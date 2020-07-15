 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов
Мир
Мурашко провел рабочую встречу с послом США в РФ Джоном Салливаном
Мир
В Великобритании за сутки из-за коронавируса скончались 138 человек
Экономика
Производители предупредили о возможном дефиците лекарств
Общество
В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом
/

ОСАГО экономит бумагу: урегулирование убытков полностью оцифруют

ОСАГО планируют перевести в электронный формат за два года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
ОСАГО экономит бумагу: урегулирование убытков полностью оцифруют
2020-07-14 19:50:15">
2020-07-14 19:50:15
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выплату по ОСАГО можно будет получить без сбора бумажных документов, посещения страховщика и осмотра автомобиля. Процесс урегулирования убытков планируют полностью перевести в электронный формат. Кроме того, внесенный в Госдуму законопроект упростит страховщикам доступ к записям с дорожных камер, если они захотят ознакомиться с обстоятельствами ДТП. В плюсах и минусах законопроекта разбирались «Известия».

Законопроект, предусматривающий обновление правил электронного документооборота в рамках страхового дела, разработали глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский, а также депутаты Алексей Изотов и Анатолий Выборный. Предложенные поправки позволят упростить автовладельцам процесс урегулирования убытков по ОСАГО.

Без визита к страховщику и осмотра

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал «Парламентской газете», что по действующему законодательству потерпевший должен самостоятельно собрать разнообразные справки и документы и затем предоставить их страховщику на бумажных носителях лично или по почте. Кроме того, существует обязанность потерпевшего предоставлять страховщику для осмотра поврежденный автомобиль.

осаго
осаго страховка
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Чтобы получить качественное урегулирование убытка, страхователю надо явиться в офис своего страховщика, расположенный порой довольно далеко — в сотнях, а то и тысячах километров. Это ведет к существенным затратам потерпевших на получение и пересылку документов, а также на предоставление поврежденного имущества для осмотра.

Авторы законопроекта предлагают отказаться от бумажных носителей и дать потерпевшим в ДТП право предоставлять необходимые документы и информацию в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом вместо реального осмотра транспортного средства страховщиком допускается отправка страховой фото- и видеоматериалов при помощи мобильного приложения.

Бумагу всё же потребуют

«Между тем при наличии у страховщика обоснованных сомнений в достоверности сведений, предоставленных потерпевшим, он имеет право затребовать подтверждение данной информации, то есть может потребовать предоставление подтверждающих документов на бумажных носителях», — рассказал «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Максим Беканов, ознакомившийся с текстом законопроекта.

осаго
осаго
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Каска на машину: ОСАГО сделают похожим на добровольное страхование
А Банк России разработает возможность дистанционного урегулирования убытков по «автогражданке»

Он также отметил, что пока непонятно, что значит в упомянутом тексте поправок фраза «Требования настоящего абзаца не распространяются на обмен информацией в электронной форме, предусмотренный статьей 11.1 настоящего Федерального закона».

«Логично сделать вывод, что в случае оформления ДТП без участия сотрудников полиции документы должны быть предоставлены исключительно на бумажном носителе», — отметил Беканов.

Экспертиза по фото

У опрошенных «Известиями» экспертов есть вопросы и по замене осмотра пересылкой фото- и видеоматериалов. Руководитель отдела продаж «Авилон. Volkswagen» Максим Васильев считает, что урегулирование убытков по ОСАГО полностью в удаленном формате может оказаться сложным в исполнении при крупных и серьезных ДТП. Водитель может не заметить какие-либо скрытые дефекты, полученные при ДТП, не подозревать о скрытых повреждениях и, соответственно, не зафиксировать их на фото для страховой.

дтп
авария дтп автомобили
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Попали в страховую историю: чего ждать от новой базы ОСАГО
Нововведение позволит вычислять нарушителей-иностранцев и защитит от мошенников

Профессор МАДИ и директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов допустил, что после первых высланных фотографий или видео эксперт страховой компании, рассчитывающий сумму возмещения, может запросить у потерпевшего предоставить дополнительные фотографии, конкретизирующие те или иные повреждения транспортного средства.

Что уже можно делать онлайн

«ОСАГО легче всего перевести в электронную форму, так как уже более 50% автолюбителей покупают электронные полисы и примерно треть оформляет европротокол на месте ДТП», — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Центробанком и Российским союзом автостраховщиков разработано мобильное приложение «Помощник ОСАГО», позволяющее оформить извещение о ДТП в электронном виде. Но только на территориях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан.

В РСА обещают, что с 1 ноября 2020 года «Помощник ОСАГО» будет работать на всей территории Российской Федерации. В союзе также уточнили, что для получения страхового возмещения по-прежнему требуется подача письменного заявления страховщику с предоставлением предусмотренных правилами ОСАГО документов, а также осмотр поврежденного автомобиля.

осаго
онлайн осаго
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В пресс-службе Банка России пообещали, что приложение будет дорабатываться — появится возможность подать заявление о возмещении убытка в электронной форме. Кроме того, разработанный регулятором проект нормативного акта позволит оформлять электронное извещение о ДТП юридическим лицам, а также в случаях наличия разногласий между участниками аварии.

Пираты на колесах: как не стать жертвой автоподставы
На дороги снова вернулись мошенники, требующие с водителей деньги за ДТП

Компания «АльфаСтрахование» запустила собственное приложение «АльфаСтрахование Мобайл», позволяющее дистанционно заявить о ДТП не только по полису каско, но и по ОСАГО. То есть клиент прямо с места дорожно-транспортного происшествия может отправиться в сервис без посещения офиса страховщика. Однако и у него есть ограничения.

«В каско мы можем ориентироваться на фотографии, сделанные из приложения. В ОСАГО же есть нормы закона, которые обязывают страховщика организовать осмотр транспортного средства, потому обойтись без осмотра не получится», — рассказал «Известиям» директор департамента страховых выплат СК «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.

Способно породить новую волну мошеннических схем

Доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности Института права и национальной безопасности (ИПиНБ) РАНХиГС Павел Грибов считает, что переход к полному урегулированию убытков онлайн возможен только в случае полной оценки ущерба онлайн, что способно породить новую волну мошеннических схем. Того же мнения придерживаются и некоторые другие эксперты. В РСА считают, что у страхового сообщества есть понимание, как минимизировать рост мошенничеств по ОСАГО.

осаго
осаго страховка авто водитель
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В пересчёте на COVID: после самоизоляции ОСАГО может подешеветь на 15%
При этом ряд страховых компаний уже предлагает скидки по каско

«По нашим оценкам, на полное урегулирование убытков онлайн можно переходить в ближайшее время. Современные решения на базе искусственного интеллекта видят даже маленькие царапины на кузове, по качеству осмотра и анализа они не уступают человеческим экспертам и делают свою работу максимально бесстрастно», — считает директор по отраслевым решениям ИТ-компании КРОК в страховании Андрей Крупнов. При этом он отметил, что создание инструментов автоматического осмотра — большая работа, которую невозможно качественно выполнить на базе одной страховой компании.

Упростят доступ к камерам

Внесенный в Думу законопроект упростит доступ страховщиков к информации с дорожных камер — так они смогут получить больше сведений об обстоятельствах ДТП. Сейчас страховщики не используют изображения с камер видеонаблюдения при урегулировании случаев по ОСАГО. Получать информацию с интересующей камеры приходится потерпевшему.

«Какой-то оперативной информации о ДТП страховщики автоматизировано не получают, а так как на урегулирование убытка отводится всего 20 дней, то ответы на запросы в ГИБДД придут с опозданием, — отметил директор по правовым вопросам сервиса «Страховка.ру» Антон Алфёров.

осаго
камера дорога
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Лосиный тест не пройден: что грозит водителям за сбитое животное
Автомобильные дороги опустели, и на них возвращаются дикие звери

Новый законопроект не изменит способа получения информации о ДТП страховыми компаниями — они должны будут направлять запросы в соответствующие ведомства. Однако в нем есть механизм заключения соглашений о взаимодействии, которое предоставление данной информации может упростить, пояснил Максим Беканов. Он уточнил, что какого-либо приоритета в доказывании фото- и видеоматериалы в настоящее время не имеют.

В запасе есть два года

Авторы законопроекта предусмотрели двухлетний переходный период для вступления предлагаемых изменений в силу, однако эксперты и игроки рынка считают, что этого может оказаться недостаточно. Слишком много неясного в процедуре урегулирования убытков онлайн.

«Отдельная группа вопросов — это процедуры рассмотрения жалоб и разрешения споров, перевод которых в электронную форму также потребует детальной проработки. Однако сейчас уже ясно, что в течение переходного периода большая часть бизнес-процессов может быть переведена в электронный вид», — отметили в пресс-службе РСА.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020