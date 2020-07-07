Каска на машину: ОСАГО сделают похожим на добровольное страхование

При расчете тарифов ОСАГО по новой методике страховщики будут ориентироваться на те же факторы, которые они используют, оценивая стоимость каско, рассказал «Известиям» президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. На цену «автогражданки» будут влиять возраст и семейное положение водителя, а также год выпуска и марка автомобиля, рассказали в страховых компаниях. Банк России также предпринимает шаги, которые сблизят ОСАГО и каско. Как сообщили в пресс-службе регулятора, он прорабатывает возможность электронного урегулирования убытков по «автогражданке». Физлица смогут делать это в мобильном приложении.

Персональный продукт

С 24 августа страховые компании получат возможность сделать ОСАГО более индивидуальным. В частности, они смогут рассчитывать стоимость «автогражданки», используя факторы из собственных моделей оценки риска.

— У страховщиков появится возможность — хоть и в узких пределах коридора — устанавливать индивидуальный тариф для автовладельца в зависимости от его риска. Предполагается, что компании будут использовать характеристики водителей, наработанные в статистике по каско, — объяснил Игорь Юргенс.

Страховой дом ВСК собирается при расчете стоимости «автогражданки» обращать внимание на семейное положение водителя, а также на марку автомобиля, сообщили в пресс-службе. «Зетта страхование» в дополнение к этому будет смотреть на возраст автомобиля и, возможно, более детально адаптирует тарифы под регион, рассказал директор по развитию бизнеса ОСАГО Виктор Плетников.

В «РЕСО-Гарантия» станут обращать внимание как на анкету вождения конкретного водителя и его страховую историю, так и на статистику по всем аналогичным клиентам, поделился заместитель гендиректора Игорь Иванов. «АльфаСтрахование» использует многофакторную модель, учитывающую более сотни параметров — от количества ДТП в течение года и значения коэффициента «бонус-малус» до наличия детей у клиента, сказал директор департамента обязательных видов страхования Денис Макаров.

6 июля зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин сообщил на пресс-конференции, что регулятор планирует расширить тарифные коридоры по ОСАГО. Указание опубликовано на официальном сайте ЦБ, оно должно вступить в силу одновременно с поправками — 24 августа. Для физлиц границы вверх и вниз увеличатся на 10%: дельта вырастет с нынешних 2746–4942 рублей до 2471–5436 рублей. Сильнее всего поощрять или наказывать страховщики смогут таксистов, для них коридор расширяется на 30% в обе стороны.

Поправки об индивидуализации страховых тарифов — существенный шаг в переходе к рыночному ценообразованию в обязательной «автогражданке», сказал Игорь Юргенс. Благодаря этому автовладельцы, которые ездят аккуратно, станут платить меньше, а аварийные, напротив, получат финансовый стимул водить более безопасно, пояснил он.

ОСАГО уходит в онлайн

При покупке полиса ОСАГО водители в первую очередь обращают внимание на его конечную стоимость, отметил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Ее расчет для большинства — сложная и не до конца понятная процедура и наиболее заметным послаблением для тех, кто показал безаварийную езду, будет снижение стоимости полиса, добавил он.

По словам Владимира Чистюхина, в ближайшие несколько месяцев после перехода на новый механизм расчетов ОСАГО покупатели полисов больших изменений не увидят. Страховщики согласны с этим утверждением. Для некоторых клиентов цена останется прежней, подчеркнули их представители, а реальное изменение тарифов будет происходить на рынке постепенно.

Банк России будет тщательно следить за тем, какие параметры страховые организации станут использовать для расчетов стоимости ОСАГО, пообещал Владимир Чистюхин. Он также назвал факторы, которые учитывать в ценообразовании будет запрещено. Это национальная и расовая принадлежность, вероисповедание, членство в объединениях и партиях, а также должностное положение.

«Известия» опросили крупных страховщиков, учитывают ли они сейчас эти параметры при оценке стоимости полиса. В ответ представители всех компаний отметили, что они не спрашивают потенциальных клиентов о национальности, вере и партийной принадлежности.

Любая дискриминация по названным признакам запрещена Конституцией РФ, отметила партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Даханаго Нагоева. Их упоминание в новом указании ЦБ она объяснила желанием регулятора напомнить об этом конституционном запрете, чтобы страховщики не могли их использовать для изменения стоимости «автогражданки».

Из-за пандемии COVID-19 и периода самоизоляции снова приобрел остроту вопрос о том, что граждане должны иметь возможность получать все услуги онлайн, отметил Владимир Чистюхин.

Камнем преткновения долгое время оставалось дистанционное урегулирование убытков по ОСАГО. Страховщики неоднократно говорили «Известиям», что они бы приветствовали такую услугу, но не могут ее предложить клиентам, поскольку закон требует предоставления оригиналов документов для получения компенсации после ДТП.

Однако это может измениться. Банк России активно прорабатывает новации в части электронного урегулирования убытков по обязательному страхованию, сообщили в пресс-службе регулятора. В частности, в приложение «Помощник ОСАГО» планируется включить возможность подачи заявления о возмещении убытка в электронной форме. Также подготовлен проект нормативного акта ЦБ, который позволит оформлять извещения о ДТП в электронном виде юрлицам и при наличии разногласий между участниками аварии.