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Aurus определился с дизайном внедорожника Komendant

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Внешний вид нового премиального внедорожника Komendant будет выполнен в стилистике седана Senat. Об этом 14 июля сообщает «Российская газета».

По данным издания, у моделей будут общими передняя оптика, решетка радиатора, задний бампер, а также пропорции и линия остекления.

Серийная версия внедорожника получит 598-сильную силовую установку, которая состоит из 4,4-литрового бензинового турбодвигателя и электромотора. Коробка передач предполагается одна — девятиступенчатый автомат. Все модификации автомобиля получат систему полного привода. Производство Aurus Komendant начнется в конце 2021 года.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus. — Ред.), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин — седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

19 апреля сообщалось, что первые серийно произведенные автомобили Aurus передадут клиентам в марте 2021 года.

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