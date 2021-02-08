А у вас где туалет: реформа техосмотра под угрозой

Более половины операторов техосмотра не готовы к новым правилам, вступающим в силу 1 марта, предупреждают в Российском союзе автостраховщиков и предлагают разрешить оформление ОСАГО без диагностической карты. Какое будущее ждет сферы ТО и страхования, выясняли «Известия».

Перспективы смутные

Российский союз автостраховщиков провел анкетирование операторов ТО, которых в реестре насчитывается более 5 тыс. Вопросы касались их готовности работать по новым правилам и в соответствии с новыми требованиями. РСА получил ответ лишь от половины операторов.

А у вас где туалет Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«В некоторых анкетах операторы указывали, что они планируют прекратить свою деятельность или сократить область аккредитации в связи с тем, что не готовы к выполнению определенных требований», — рассказали «Известиям» в пресс-службе РСА.

С откликнувшимися операторами РСА почти ежедневно проводит консультации и семинары.

Дорогое фото

Напомним, в этом году в силу вступают поправки в закон о техосмотре. Отдельные его положения начинают действовать в разное время, но основные уже с 1 марта. В частности, теперь процедура ТО будет сопровождаться фотосъемкой до и после диагностики. И обычный фотоаппарат здесь не подойдет: техники смогут использовать только поверенные в Росстандарте устройства.

Фотоматериалы будут отправляться в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИС ТО. Туда же будут заноситься координаты места съемки, причем они могут быть не далее чем в 15 м от пункта ТО.

А у вас где туалет Технический эксперт проводит осмотр автомобиля Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Поправки к закону о техосмотре и переход на электронные диагностические карты вводятся, в частности, для борьбы с поддельными талонами ТО. Также теперь предусмотрены штрафы: с марта 2022 года за езду без диагностической карты может быть наложено взыскание в размере 2000 рублей. Этому штрафу водитель может подвергаться один раз в сутки.

Туалеты — главная статья расходов

Чтобы говорить о возможности работы по новым правилам, нужно понимать изначальную степень подготовленности бизнеса в целом. У многих операторов к новым требованиям не подходит даже помещение.

«В технической базе, опубликованной Минтрансом, есть пункт о наличии туалета и канализации. Большая часть пунктов ТО находится в сервисах и боксах, туалеты есть не везде. Раньше можно было без всего этого, ведь мало кто приезжал на реальное ТО », — рассказал «Известиям» управляющий директор подмосковной сети пунктов техосмотра Денис Фомин.

А у вас где туалет Фото: ТАСС/Виталий Невар

Сколько стоит переоснащение

В пресс-службе РСА отметили со ссылкой на оценку самих операторов, что сумма необходимых вложений составляет до нескольких миллионов рублей. Согласно новым требованиям, РСА не только проводит аккредитацию операторов ТО, но должен в течение года после вступления закона в силу по всей стране осуществить выездные проверки действующих пунктов ТО.

Денис Фомин считает, что примерно 30% операторов не смогут пройти переаккредитацию. Однако уверен: большинство из них потом дооснастят свои пункты и продолжат работу.

«То, что половина операторов уйдет с рынка, — неправда. Сейчас почти все кинулись докупать оборудование. Полный комплект для ТО легковых машин стоит от 900 тыс. рублей . Для грузовых машин и автобусов — от 1 480 000 рублей », — рассказал Денис Фомин.

А у вас где туалет Технический эксперт проводит осмотр автобуса на пункте технического осмотра в Новосибирске Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Вероятно, д ооснащение операторов приведет к росту цен на техосмотр. ФАС уже дано поручение подготовить методику определения реальных затрат на проведение ТО, рассказали в пресс-службе РСА.

«С 1 марта пункты ТО должны иметь не стол, стул и сотрудника, как сейчас, а оборудование на миллионы рублей, и таких пунктов немного. У людей попросту будет отсутствовать возможность пройти ТО: в малых городах такие вложения окупаться не будут», — поделился с «Известиями» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Охладили пыл

В центральных областях нет городов без пунктов ТО. Проблемы с прохождением этой процедуры могут возникнуть у жителей отдаленных регионов, в частности в Якутии. Выход есть — передвижная диагностическая линия, однако с ней не все так просто.

