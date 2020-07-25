Не сдали карты: страховщики нашли повод не платить по ОСАГО

Страховщики предупредили водителей о необходимости сообщить им о прохождении техосмотра после пандемии. Речь идет об автомобилистах, оформивших ОСАГО без техосмотра. Такая льгота действует до конца сентября. Но потом процедуру надо пройти и поставить страховую в известность. Если забыть — виновнику ДТП придется покрывать ущерб из своего кармана. «Известия» выясняли, как же правильно сообщить о пройденном техосмотре.

Страховщики предупредили о рисках для автомобилистов, которые отложили прохождение техосмотра (ТО) из-за пандемии коронавируса, но при этом смогли оформить полис ОСАГО. В случае, если после прохождения обязательного ТО водители забудут предупредить об этом свою страховую, к ним могут применить регрессное требование. То есть в случае ДТП виновнику придется возмещать страховой стоимость ремонта автомобиля потерпевшей стороны. Об этом «Известиям» рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), это подтвердили и в нескольких страховых компаниях.

ОСАГО без ТО можно оформлять до конца сентября: что потом

Согласно законодательству, страховщики не оформляют полисы ОСАГО для автомобилей старше трех лет без прохождения ТО. Однако из-за пандемии коронавируса власти сделали исключение и внесли поправки в закон об ОСАГО. Изменение позволило временно «отрывать» оформление диагностической карты от полиса «автогражданки»: с 1 марта по 30 сентября 2020 года автомобилисты имеют право покупать страховку без диагностической карты.

Как пояснили «Известиям» в РСА, после окончания ограничительного срока владелец автомобиля обязан пройти очередной техосмотр и представить в страховую компанию подтверждение о его прохождении. Сделать это надо в обязательном порядке, чтобы избежать проблем из-за разночтений разных норм законодательства. Необычный момент в том, что даже в РСА не знают, каким именно способом это надо сделать.

Не сдали карты Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«В соответствии со ст. 6 закона № 161 от 25 мая 2020 года, в случае если по истечении одного месяца со дня отмены ограничительных мер по договору ОСАГО, заключенному без прохождения технического осмотра, произошел страховой случай и страхователем страховщику не представлены диагностическая карта либо свидетельство о прохождении ТО, к страховщику переходит право требования потерпевшего к лицу, причинившему вред», — объяснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Надо проинформировать страховщика: как именно — непонятно

При этом в законе, по словам Ефремова, «не указан способ подтверждения прохождения технического осмотра». То есть нет никакой информации о том, как именно водителю следует представить диагностическую карту либо свидетельство о техосмотре в свою страховую компанию. «Что может считаться свидетельством, достаточно ли наличия записи в системе ЕАИСТО о техосмотре или нет — непонятно», — недоумевает Ефремов.

При этом страховщик имеет техническую возможность проверить данную информацию в автоматическом режиме путем запроса в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). Будет ли эта возможность считаться достаточным способом информирования страховых компаний, в РСА тоже до конца не уверены.

Не сдали карты Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

«В соответствии с действующим порядком прохождения ТО, вся информация от оператора ТО попадает в ЕАИСТО, в соответствии с постановлением правительства № 567 страховщик может получать информацию о техническом осмотре в автоматическом режиме по системе межведомственного взаимодействия», — подтвердил Ефремов, но именно по причине неопределенности посоветовал перестраховаться.

«Неопределенность может порождать различные толкования формы подтверждения, чтобы избежать возможных недоразумений, страхователю рекомендуется связаться со страховщиком и получить информацию о способе предоставления информации страховщику о прохождении технического осмотра», — резюмировал Ефремов.

Страховщики: без информирования применим регресс

В «Росгосстрахе» подтвердили, что ко всем не известившим страховую компанию о прохождении ТО после пандемии автомобилистам применят санкции. Как именно извещать, в компании опять-таки не уточнили.

«Отказ в выплате по ОСАГО в связи с отсутствием диагностической карты не предусмотрен законодательством. Вместе с тем, если в регионе использования транспортного средства сняты ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, владелец ТС обязан представить страховщику действующую диагностическую карту. Если автовладелец этого не сделал и стал виновником ДТП, то страховщик имеет право предъявить к нему регрессное требование», — заявил «Известиям» руководитель отдела методологии по ОСАГО, ОСГОП, «Зеленой карте» Блока андеррайтинга ПАО СК «Росгосстрах» Егор Светлов.

Не сдали карты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он также напомнил всем водителям о необходимости пройти процедуру после снятия ограничений. «Страховщики не обязаны стимулировать автомобилистов проходить ТО по мере снятия ограничений. Отсутствие диагностической карты на момент ДТП больше должно волновать владельцев транспортного средства — так как именно на виновников аварии без действующей диагностической карты может быть возложено бремя возмещения ущерба», — отметил Светлов.

В свою очередь директор департамента андеррайтинга обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров также подтвердил, что до 30 сентября страховые компании не имеют права накладывать какие-то санкции на автовладельцев без техосмотра.

«Автовладельцы после снятия ограничительных мер в регионе проживания должны в течение одного месяца со дня их отмены пройти техосмотр и предоставить необходимый документ в страховую компанию. Строго до 30 сентября. После этой даты в случае ДТП страховая компания вправе предъявлять регрессные требования к виновнику ДТП, если он не прошел техосмотр и не предоставил документ СК в указанные сроки», — предупредил о санкциях Макаров.

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