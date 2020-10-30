Карта полис бьет: автовладельцам выкатят счет за отсутствие техосмотра

В ночь на 1 ноября полис ОСАГО может превратиться в тыкву, если автовладелец не успел оформить диагностическую карту. Страховщики пугают: к тем, кто не прошел техосмотр, могут быть предъявлены регрессные требования. Можно ли пройти ТО в ноябре и сохранить полис или нужно покупать новый — разбирались «Известия».

Начиная с 1 марта и до окончания карантинных мер автовладельцы могли купить ОСАГО без диагностической карты. Согласно оперативно внесенным поправкам в законодательство, техосмотр можно было пройти позже — в течение одного месяца после снятия ограничительных мер и не позднее 31 октября. Фактически карту оформлять было негде — из-за пандемии операторы техосмотра не работали.

Не спешат на осмотр

Сейчас, несмотря на рост заболеваний COVID-19, дополнительные ограничения приняты не были и 31 октября остается крайним сроком для прохождения техосмотра. Между тем, согласно исследованию страховой компании «АльфаСтрахование», лишь 10% автовладельцев, оформивших ОСАГО без прохождения осмотра, направили своему страхователю данные диагностической карты.

Карта полис бьет Сотрудник станции ТО проводит технический осмотр автомобиля Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«В нашей компании в зоне риска находится около 700 тыс. клиентов по ОСАГО, воспользовавшихся послаблением и не прошедших ТО или не известивших об этом компанию», — отметил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Денис Макаров.

У страховой компании «Согласие» данные более оптимистичны — 72% водителей уже предоставили диагностическую карту, сообщил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами Андрей Ковалев.

Ажиотажа нет и у операторов ТО. Председатель правления Союза операторов технического осмотра Максим Бурдюгов рассказал, что наблюдается сезонное увеличение посетителей на 20%.

Диагностика по фото

Ранее в Минфине рекомендовали самим страховым компаниям самостоятельно установить владельцев с оформленным без диагностической карты ОСАГО и напомнить им об этой обязанности. Однако это требование носит лишь рекомендательный характер.

Единого стандарта оповещения страховой нет. Одни компании выложили на сайт специальную форму, которую нужно заполнить. Другие просят выслать фото диагностической карты и номер полиса на электронную почту. В филиале одной из страховых на вопрос, где найти адрес почты, признались, что точно не помнят, есть ли он там и где, и выслали SMS.

Карта полис бьет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Важно учесть форму отправляемого оповещения, чтобы у страховой компании была возможность проверить факт и дату прохождения технического осмотра. Рекомендуется высылать на электронный адрес страховой компании коды диагностической карты и обязательно уточнить получение информации адресатом », — посоветовал директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.

Некоторые страховщики стараются предоставить несколько каналов оповещения.

«Наша компания оповещает клиентов через различные каналы коммуникации, напоминая о том, что необходимо предоставить диагностическую карту. В случае если карта у клиента уже есть, он может, не выходя из дома, подгрузить ее скан в личном кабинете, мобильном приложении или отправить по электронной почте», — рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Андрей Ковалев.

«АльфаСтрахование», в свою очередь, предлагает воспользоваться специальной формой на сайте компании, обратиться за помощью в чат в мобильном приложении или в филиал компании. Есть и такие страховщики, которые не требуют специально извещать о получении диагностической карты. Главное, чтобы информация о ней была в базе ЕАИСТО.

Нет карты — выставят счет

Отсутствие техосмотра может привести к серьезным последствиям, предупреждает ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала. Если по договору ОСАГО, заключенному без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра, произошел страховой случай, то к страховщику, осуществившему страховое возмещение по такому договору, переходит право регрессного требования потерпевшего к лицу, причинившему вред. То есть виновник ДТП должен будет выплатить страховую сумму в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения.

Карта полис бьет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Помните, что, если вы не прошли ТО, а полис действует, страховая компания вправе обратиться в суд и потребовать расторжения договора», — отметил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

При этом в РСА пока не знают, какой будет судебная практика со страхователями с полисами ОСАГО без диагностических карт.

«Что-то порекомендовать не представляется возможным, так как последствия описаны достаточно однозначно. Либо вы выполнили требование закона, либо будьте готовы претерпеть все правовые последствия», — пояснил Орест Мацала.

«Полис не прекращает свое действие»

Что делать, если автовладелец не успел оформить диагностическую карту до 31 октября? Покупать новый полис? Вовсе нет.

«Полис не прекращает свое действие. Это как в случае, когда полис еще действует, а ТО закончился. Если у вас в период до прохождения ТО не случилось страхового события, вам просто везет. Если же оно произойдет и вы будете виновным, то страховая вправе возложить на вас возмещение убытка», — прокомментировал Сергей Ефремов.

Таким образом, если страхового случая не было, карту можно сделать и в ноябре. В этом случае полис продолжит действовать и автовладельцу регресс не грозит.

Карта полис бьет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Если же покупать новый полис после 31 октября, то без прохождения техосмотра его попросту не смогут оформить — при расчете КБМ из базы ЕАИСТО подтягивается информация о прохождении ТО.

Карты обещают дальнюю дорогу

А если попробовать купить карту по-быстрому, без осмотра автомобиля? Тем более что в интернете множество объявлений «ТО за 5 минут». Вежливые девушки-операторы уверяют, что всё это «легально, официально, с занесением в базу и что компания является агентом крупнейших страховых».

Достаточно отправить им на почту фото СТС, указать пробег и марку шин. Сама диагностическая карта-пятиминутка стоит в среднем 800 рублей.

Разумеется, речь не идет об официальных СТО, указанных на сайте Российского союза автостраховщиков. Там, по крайней мере по телефону, наотрез отказываются делать ТО удаленно, без показа машины. И предупреждают, что техосмотр, сделанный таким путем, может легко исчезнуть из базы ЕАИСТО через пять дней. В страховых такой метод тоже не приветствуют.

Карта полис бьет Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

«Мы советуем быть очень осторожными, если вы получаете карту без прохождения техосмотра с помощью посредников. Работа операторов техосмотра без аккредитации отнесена к незаконному предпринимательству и карается крупным штрафом либо арестом. А в следующем году должна стартовать масштабная реформа техосмотра, и тогда за отсутствие диагностической карты или приобретение нелегальной карты автомобилистам будет грозить штраф», — подчеркнули в страховой компании «Согласие».