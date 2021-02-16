«Принципиально нового нет»: МВД прописало обязательные требования для прохождения техосмотра
МВД России прописало обязательные требования к состоянию автомобиля для прохождения техосмотра, сообщают СМИ. Всего в новую редакцию закона «О техническом осмотре» включено около 80 пунктов. Изменения внесены накануне 1 марта, когда в России начнется «большая реформа» техосмотра. О том, что именно изменится для водителей — в материале «Известий».
Руль, колеса, тормоза
Среди требований, которые появились в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортного средства» — пункты, которые касаются состояния тормозной системы, руля, двигателя, а также световых приборов, колес и шин. Всего — более 80 положений. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает ТАСС, который ознакомился с документом.
Так, не получится пройти техосмотр в случае, если в автомобиле подтекает тормозная жидкость или нарушена герметичность трубопроводов, в случае если при повороте руля нужно будет прикладывать усилие или его движение не будет плавным во всем диапазоне его движения.
Не будут допущены к осмотру автомобили со значительными трещинами со стороны водителя или если у ремней безопасности имеются дефекты.
Об изменениях в законодательстве стало известно накануне начала «большой реформы» техосмотра. С 1 марта в силу уже вступают новые требования, существенно ужесточающие процедуру. Сами изменения обсуждаются достаточно давно — начать реформу планировалось еще летом 2020-го, но в итоге решили отложить из-за пандемии коронавируса.
«Большая реформа»
С начала марта процедуру прохождения ТО нужно будет сопровождать снимками автомобиля, сделанными на месте прохождения диагностики. При этом техника, использованная для съемки, должна быть сертифицирована Росстандартом, а геолокация — определяться с помощью системы ГЛОНАСС.
Если отклонения от заявленного места прохождения ТО составит более 15 метров, снимок, а вместе с ним и техосмотр, засчитан не будет. Диагностические карты автомобиля (необходимы, например, для оформления ОСАГО), полученные без прохождения техосмотра, c 1 марта будут аннулировать.
Кроме того, та же «большая реформа» ТО предполагает введение новых требований к автомобилям, в конструкцию которых вносились изменения — например, к машинам с лебедкой, ксеноновыми фарами, неоригинальной сигнализацией. Владельцам таких авто для прохождения ТО нужно будет сначала пройти специальную сертификацию.
Предполагается, что таким образом получится избежать ситуаций, при которых водители проходят техосмотр фиктивно, и получают диагностическую карту даже без осмотра транспортного средства.
Непонятно, каким будет воплощение
Своевременными считает такие меры Ян Хайцеэр, вице-президент Национального союза автомобилистов.
— Большинство владельцев в принципе забыло, что значит проходить техосмотр реально. Как правило, в последние годы он благополучно приобретался вместе с полисом ОСАГО и большинство сервисов просто переместились в кабинеты, — отметил он в разговоре с «Известиями».
Самое плохое, по его мнению, заключается в том, что это относится не только к частным автовладельцам, но и к владельцам коммерческого транспорта. При этом в той части, которая касается непосредственно прохождения ТО, никаких чрезмерных или дополнительных требований не содержится, уверен он.
— Принципиально нового-нового там нет, в основном все довольно разумные вещи. Единственное, что касается изменения конструкции транспортного средства — такого просто раньше не было, и наличие лебедки или неоригинальной сигнализации не учитывалось при прохождении ТО. Прежде всего, смотрели на тормоза и на техническую часть, — полагает собеседник «Известий».
Для таких автомобилей при прохождении ТО могут возникнуть сложности, считает он. До сих пор, по его словам, на это просто не обращали внимание. Теперь для прохождения техосмотра потребуется получить специальный сертификат, однако пока нет уверенности в том, насколько просто это будет сделать даже в случае, если изменения делались с соблюдением всех правил.
Сама задумка хороша, но непонятно, каким будет воплощение, считает независимый автоэксперт Константин Логинов.
— Потому что может быть так, что прибор есть, он колодки проверяет — торможение идет. Только может быть, что износ колодки 75%. Она вроде как тормозит по стенду, а в реальности через месяц колодки стерлись и машина уже без тормозов. Или та же тормозная жидкость — она может быть залита и с этой точки зрения все в порядке, только залили ее десять лет назад и какие у нее там качества, неясно, — рассуждает он.
В то же время, обращает внимание Ян Хайцеэр, большая часть пунктов напрямую связана с безопасностью водителя и его пассажиров.
— В конце концов, все как-то забыли, но этот техосмотр мы делаем не только для камер и сотрудников Госавтоинспекции. Все неисправности, которые могут обнаружить на техническом осмотре, являются для нас предупреждением, потому что они действительно могут быть достаточно опасны, — напоминает собеседник издания
Погрешность системы
Введение новых правил, в том числе, приведет к ужесточению требований к оборудованию пунктов прохождения техосмотра. Им понадобится дорогостоящее оборудование. Ранее в Российском союзе автостраховщиков предупреждали, что работать по новым правилам готовы далеко не все. Об этом в начале февраля подробно писали «Известия».
Из-за неготовности части пунктов техосмотра, страховщики даже предложили временно отвязать получение полиса ОСАГО от прохождения техосмотра (сегодня он является обязательным при оформлении страховки).
Среди основных проблем, о которых говорили эксперты — недостаток оборудованных пунктов для прохождения ТО в небольших и отдаленных населенных пунктах, а также ограничение погрешности в 15 метров. При плохой связи или в условиях плотной городской застройки она может оказаться более значительной и тогда система снимки просто не зарегистрирует. В Минтрансе уже заявили, что рассмотрят возможность смягчения требований к точности координат к сентябрю 2021 года.
Штрафы за езду без диагностической карты или с аннулированной картой введут в 2022 году. Штраф составит 2 тыс. рублей, выписывать его можно будет не чаще раза в сутки.