор, можно отключить климатическую систему. Правда, через часа два-три эта жестикуляция начинает надоедать, потому как случайные махи рук меняют радиоволны. Нужна ли покупателям Tiggo эта опция? Неизвестно, но абсолютно точно на них это произведет «вау-эффект» еще в автосалоне.

Chery_Tiggo_4_00161 Вместе с машиной подарят ключ-браслет с шагомером Фото: Chery Chery_Tiggo_4_00151 Багажник большим не назовешь — 340/1100 л Фото: Chery Chery_Tiggo_4_00119 …Просто красивая оптика Фото: Chery Chery_Tiggo_4_00138 Чувствуется внимание дизайнеров даже к мелким деталям интерьера… Фото: Chery Chery_Tiggo_4_00131 Отсутствие собственной навигации компенсируется возможностью подключить приложение телефона Фото: Chery Chery_Tiggo_4_00133 Приборка не блекнет в солнечную погоду Фото: Chery Chery_Tiggo_4_00125 Торпедо выглядит отлично, учитывая цену авто: от 900 тыс. рублей до 1,2 млн рублей Фото: Chery

Спинки кресел и профиль подушек выглядят фактурно, устроиться в них можно с комфортом. Никаких облоев, распустившихся ниток или отпоровшихся кусов материала нет. Водительское кресло хорошо настраивается под человека высокого роста, что редкость для китайских автопроизводителей, ориентированных на сородичей. А вот рулю не хватает регулировки по вылету, чтобы шофер сел более удобно. Впрочем, несколько сотен километров по дорогам вокруг Алма-Аты, включая грунтовый подъем в горы, на шее и пояснице (самые главные маркеры) водителя и пассажира отрицательно не сказались.

Шустрый малый

На переднеприводном «паркетнике» вы хотите заехать на горное плато Ассы, расположенное на высоте 2750 м, вы серьезно? Поначалу такой замах представителей Chery показался самоубийственным. Ну ладно была бы нормальная дорога, а там хоть и сухая, но изрытая ямами гравийка с каменными выступами. Да, на ней только на «УАЗах» неразрезные мосты калечить. Пусть даже ваша машина доедет, но все огрехи сборки, если они есть, сразу дадут о себе знать.

tig Фото: Chery

Однако бодрый и шустрый на городских дорогах Tiggo 4 не спасовал и перед каменистой тропой и пыльным уклоном. Безусловно, стойки с коротким ходом амортизатора на отбой совершенно не предназначены для каменистых покрытий. На крупных амплитудных кочках машина приседает, и, спасибо защите картера, касается грунта безболезненно для нижних агрегатов и мотора. На мелких дрыгалках вибрации от колес благодаря электроусилителю несильно сообщаются рулю.

Двухлитровый двигатель (122 л.с.) хорошо знаком по другим машинам, в горах он не потерял тяги. С полностью отключенной системой курсовой стабилизации китайский кроссовер не без труда, но взобрался по размытому пыльному грейдеру под уклоном примерно в 35 градусов. Не всем это испытание далось с первого раза, но если не допускать пробуксовки ведущей оси и держать обороты, то Tiggo может одолеть очень крутые грунтовые подъемы. Что интересно, вариатор не стал проблемой, никаких намеков на перегрев.

Англичане довели

Выбравшись на чистый асфальт, Tiggo раскрывает свою лучшую сторону. Отклики машины на рулевое усилие радуют понятной и предсказуемой реакцией. В активном драйверском режиме машина без серьезных кренов и раскачки легко переходит из ряда в ряд. Стыки эстакад, конечно, отдаются неприятным стуком подвески, но не критично.

tig Фото: Chery

Под сброс газа паркетник предсказуемо доворачивается внутрь поворота, а на внешней дуге под газом передок некритично сносит наружу — всё как у хорошо выдрессированных представителей немецкого автопрома. И это неудивительно, когда узнаешь, что за ездовые повадки «четверки» отвечали инженеры Lotus. Тандем двухлитрового атмосферника и вариатора отрабатывает на твердую четверку. Разгон довольно активный, машина ни разу не овощная, да и расход в районе 9 л при динамичной езде — неплохо.

Суммируя впечатления, трудно понять, где китайцы сэкономили, чтобы выдать на-гора столько инноваций и технологий, разрывающих шаблоны бюджетного кроссовера. Очевидно, сказать об этом можно будет только после первых лет эксплуатации. Как поведет себя вариатор, насколько будет надежна ходовая и вся эта модная электроника? Тем временем продажи «четверки» растут, в октябре она стала самым популярным автомобилем в линейке Chery.