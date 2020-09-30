Поедут по картам: у водителей потребуют доказательства техосмотра

C 1 октября автовладельцы не смогут купить ОСАГО без предъявления диагностической карты. Тем, кто оформил полис ранее, нужно будет пройти техосмотр до конца октября. Что грозит тем, кто не пройдет ТО вовремя, и как сообщить о факте прохождения страховщику, разбирались «Известия».

Льготный период покупки полисов ОСАГО действовал в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно. Из-за коронавирусных ограничений операторы ТО были закрыты и автовладельцам разрешили не оформлять диагностическую карту.

За ДТП заплатит виновник

Тем, кто купил полис в этот период и еще не успел пройти техосмотр, предстоит это сделать до 31 октября. Иначе страховщик имеет право предъявить ему регрессные требования, то есть потребовать компенсировать вред, причиненный в ДТП.

«В случае возникновения страхового события после 31 октября у страховщика появляется право предъявить регресс. То есть страховая вначале сделает выплату пострадавшему, а потом возьмет деньги с виновника ДТП», — заявил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. Он допустил, что если автомобилист не предоставит подтверждение прохождения ТО и не попадет в аварию, то никаких проблем не возникнет.

Рекомендовано, но не обязательно

Одного прохождения техосмотра мало, необходимо еще известить страховщика о том, что факт имел место. В Минфине ранее рекомендовали страховым компаниям самостоятельно установить владельцев с оформленным без диагностической карты ОСАГО и напомнить им об этой обязанности.

«Страховым организациям, имеющим действующие на настоящий момент договоры ОСАГО, по которым страхователем не представлены диагностическая карта либо свидетельство о прохождении технического осмотра при заключении договора ОСАГО до настоящего времени, а также страховым агентам и страховым брокерам, участвовавшим в заключении указанных договоров, уведомить страхователя о необходимости представления данных документов в сроки, предусмотренные ч. 5 с. 3 Федерального закона № 161-ФЗ», — написали в пресс-релизе ведомства. Между тем все эти действия носят рекомендательный характер, а потому нет смысла требовать такого подхода от страховых.

«К сожалению, закон техническую сторону вопроса не указал»

Таким образом, автовладельцу лучше самому известить страховую о факте прохождения техосмотра. «Известия» ранее писали, что способ, как именно это сделать, не был определен. Нет ясности и сейчас.

«К сожалению, закон техническую сторону вопроса не указал. Поэтому для каких-то страховых, возможно, будет достаточно звонка или фото. А в какие-то придется ехать в офис с оригиналом документа», — прокомментировал ситуацию Сергей Ефремов.

В пресс-службе «Альфастрахования» рассказали, что завели специальную форму на сайте, с помощью которой можно отчитаться о пройденном ТО. Автовладельцу необходимо будет предоставить фото диагностической карты.

«Важно учесть форму отправляемого оповещения, чтобы у страховой компании была возможность проверить факт и дату прохождения технического осмотра. Рекомендуется высылать на электронный адрес страховой компании коды диагностической карты и обязательно уточнить получение информации адресатом», — посоветовал директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.

В базе не значится

Известить страховую самостоятельно стоит и потому, что иногда данных о пройденном техосмотре может не оказаться в базе ЕАИС ТО.

«Банк России рекомендовал страховщикам при рассмотрении вопроса о предъявлении регрессных требований после отмены ограничительных мер руководствоваться информацией, содержащейся в автоматизированной информационной системе техосмотра, а при наличии документального подтверждения прохождения технического осмотра, поступившего от страхователя, — также представленными страхователем сведениями, — разъяснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. То есть достаточно будет предъявить бумажную карту, даже если записи о техосмотре нет в базе.

«Диагностическая карта является документом строгой отчетности и хранится в трех местах: у автовладельца, у оператора и в базе ЕАИСТО», — рассказал председатель правления Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов.

Если автовладелец при оформлении ОСАГО предоставил карту, сведений о которой нет в базе, страховая не откажет в полисе.

«Даже если бумажная карта есть, а записи в ЕАИСТО нет, страховщик всё равно бумажную карту должен принять. Подлинность ТО будет на совести страхователя», — пояснил Сергей Ефремов. Однако последствия ложатся на плечи страхователя.

Нет аккредитации — тюрьма

Перед оформлением техосмотра нужно внимательно проверять, есть ли у выбранного оператора ТО действующая аккредитация.

« На сайте РСА есть реестр операторов техосмотра с указанием статуса аккредитации: действующая она, приостановлена или отозвана. Если же все-таки произошел обман автовладельца, он может обратиться в полицию. А страховщик в этом случае опирается на закон 161: нет ТО, значит можно предъявить регресс », — рассказал Сергей Ефремов.

В МВД, в свою очередь, предупредили, что сознательное обращение автовладельцев к компаниям, проводящим техосмотр без аккредитации, влечет за собой уголовную ответственность — ограничение или лишение свободы на срок до одного года либо принудительные работы. Представитель пресс-службы ведомства уточнил ТАСС, что речь идет о ч. 3 ст. 327 УК («Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков»).

Для недобросовестных компаний, торгующих диагностическими картами без фактического прохождения техосмотра, наказание ужесточили. Во-первых, штраф увеличился до 300 тыс. рублей. Во-вторых, для таких бизнесменов уже введена уголовная ответственность — арест до полугода или 480 часов обязательных работ.

Сфотографируют и подпишут

Это не все нововведения, которые ждут систему техосмотра. С 21 марта следующего года вступают в силу новые правила прохождения техосмотра с фотофиксацией. Нововведения приняты для того, чтобы прекратить практику массового оформления диагностических карт без реального проведения ТО.

Оформленные диагностические карты будут храниться в базе ЕАИС ТО не менее пяти лет. В течение этого срока данные невозможно будет уничтожить или изъять. К базе также не будет реализован доступ посредством электронной подписи.

«То есть каждая карта будет подписываться техническим экспертом. Благодаря этому будет уже понятно, когда карта выдана, кем выдана и действительно ли она выдана», — рассказал Максим Бурдюгов.