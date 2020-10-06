Застраховать с ошибками: что показал новый сервис по проверке ОСАГО

Автовладельцы могут получить штраф или вообще лишится страховой выплаты, если при оформлении ОСАГО были указаны неверные данные. Так поступают недобросовестные посредники с целью оформить полис дешевле, а с автовладельца получить обычную сумму. Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил сервис, с помощью которого автовладельцы самостоятельно могут проверить указанные в базе АИС ОСАГО сведения. Что делать, если в полисе обнаружились ошибки, разбирались «Известия».

Пробить по базе

Раньше на сайте РСА можно было проверить, является ли полис действующим на момент ДТП. С помощью нового сервиса автовладелец сможет узнать, какие именно параметры были указаны при оформлении полиса — марка, модель и категория транспортного средства, мощность, узнать коэффициент бонус-малус, регион использования автомобиля, количество водителей, допущенных к управлению и т.д. И, естественно, его цену.

В РСА сообщили «Известиям», что ограничились добавлением ключевых параметров, которые обычно искажаются недобросовестными посредниками и существенно влияют на цену полиса ОСАГО.

Что показала проверка

Кроме того, в сервисе указаны собственник и страхователь транспортного средства. И хотя все буквы, кроме первой, закрыты звездочками, имя, отчество и год рождения позволяют сопоставить указанных в остальных документах лиц. Это, как и срок действия страховки, важная информация, если ДТП уже произошло и у вас есть сомнения относительно другого участника аварии.

Между тем проверка редакцией «Известий» девяти машин и одного мотоцикла оставила много вопросов. Например, корректный результат дает поиск по серии и номеру полиса, а также по VIN-автомобиля. Если искать по госномеру, система в большинстве случаев ничего не находит либо отображает данные старого полиса и прежних владельцев машины.

Застраховать с ошибками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что новый сервис еще будут дорабатывать, и положительно оценил его появление.

«Только когда покупаешь новый полис, выясняется, что у тебя странный какой-то КБМ. Начинаешь выяснять самостоятельно, а для этого нужен источник информации, нужна обратная связь, где я могу сказать: вы, ребята, не правы, у меня по-другому», — рассказал он.

Без номера и категории

Обычно госномер не попадает в базу, если автовладелец оформил ОСАГО до того, как поставил автомобиль на учет в ГИБДД. Однако у единственного проверенного мотоцикла не оказалось ни госномера, хотя транспортное средство было поставлено на учет, ни марки и модели, ни мощности. А в качестве категории было указано загадочное: «0 Прочее (категория «с»)». Даже в РСА не смогли объяснить этот термин. В Союзе пообещали дать ответ технического специалиста, но на момент сдачи материала комментарий не предоставили.

Застраховать с ошибками Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отсутствие госномера автомобиля в базе теоретически грозит добросовестному автовладельцу штрафом, когда автоматическая проверка ОСАГО с помощью камер будет запущена. Проблемы могут возникнуть, подтвердили в РСА и попросили всех, получивших полис ОСАГО до регистрации ТС, сообщить в свою страховую компанию о присвоенном автомобилю госномере.

Внимание, работают мошенники

РСА и страховщики фиксирует большое количество попыток оформить полис ОСАГО с недостоверными сведениями.

«В данном случае стоит говорить о недобросовестных «посредниках», которые, используя незнание автовладельцев, оформляют полис ОСАГО онлайн и вводят недостоверные сведения, например цель использования, мощность и т.д., снижают стоимость полиса, а затем передают клиенту иной полис с иной стоимостью, разницу присваивая себе. В практике «Согласия» есть такие прецеденты, подобные действия «посредников» носят мошеннический характер и наносят вред потребителю и репутации страховщика», — рассказала «Известиям» директор судебно-правового департамента страховой компании «Согласие» Анна Полина-Сташевская. И посоветовала оформлять полис е-ОСАГО, не требующий привлечения посредников.

Президент РСА Игорь Юргенс отметил, что в настоящее время в системе АИС ОСАГО 2.0 работают фильтры, позволяющие отсеивать попытки оформить полис ОСАГО, указав при оформлении заведомо неверные данные.

Застраховать с ошибками Офис страховой компании Фото: ТАСС/Сергей Николаев

«Однако никакие технические решения не могут на 100% защитить от мошенничества», — отметил он.

И действительно, в одном из проверенных «Известиями» полисов в графе «Цель использования» было указано «Учебная езда», хотя машина используется в личных целях. Почему посредник указал ее при оформлении полиса — загадка.

«Указание в графе «Цель использования» варианта «Учебная езда» в настоящее время не влияет на формирование страховой премии по ОСАГО, а также на получение страховой выплаты в случае страхового события. Однако стоит быть внимательным, возможны случаи, когда похожая ошибка может привести к регрессу. Например, если у автомобиля есть лицензия такси, но в страховом полисе указано, что транспортное средство используется для личных целей, в случае аварии страховая компания может выставить регресс лицу, причинившему вред », — рассказали в пресс-службе «Альфастрахования». Кроме того, если полис окажется оформленным на другую машину или другого страхователя, пострадавшему в ДТП вообще могут отказать в страховой выплате.

Ваш полис недействителен

Какой процент неверных сведений в полисе сделает его недействительным? Для договоров ОСАГО нет такого понятия — «процент неправильно указанных данных», уточнили в РСА. В Союзе добавили, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться, была ли допущена опечатка или случайная ошибка, либо данные были введены заведомо неверно.

Федеральный закон об ОСАГО, Положение о правилах ОСАГО не содержат в себе указаний о проценте неправильных сведений, содержащихся в полисе ОСАГО, чтобы признать его недействительным, отметил ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала. По его словам, чтобы досрочно прекратить действие договора ОСАГО либо вовсе признать его недействительным, необходимо установить, что недостоверные сведения были представлены намеренно и это повлекло за собой необоснованное снижение стоимости ОСАГО.

Застраховать с ошибками Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

«Любые недостоверные сведения, которые непосредственно повлияли на размер страховой премии, позволяют страховщику досрочно прекратить договор страхования либо в последующем предъявить регрессные требования в соответствии со ст. 14 закона об ОСАГО. Неправильно указанный VIN при совокупности с иными обстоятельствами свидетельствует о недостижении согласия между сторонами о конкретном имуществе, при использовании которого страхуется ответственность владельца транспортного средства, аналогичную позицию высказал ВС РФ в постановлении пленума ВС РФ № 58», — добавила Анна Полина-Сташевская.

Пишите письма

Что делать, если при проверке полиса ОСАГО в базе обнаружились неверные сведения? Следует обратиться в страховую компанию и написать письменное заявление, чтобы изменения в договоре были сделаны. Если установлено, что имело место мошенничество, эксперты и страховщики рекомендуют обратиться и в правоохранительные органы.

Кроме того, у автовладельца есть шанс получить компенсацию через суд, считает Орест Мацала.

«Поскольку страхование ОСАГО — это услуга, то при некачественно оказанной услуге, в том числе и при заключении договора, можно требовать компенсации всех убытков и возмещения морального вреда в соответствии со ст. 15 и 29 закона «О защите прав потребителей», — отметил ведущий юрист Европейской юридической службы.