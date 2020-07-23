ОСАГО по осени считают: когда камеры начнут проверять полисы

Московские камеры первыми начнут проверять ОСАГО у автовладельцев. Причем переходного периода может и не быть — вместо предупреждений водителям без полисов придут штрафы. Вслед за Москвой проверку запустят еще в четырех регионах. Между тем никто не называет точных сроков, когда же она начнет работать. Что мешает камерам следить за полисами ОСАГО и смогут ли они победить мошенничество в сфере автострахования, выясняли «Известия».

Что говорят официально

О том, что проверка полисов ОСАГО с помощью камер будет запущена в сентябре, ранее сообщали СМИ со ссылкой на неназванные источники в страховом бизнесе.

В Российском союзе страховщиков (РСА) эту информацию «Известиям» не подтвердили. Официальных сообщений о запуске проверок наличия полисов ОСАГО при помощи камер в сентябре в РСА не поступало. И порекомендовали обратиться за разъяснениями в МВД — именно это ведомство, по словам страховщиков, играет основную роль в определении сроков старта проекта.

а1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В управлении МВД по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации сообщили, что в «настоящее время комментировать указанную тему преждевременно». Не ответили на запрос «Известий» и в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) — в его ведении находятся комплексы фото- и видеофиксации. Так что интрига со сроками запуска проверки пока сохраняется, тем более что ее старт откладывали не единожды.

Долгая работа над ошибками

Проект проверки с ОСАГО с помощью камер обсуждали с 2015 года, а тестовый режим должны были запустить еще в ноябре 2018-го, однако процесс застопорился из-за большого количества выявленных ошибок в базе РСА , из-за чего оказалось невозможно синхронизировать ее с базой ГИБДД, сообщал «Коммерсант».

Синхронизация была необходима — в Москве 1,5 тыс. камер, каждая фиксирует в сутки до 40 тыс. проездов машин, и страховая база просто не выдержала бы миллионы запросов. Поэтому была придумана следующая схема: РСА предоставляет список действующих полисов ОСАГО на конкретную дату, ГИБДД дополняет его информацией о номерах машин, а ЦОДД пользуется полученными данными. Если выявлен нарушитель — проверку проводят в обратном порядке, от ЦОДД к РСА и только затем выписывают постановление на 800 рублей.

В мае страховщики отчитались о том, что тестовый прогон показал высокий уровень чистоты базы данных АИС ОСАГО. В конце июня РСА запустил обновленную систему АИС 2.0, более мощную и производительную, и еще раз заявил о готовности к информационному взаимодействию с ГИБДД.

а2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В свою очередь в базе ГИБДД также есть ошибки, мешающие ее корректной работе, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. Это подтвердил и первый зампред комитета палаты по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с корреспондентом «Известий».

«Технические ошибки в старых административных делах, когда неправильно указана улица или номер дома, создают многочисленные проблемы для всей базы данных. Надо провести административную амнистию, чтобы отсечь старые дела. Это значительно облегчило бы работу базы», — отметил депутат. Он также высказал, сомнение, что новая АИС ОСАГО 2.0 будет сразу работать корректно и не потребует донастройки.

Москва — первая на очереди

Между тем в разгар пандемии ГИБДД очень оперативно запустила систему «Карантин», проверяющую с помощью дорожных камер цифровые пропуска. Так что с аналогичной проверкой полисов не должно возникнуть проблем. По крайней мере в Москве — именно с нее планируют начать автоматическое слежение за наличием ОСАГО.

Обсуждение вопроса о возможности проверки в иных регионах состоится после анализа итогов московского этапа, сообщили в РСА. Однако автоэксперт Игорь Моржаретто уже называет следующие на очереди самые продвинутые в плане систем фото- и видеофиксации регионы — Московская и Ленинградская области, Санкт-Петербург и Татарстан.

а3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Обмен данными между ГИБДД и РСА разрешен на федеральном уровне, а на региональном — нет. Помимо этого, каждый субъект самостоятельно разрабатывал программное обеспечение для центров автоматической фиксации административных правонарушений, и сейчас необходимо создать единый программный продукт для всех регионов», — считает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян.

Есть задача важнее

Впрочем, и старт московского этапа могут перенести. Говоря об информационном взаимодействии с ГИБДД в РСА, прежде всего имеют в виду получение сведений о грубых нарушениях ПДД, которые будут влиять на страховой тариф с 24 августа. Это первоочередная задача.

Напомним, что законом предусмотрено влияние на тариф определенных видов нарушений. Во-первых, это вождение в состоянии опьянения, отказ от освидетельствования и оставление места ДТП. Во-вторых, это выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и превышение скорости более чем на 60 км/ч по сравнению с разрешенной. Учитываются только неоднократные нарушения в течение года до заключения договора ОСАГО. Их не станут учитывать в том случае, если они были зафиксированы камерами либо вследствие таких нарушений было ДТП и страховая выплата, повлиявшая на КБМ, уточнили в РСА.

Штраф без предупржедения

Переходного периода, в ходе которого автовладельцы будут получать уведомления вместо штрафов за отсутствие полиса, может и не быть.Тестовый период уже проводился летом прошлого года, однако повторное введение такого периода на первых этапах старта проекта будет дополнительно обсуждаться, отметили в РСА.

а4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

До сих пор непонятен порядок вынесения постановлений за нарушения. Вполне возможно, что автовладелец получит письма счастья с каждой камеры, под которой проедет. В этом случае набегает внушительная сумма.

В настоящее время количество автомобилей без полиса ОСАГО оценивается экспертами в 2–3 млн, и это серьезная проблема.

«Когда у причинителя вреда нет ОСАГО, то добросовестным гражданам, попавшим в аварию, приходится рассчитывать исключительно на свои силы. Получить выплату с причинителя вреда, чья гражданская ответственность не застрахована, — нелегкое занятие. Кроме того, у виновника аварии может просто не оказаться средств для взыскания», — рассказал директор по правовым вопросам сервиса «Страховка.Ру» Антон Алферов.

Многие автомобилисты могут и не знать, что ездят с фальшивым полисом. В ходе тестовой проверки ОСАГО с помощью камер было разослано более 10 тыс. уведомлений. По данным, РСА примерно половина позвонивших на горячую линию Союза страховщиков не подозревали, что их полис недействителен, хотя и купили его за полную стоимость.

В том случае, если автовладелец купил полис, но при этом получил штраф за его отсутствие, постановление можно будет обжаловать в течение 10 суток с момента получения. Согласно законодательству жалобу можно направить начальнику того сотрудника, который привлек к ответственности, либо сразу в районный суд по месту совершения правонарушения.

а5 Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Что еще поменять в ОСАГО

В целом опрошенные «Известиями» эксперты положительно оценивают внедрения контроля за ОСАГО с помощью камер. Автоматическая проверка позволит сделать водителей ответственнее и снизит количество мошенничеств с полисами обязательного страхования автогражданской ответственности.

Однако есть и другие мнения. Наиболее эффективно решить ситуацию в сфере автострахования позволит не контроль, а совершенствование продукта и сервиса, уверен директор по отраслевым решениям IT-компании КРОК в страховании Андрей Крупнов. Среди новшеств он называет введение коротких и сверхкоротких полисов ОСАГО, расчет премии на основе пробега, а также внедрение быстрого урегулирования с использованием самостоятельного осмотра и автоматической диагностики повреждений.

Подвижки есть и в этом направлении — в Госдуму внесен законопроект по полному переводу урегулирования убытков в электронный формат.