Денис Фомин рассказал, что основная часть средств диагностического оборудования не будет давать правильные показания при низких температурах. Кроме того, возникает вопрос целесообразности. Передвижной пункт техосмотра обойдется примерно в 5,5 млн рублей, а стоимость ТО в Якутии — от 300 рублей. Такой бизнес не окупится и за 30 лет.

А у вас где туалет Сотрудник передвижного пункта технического осмотра оформляет диагностическую карту Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Уложиться в 15 метров

Еще одна проблема — наличие связи. Не все пункты ТО находятся в зоне уверенного приема сотовой связи и спутникового сигнала, в результате при определении координат может возникать погрешность более 15 м, а ведь именно эта цифра фигурирует в п. 4 приказа Минтранса № 97 от 31 марта 2020 года.

ЕАИС ТО, получив такие данные, «решит», что машина находится за пределами линии, и не даст сформировать диагностическую карту. Кроме того, пункты техосмотра порой расположены в больших помещениях, внутри которых может быть несколько постов — для проверки тормозов, рулевой системы и т.д.

« Машина, заехавшая в ворота на пункт, фотографируется первый раз, затем проезжает все посты и фотографируется на выезде повторно, но расстояние между точками может быть более 15 м. Формально это нарушение и ЕАИС ТО такие фотографии не примет», — разводит руками заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

А у вас где туалет Фото: Depositphotos

Другой пример — пункт ТО для проверки сочлененных автобусов или больших грузовиков. Такие транспортные средства сами по себе могут достигать 20 – 30 м в длину: если первую фотографию делать сзади, а вторую спереди, то погрешность 15 м уже не будет соблюдаться.

ОСАГО снова без техосмотра?

На днях в ходе встречи в Центробанке от РСА поступило предложение снова открепить ТО от полиса ОСАГО — разумеется, временно, как это было в период пандемии.

«Правильно сделали. Март — сезон в страховании. Чтобы не было коллапса, ТО и ОСАГО нужно временно развести», — согласился с предложением Фомин. — «Если раньше страховой агент мог ввести произвольный номер диагностической карты и выписать полис, то с 1 декабря 2020-го с появлением системы АИС ОСАГО так не получится».

Также это позволит избежать длинных очередей на пунктах ТО. И все же мнения по этому поводу у автоэкспертов расходятся.

«До смешного доходит. С одной стороны, нам говорят: мол, волнуемся за водителей, а с другой — нам напрямую говорят, что РСА боится за свой бизнес, то есть ничего страшного, что кто-то не успеет пройти ТО, главное — чтобы полис ОСАГО оформили», — прокомментировал ситуацию главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

А у вас где туалет Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Чтобы открепить ОСАГО от прохождения ТО, нужно менять федеральный закон. И это вопрос не одного месяца.

«До 1 марта поправить нормативную базу, конечно, никто не успеет. Временный отказ от диагностический карт — мера, которая применялась во время коронакризиса, в экстренной ситуации. Сейчас локдаун закончился», — рассказал Антон Шапарин.

Единственно разумным методом, по его мнению, будет перенос даты вступления всех новых положений. И если ЕАИС ТО к новым правилам готова, то остальная часть сферы — нет.

Сколько ДТП происходит из-за неисправностей

Согласно статистике ГИБДД, за 2019 год доля всех ДТП, в которых пострадали люди, случившихся по причине неисправности ТС, составляет 4%. Год от года она практически не меняется , отмечает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

«Причиной четверти из этих аварий стали проблемы с шинами. Еще 10% — проблема со светотехникой. Еще 15% — тонировка. Тормоза — также одна из причин, причем на ТО у нас контролируется тормозное усилие, а не само состояние тормозной системы», — рассказал Кадаков.

А у вас где туалет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе