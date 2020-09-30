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Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра

Льготный период в оформлении техосмотра, вызванный карантинными ограничениями, заканчивается
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра
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2020-09-29 19:55:13
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C 1 октября автовладельцы не смогут купить ОСАГО без предъявления диагностической карты. Тем, кто оформил полис ранее, нужно будет пройти техосмотр до конца октября. Что грозит тем, кто не пройдет ТО вовремя, и как сообщить о факте прохождения страховщику, разбирались «Известия».

Льготный период покупки полисов ОСАГО действовал в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно. Из-за коронавирусных ограничений операторы ТО были закрыты и автовладельцам разрешили не оформлять диагностическую карту.

За ДТП заплатит виновник

Тем, кто купил полис в этот период и еще не успел пройти техосмотр, предстоит это сделать до 31 октября. Иначе страховщик имеет право предъявить ему регрессные требования, то есть потребовать компенсировать вред, причиненный в ДТП.

Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра_5
Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра
Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
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«В случае возникновения страхового события после 31 октября у страховщика появляется право предъявить регресс. То есть страховая вначале сделает выплату пострадавшему, а потом возьмет деньги с виновника ДТП», — заявил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. Он допустил, что если автомобилист не предоставит подтверждение прохождения ТО и не попадет в аварию, то никаких проблем не возникнет.

Рекомендовано, но не обязательно

Одного прохождения техосмотра мало, необходимо еще известить страховщика о том, что факт имел место. В Минфине ранее рекомендовали страховым компаниям самостоятельно установить владельцев с оформленным без диагностической карты ОСАГО и напомнить им об этой обязанности.

Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра_6
Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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«Страховым организациям, имеющим действующие на настоящий момент договоры ОСАГО, по которым страхователем не представлены диагностическая карта либо свидетельство о прохождении технического осмотра при заключении договора ОСАГО до настоящего времени, а также страховым агентам и страховым брокерам, участвовавшим в заключении указанных договоров, уведомить страхователя о необходимости представления данных документов в сроки, предусмотренные ч. 5 с. 3 Федерального закона № 161-ФЗ», — написали в пресс-релизе ведомства. Между тем все эти действия носят рекомендательный характер, а потому нет смысла требовать такого подхода от страховых.

«К сожалению, закон техническую сторону вопроса не указал»

Таким образом, автовладельцу лучше самому известить страховую о факте прохождения техосмотра. «Известия» ранее писали, что способ, как именно это сделать, не был определен. Нет ясности и сейчас.

«К сожалению, закон техническую сторону вопроса не указал. Поэтому для каких-то страховых, возможно, будет достаточно звонка или фото. А в какие-то придется ехать в офис с оригиналом документа», — прокомментировал ситуацию Сергей Ефремов.

Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра_3
Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В пресс-службе «Альфастрахования» рассказали, что завели специальную форму на сайте, с помощью которой можно отчитаться о пройденном ТО. Автовладельцу необходимо будет предоставить фото диагностической карты.

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«Важно учесть форму отправляемого оповещения, чтобы у страховой компании была возможность проверить факт и дату прохождения технического осмотра. Рекомендуется высылать на электронный адрес страховой компании коды диагностической карты и обязательно уточнить получение информации адресатом», — посоветовал директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.

В базе не значится

Известить страховую самостоятельно стоит и потому, что иногда данных о пройденном техосмотре может не оказаться в базе ЕАИС ТО.

«Банк России рекомендовал страховщикам при рассмотрении вопроса о предъявлении регрессных требований после отмены ограничительных мер руководствоваться информацией, содержащейся в автоматизированной информационной системе техосмотра, а при наличии документального подтверждения прохождения технического осмотра, поступившего от страхователя, — также представленными страхователем сведениями, — разъяснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. То есть достаточно будет предъявить бумажную карту, даже если записи о техосмотре нет в базе.

Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра_2
Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра
Фото: ТАСС/Егор Алеев
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«Диагностическая карта является документом строгой отчетности и хранится в трех местах: у автовладельца, у оператора и в базе ЕАИСТО», — рассказал председатель правления Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов.

Если автовладелец при оформлении ОСАГО предоставил карту, сведений о которой нет в базе, страховая не откажет в полисе.

«Даже если бумажная карта есть, а записи в ЕАИСТО нет, страховщик всё равно бумажную карту должен принять. Подлинность ТО будет на совести страхователя», — пояснил Сергей Ефремов. Однако последствия ложатся на плечи страхователя.

Нет аккредитации — тюрьма

Перед оформлением техосмотра нужно внимательно проверять, есть ли у выбранного оператора ТО действующая аккредитация.

«На сайте РСА есть реестр операторов техосмотра с указанием статуса аккредитации: действующая она, приостановлена или отозвана. Если же все-таки произошел обман автовладельца, он может обратиться в полицию. А страховщик в этом случае опирается на закон 161: нет ТО, значит можно предъявить регресс», — рассказал Сергей Ефремов.

Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра_4
Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В МВД, в свою очередь, предупредили, что сознательное обращение автовладельцев к компаниям, проводящим техосмотр без аккредитации, влечет за собой уголовную ответственность — ограничение или лишение свободы на срок до одного года либо принудительные работы. Представитель пресс-службы ведомства уточнил ТАСС, что речь идет о ч. 3 ст. 327 УК («Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков»).

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Для недобросовестных компаний, торгующих диагностическими картами без фактического прохождения техосмотра, наказание ужесточили. Во-первых, штраф увеличился до 300 тыс. рублей. Во-вторых, для таких бизнесменов уже введена уголовная ответственность — арест до полугода или 480 часов обязательных работ.

Сфотографируют и подпишут

Это не все нововведения, которые ждут систему техосмотра. С 21 марта следующего года вступают в силу новые правила прохождения техосмотра с фотофиксацией. Нововведения приняты для того, чтобы прекратить практику массового оформления диагностических карт без реального проведения ТО.

Оформленные диагностические карты будут храниться в базе ЕАИС ТО не менее пяти лет. В течение этого срока данные невозможно будет уничтожить или изъять. К базе также не будет реализован доступ посредством электронной подписи.

«То есть каждая карта будет подписываться техническим экспертом. Благодаря этому будет уже понятно, когда карта выдана, кем выдана и действительно ли она выдана», — рассказал Максим Бурдюгов.

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