Топливный разбор: сработают ли меры стабилизации цен на бензин

В этом году цены на бензин будут расти в пределах инфляции, ожидают аналитики. Сегодня у вице-премьера Александра Новака прошло совещание по поводу роста стоимости топлива в оптовом звене на 10–11% в начале года. В итоге власти рекомендовали нефтяникам увеличить объемы переработки и запасов. Также было решено, что параметры демпферного механизма останутся прежними, а к их пересмотру вернутся не раньше, чем через год.

О мерах и рекомендациях

На совещании у Александра Новака 28 января по поводу стабилизации цен на бензин присутствовали представители нефтяных компаний, ФАС, Минфина и Минэнерго.

По словам главы ФАС Максима Шакольского, регуляторы «следят за ситуацией на рынке топлива и разработали меры, чтобы не допустить роста цен выше инфляции». По его словам, на совещании нефтяникам были даны рекомендации об увеличении объемов переработки на НПЗ, запасов и продаж на бирже.

Все нефтекомпании согласны с февраля начать наращивать объемы переработки, а также увеличить совокупные запасы топлива до 1,6–1,7 млн т к 1 мая для снабжения рынка, отметил, в свою очередь, заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Он пояснил, что ведомство рекомендовало компаниям нарастить объем переработки нефти в следующие три-четыре месяца, чтобы полностью насытить рынок и биржу без роста оптовых цен, накопить достаточно запасов на период ремонта нефтеперерабатывающих заводов и перед посевным периодом. По словам замминистра, демпферный механизм отвечает задачам, для которых создавался, и сегодня его не планируют корректировать.

Топливный разбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Темпы роста цен на нефтепродукты соответствуют инфляции. Поэтому не планируются корректировки, — заявил Павел Сорокин.

Справка «Известий» Демпферный механизм работает на разнице между экспортной ценой топлива и индикативной внутренней ценой, размер которой закреплен в законодательстве и ежегодно индексируется на 5%. Если эта разница положительная и экспортные поставки выгоднее продаж на внутренний рынок, бюджет компенсирует нефтекомпаниям примерно половину разницы, чтобы они сдерживали оптовые цены внутри страны. Если, напротив, разница становится отрицательной, уже нефтекомпании платят в бюджет. Баланс нулевой примерно на уровне $50–55 за баррель, отмечал ранее вице-премьер Александр Новак.

Демпферное препятствие

Параметры демпферного механизма всё же обсуждались на совещании, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом совещания. Минфин предложил вернуться к этой теме не раньше 2024 года, а вице-премьер не исключил, что правительство сможет обсудить изменение параметров механизма через год, сообщил собеседник «Известий».

Топливный разбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Пока решение по этому вопросу не принято, отметил источник в Минэнерго.

— Речь шла как раз о предложениях, которые озвучил накануне Александр Дюков, — сказал источник, знакомый с ходом совещания.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил журналистам, что считает правильным скорректировать механизм и индексировать демпфер не на 5%, как сейчас, а в пределах инфляции, то есть на уровень роста цен в рознице.

По итогам 2020 года нефтяные компании выплатили в бюджет РФ около 350–400 млрд рублей в рамках демпферного механизма на топливном рынке, заявлял на этой неделе статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов. Сейчас ценовая конъюнктура рынка такова, что уже нефтяники должны получать выплаты от государства в рамках демпфирующего механизма, отметил он.

Топливный разбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я уже говорил, что сейчас начнутся выплаты компаниям, выплаты НПЗ, начиная с февраля. Думаю, что это стабилизирует ситуацию, — сказал чиновник.

Топливные волнения

С начала года оптовые цены на топливо выросли на 10–11%. Влияние на текущее положение дел на рынке оказала еще декабрьская работа нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые сделали закупки в преддверии новогодних праздников. Кроме того, с 25 декабря биржа перестала проводить торги, а ряд нефтегазовых компаний ненамного, но увеличили поставки на экспорт. К этим факторам добавилось увеличение акциза: с начала 2021 года ставки повысились на 4% по сравнению с 2020-м. Они составили 13,6 тыс. рублей за тонну для бензинов ниже пятого класса, 13,3 тыс. рублей за тонну для бензина пятого класса, 9,2 тыс. рублей за тонну для дизельного топлива, 5,8 тыс. рублей для моторных масел.

Но главным фактором, о который споткнулся рынок, стал демпферный механизм, который в этих условиях стал работать не в пользу нефтяников. С началом 2021 года индикативная внутренняя цена была проиндексирована на 5% — до 56,3 тыс. рублей и 50,7 тыс. рублей за тонну для бензина и дизтоплива соответственно. При этом розничная стоимость топлива в России в 2020 году выросла примерно на 2%.

Топливный разбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Таким образом, рост экспортного паритета, увеличение акциза и индексация цены привели к тому, что демпферный механизм стал работать не в пользу нефтяников. Кроме того, в самом начале года влияние на ситуацию оказали словесные интервенции некоторых экспертов, предрекавших подорожание бензина. Темпы роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранятся в пределах инфляции благодаря демпферному механизму, заверил в начале января Александр Новак.

В пределах инфляции

Основной целью совещания у вице-премьера могла быть выдача нефтяникам рекомендаций по насыщению внутреннего рынка топливом, считает генеральный директор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов.

— Сегодня важно увеличить переработку и отгрузку нефтепродуктов на внутренний рынок, чтобы нефтяные компании и независимые нефтебазы сформировали запасы бензина и дизтоплива перед посевной и весенними ремонтами на НПЗ, — отметил собеседник.

Компании с августа прошлого года снижали отгрузку бензинов на свои нефтебазы и при этом крупные объемы бензинов экспортировались из России, напомнил эксперт. В ноябре экспорт всех бензинов (товарный бензин, компоненты и нафта) составил 58,2 тыс. т в сутки, в декабре — 60,3 тыс. т, а с 1 по 23 января — 58,1 тыс. т в сутки, указал он.

Топливный разбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Отказ от корректировки параметров демпфера — это мина под отрасль, отметил, в свою очередь, вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

— Снижение экспорта ведет к снижению наполнения бюджета, увеличение предложения на внутреннем рынке также снижает налоговые поступления. В итоге выбрана стратегия, максимально худшая для бюджета. Рост биржевых продаж не возымеет действия, так как фактические продажи выше нормативов. Одна из худших практик ручного регулирования за всю историю российского ТЭК, — поделился мнением эксперт.