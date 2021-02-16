«Принципиально нового нет»: МВД прописало обязательные требования для прохождения техосмотра

МВД России прописало обязательные требования к состоянию автомобиля для прохождения техосмотра, сообщают СМИ. Всего в новую редакцию закона «О техническом осмотре» включено около 80 пунктов. Изменения внесены накануне 1 марта, когда в России начнется «большая реформа» техосмотра. О том, что именно изменится для водителей — в материале «Известий».

Руль, колеса, тормоза

Среди требований, которые появились в новой редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортного средства» — пункты, которые касаются состояния тормозной системы, руля, двигателя, а также световых приборов, колес и шин. Всего — более 80 положений. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает ТАСС, который ознакомился с документом.

Так, не получится пройти техосмотр в случае, если в автомобиле подтекает тормозная жидкость или нарушена герметичность трубопроводов, в случае если при повороте руля нужно будет прикладывать усилие или его движение не будет плавным во всем диапазоне его движения .

Не будут допущены к осмотру автомобили со значительными трещинами со стороны водителя или если у ремней безопасности имеются дефекты.

Принципиально нового нет Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Об изменениях в законодательстве стало известно накануне начала «большой реформы» техосмотра. С 1 марта в силу уже вступают новые требования, существенно ужесточающие процедуру. Сами изменения обсуждаются достаточно давно — начать реформу планировалось еще летом 2020-го, но в итоге решили отложить из-за пандемии коронавируса.

«Большая реформа»

С начала марта процедуру прохождения ТО нужно будет сопровождать снимками автомобиля, сделанными на месте прохождения диагностики . При этом техника, использованная для съемки, должна быть сертифицирована Росстандартом, а геолокация — определяться с помощью системы ГЛОНАСС.

Если отклонения от заявленного места прохождения ТО составит более 15 метров, снимок, а вместе с ним и техосмотр, засчитан не будет. Диагностические карты автомобиля (необходимы, например, для оформления ОСАГО), полученные без прохождения техосмотра, c 1 марта будут аннулировать .

Кроме того, та же «большая реформа» ТО предполагает введение новых требований к автомобилям, в конструкцию которых вносились изменения — например, к машинам с лебедкой, ксеноновыми фарами, неоригинальной сигнализацией. Владельцам таких авто для прохождения ТО нужно будет сначала пройти специальную сертификацию .

Принципиально нового нет Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Предполагается, что таким образом получится избежать ситуаций, при которых водители проходят техосмотр фиктивно, и получают диагностическую карту даже без осмотра транспортного средства.

Непонятно, каким будет воплощение

Своевременными считает такие меры Ян Хайцеэр, вице-президент Национального союза автомобилистов.

— Большинство владельцев в принципе забыло, что значит проходить техосмотр реально. Как правило, в последние годы он благополучно приобретался вместе с полисом ОСАГО и большинство сервисов просто переместились в кабинеты, — отметил он в разговоре с «Известиями».

Самое плохое, по его мнению, заключается в том, что это относится не только к частным автовладельцам, но и к владельцам коммерческого транспорта . При этом в той части, которая касается непосредственно прохождения ТО, никаких чрезмерных или дополнительных требований не содержится, уверен он.

— Принципиально нового-нового там нет, в основном все довольно разумные вещи. Единственное, что касается изменения конструкции транспортного средства — такого просто раньше не было, и наличие лебедки или неоригинальной сигнализации не учитывалось при прохождении ТО. Прежде всего, смотрели на тормоза и на техническую часть, — полагает собеседник «Известий».

Принципиально нового нет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Для таких автомобилей при прохождении ТО могут возникнуть сложности , считает он. До сих пор, по его словам, на это просто не обращали внимание. Теперь для прохождения техосмотра потребуется получить специальный сертификат, однако пока нет уверенности в том, насколько просто это будет сделать даже в случае, если изменения делались с соблюдением всех правил.

Сама задумка хороша, но непонятно, каким будет воплощение , считает независимый автоэксперт Константин Логинов.

— Потому что может быть так, что прибор есть, он колодки проверяет — торможение идет. Только может быть, что износ колодки 75%. Она вроде как тормозит по стенду, а в реальности через месяц колодки стерлись и машина уже без тормозов. Или та же тормозная жидкость — она может быть залита и с этой точки зрения все в порядке, только залили ее десять лет назад и какие у нее там качества, неясно, — рассуждает он.

В то же время, обращает внимание Ян Хайцеэр, большая часть пунктов напрямую связана с безопасностью водителя и его пассажиров.

Принципиально нового нет Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— В конце концов, все как-то забыли, но этот техосмотр мы делаем не только для камер и сотрудников Госавтоинспекции. Все неисправности, которые могут обнаружить на техническом осмотре, являются для нас предупреждением, потому что они действительно могут быть достаточно опасны, — напоминает собеседник издания

Погрешность системы

Введение новых правил, в том числе, приведет к ужесточению требований к оборудованию пунктов прохождения техосмотра. Им понадобится дорогостоящее оборудование. Ранее в Российском союзе автостраховщиков предупреждали, что работать по новым правилам готовы далеко не все. Об этом в начале февраля подробно писали «Известия».

Из-за неготовности части пунктов техосмотра, страховщики даже предложили временно отвязать получение полиса ОСАГО от прохождения техосмотра (сегодня он является обязательным при оформлении страховки).

Среди основных проблем, о которых говорили эксперты — недостаток оборудованных пунктов для прохождения ТО в небольших и отдаленных населенных пунктах, а также ограничение погрешности в 15 метров. При плохой связи или в условиях плотной городской застройки она может оказаться более значительной и тогда система снимки просто не зарегистрирует. В Минтрансе уже заявили, что рассмотрят возможность смягчения требований к точности координат к сентябрю 2021 года .

Принципиально нового нет Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Штрафы за езду без диагностической карты или с аннулированной картой введут в 2022 году. Штраф составит 2 тыс. рублей, выписывать его можно будет не чаще раза в сутки.