ОСАГО экономит бумагу: урегулирование убытков полностью оцифруют

Выплату по ОСАГО можно будет получить без сбора бумажных документов, посещения страховщика и осмотра автомобиля. Процесс урегулирования убытков планируют полностью перевести в электронный формат. Кроме того, внесенный в Госдуму законопроект упростит страховщикам доступ к записям с дорожных камер, если они захотят ознакомиться с обстоятельствами ДТП. В плюсах и минусах законопроекта разбирались «Известия».

Законопроект, предусматривающий обновление правил электронного документооборота в рамках страхового дела, разработали глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский, а также депутаты Алексей Изотов и Анатолий Выборный. Предложенные поправки позволят упростить автовладельцам процесс урегулирования убытков по ОСАГО.

Без визита к страховщику и осмотра

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал «Парламентской газете», что по действующему законодательству потерпевший должен самостоятельно собрать разнообразные справки и документы и затем предоставить их страховщику на бумажных носителях лично или по почте. Кроме того, существует обязанность потерпевшего предоставлять страховщику для осмотра поврежденный автомобиль.

осаго Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Чтобы получить качественное урегулирование убытка, страхователю надо явиться в офис своего страховщика, расположенный порой довольно далеко — в сотнях, а то и тысячах километров. Это ведет к существенным затратам потерпевших на получение и пересылку документов, а также на предоставление поврежденного имущества для осмотра.

Авторы законопроекта предлагают отказаться от бумажных носителей и дать потерпевшим в ДТП право предоставлять необходимые документы и информацию в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом вместо реального осмотра транспортного средства страховщиком допускается отправка страховой фото- и видеоматериалов при помощи мобильного приложения.

Бумагу всё же потребуют

«Между тем при наличии у страховщика обоснованных сомнений в достоверности сведений, предоставленных потерпевшим, он имеет право затребовать подтверждение данной информации, то есть может потребовать предоставление подтверждающих документов на бумажных носителях », — рассказал «Известиям» ведущий юрист Европейской юридической службы Максим Беканов, ознакомившийся с текстом законопроекта.

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Он также отметил, что пока непонятно, что значит в упомянутом тексте поправок фраза «Требования настоящего абзаца не распространяются на обмен информацией в электронной форме, предусмотренный статьей 11.1 настоящего Федерального закона».

«Логично сделать вывод, что в случае оформления ДТП без участия сотрудников полиции документы должны быть предоставлены исключительно на бумажном носителе», — отметил Беканов.

Экспертиза по фото

У опрошенных «Известиями» экспертов есть вопросы и по замене осмотра пересылкой фото- и видеоматериалов. Руководитель отдела продаж «Авилон. Volkswagen» Максим Васильев считает, что урегулирование убытков по ОСАГО полностью в удаленном формате может оказаться сложным в исполнении при крупных и серьезных ДТП. Водитель может не заметить какие-либо скрытые дефекты, полученные при ДТП, не подозревать о скрытых повреждениях и, соответственно, не зафиксировать их на фото для страховой.

дтп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Профессор МАДИ и директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов допустил, что после первых высланных фотографий или видео эксперт страховой компании, рассчитывающий сумму возмещения, может запросить у потерпевшего предоставить дополнительные фотографии, конкретизирующие те или иные повреждения транспортного средства.

Что уже можно делать онлайн

«ОСАГО легче всего перевести в электронную форму, так как уже более 50% автолюбителей покупают электронные полисы и примерно треть оформляет европротокол на месте ДТП», — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Центробанком и Российским союзом автостраховщиков разработано мобильное приложение «Помощник ОСАГО», позволяющее оформить извещение о ДТП в электронном виде. Но только на территориях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан.

В РСА обещают, что с 1 ноября 2020 года «Помощник ОСАГО» будет работать на всей территории Российской Федерации. В союзе также уточнили, что для получения страхового возмещения по-прежнему требуется подача письменного заявления страховщику с предоставлением предусмотренных правилами ОСАГО документов, а также осмотр поврежденного автомобиля.

осаго Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В пресс-службе Банка России пообещали, что приложение будет дорабатываться — появится возможность подать заявление о возмещении убытка в электронной форме. Кроме того, разработанный регулятором проект нормативного акта позволит оформлять электронное извещение о ДТП юридическим лицам, а также в случаях наличия разногласий между участниками аварии.

Компания «АльфаСтрахование» запустила собственное приложение «АльфаСтрахование Мобайл», позволяющее дистанционно заявить о ДТП не только по полису каско, но и по ОСАГО. То есть клиент прямо с места дорожно-транспортного происшествия может отправиться в сервис без посещения офиса страховщика. Однако и у него есть ограничения.

«В каско мы можем ориентироваться на фотографии, сделанные из приложения. В ОСАГО же есть нормы закона, которые обязывают страховщика организовать осмотр транспортного средства, потому обойтись без осмотра не получится», — рассказал «Известиям» директор департамента страховых выплат СК «АльфаСтрахование» Александр Харагезов.

Способно породить новую волну мошеннических схем

Доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности Института права и национальной безопасности (ИПиНБ) РАНХиГС Павел Грибов считает, что переход к полному урегулированию убытков онлайн возможен только в случае полной оценки ущерба онлайн, что способно породить новую волну мошеннических схем. Того же мнения придерживаются и некоторые другие эксперты. В РСА считают, что у страхового сообщества есть понимание, как минимизировать рост мошенничеств по ОСАГО.

осаго Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«По нашим оценкам, на полное урегулирование убытков онлайн можно переходить в ближайшее время. Современные решения на базе искусственного интеллекта видят даже маленькие царапины на кузове, по качеству осмотра и анализа они не уступают человеческим экспертам и делают свою работу максимально бесстрастно », — считает директор по отраслевым решениям ИТ-компании КРОК в страховании Андрей Крупнов. При этом он отметил, что создание инструментов автоматического осмотра — большая работа, которую невозможно качественно выполнить на базе одной страховой компании.

Упростят доступ к камерам

Внесенный в Думу законопроект упростит доступ страховщиков к информации с дорожных камер — так они смогут получить больше сведений об обстоятельствах ДТП. Сейчас страховщики не используют изображения с камер видеонаблюдения при урегулировании случаев по ОСАГО. Получать информацию с интересующей камеры приходится потерпевшему.

«Какой-то оперативной информации о ДТП страховщики автоматизировано не получают, а так как на урегулирование убытка отводится всего 20 дней, то ответы на запросы в ГИБДД придут с опозданием, — отметил директор по правовым вопросам сервиса «Страховка.ру» Антон Алфёров.

осаго Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новый законопроект не изменит способа получения информации о ДТП страховыми компаниями — они должны будут направлять запросы в соответствующие ведомства. Однако в нем есть механизм заключения соглашений о взаимодействии, которое предоставление данной информации может упростить, пояснил Максим Беканов. Он уточнил, что какого-либо приоритета в доказывании фото- и видеоматериалы в настоящее время не имеют.

В запасе есть два года

Авторы законопроекта предусмотрели двухлетний переходный период для вступления предлагаемых изменений в силу, однако эксперты и игроки рынка считают, что этого может оказаться недостаточно. Слишком много неясного в процедуре урегулирования убытков онлайн.

«Отдельная группа вопросов — это процедуры рассмотрения жалоб и разрешения споров, перевод которых в электронную форму также потребует детальной проработки. Однако сейчас уже ясно, что в течение переходного периода большая часть бизнес-процессов может быть переведена в электронный вид», — отметили в пресс-службе РСА.