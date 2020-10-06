Без бумажки: оформление выплат по ОСАГО планируют проводить в онлайне

Страховщиков хотят обязать принимать все документы на получение выплат, в том числе по ОСАГО, в электронном виде. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы, уже получил одобрение (с некоторыми замечаниями) в Минфине: ведомство подготовило проект отзыва правительства. Законодательные изменения встретили поддержку и в страховых компаниях. Игроки отрасли отмечают, что уже работают над созданием «суперсервиса», в том числе — с функцией для компенсации убытков дистанционно. Однако в сообществе автомобилистов опасаются, что онлайн-рассмотрение заявлений приведет к росту отказов в выплатах.

Страховые горизонты

Минфин подготовил проект отзыва (имеется в распоряжении «Известий») на законодательную инициативу, предполагающую введение онлайн-оформления заявлений на страховые возмещения. В нем ведомство отмечает, что авторам необходимо проработать возможные риски при использовании электронного документооборота. Кроме того, предлагается включить в изменения и нормы использования юрлицами (страховыми компаниями) простой электронной подписи при оформлении документов. А также — оценить расходы операторов информационных систем на их доработку.

Законопроект разработала группа депутатов от «Единой России» — Анатолий Аксаков, Анатолий Выборный, Игорь Дивинский и Алексей Изотов. В пояснительной записке к нему отмечается, что по действующему законодательству потерпевший должен лично или по почте предоставлять в страховую компанию все необходимые документы в бумажном виде.

— В настоящее время существенное развитие получило заключение электронных договоров ОСАГО, КАСКО и других видов страхования. Но в отдельных регионах создаются ситуации, когда страхователь фактически не имеет возможности получить качественное урегулирование убытка от своего страховщика, так как по договору, заключенному через интернет, оформить выплату возможно только в офисе страховщика за несколько тысяч километров от места постоянного проживания, — объясняют свою позицию парламентарии.

Нововведение позволит не только обеспечить качество и оперативность рассмотрения страховых случаев, но и минимизировать возможные правонарушения в этой сфере, в том числе коррупционного характера, считает один из авторов законопроекта Анатолий Выборный.

— Параллельно разрабатывается комплекс мер, направленных на предотвращение возможных рисков при электронном обмене документами. Например, страховщики смогут запрашивать информацию, связанную со страховыми случаями, и общаться с различными госорганами, а также банками напрямую через Систему межведомственного электронного взаимодействия, — рассказал «Известиям» депутат.

Законопроект исключает обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении исключительно в бумажном виде. Кроме того, он допускает возможность осмотра транспортного средства страховщиком на расстоянии — путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения. А также предоставляет возможность использовать для обмена информацией Единый портал госуслуг.

Такие условия будут обговариваться сразу при заключении договора, отметил Анатолий Выборный. По его словам, законодательные изменения могут вступить в силу 1 января 2022 года. Для ОСАГО, отметил парламентарий, устанавливается двухлетний переходный период для перехода на электронный документооборот.

Электронные проблемы

На рынке поддерживают предлагаемые изменения, поскольку их принятие назрело уже давно, заявили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

— Сейчас ведется активная работа по развитию суперсервиса, в том числе — в части дополнения его функциями, необходимыми для урегулирования убытков дистанционно, — сказал «Известиям» президент ВСС Игорь Юргенс. — Подача документов положительно скажется и на работе страховых компаний, а главное — на качестве обслуживания автомобилистов, столкнувшихся со страховым случаем.

Однако упрощение процедуры может привести и к ряду проблем при получении выплат, считают опрошенные «Известиями» представители автомобильного сообщества.

— Наши граждане не доверяют страховым компаниям, проще самому прийти в офис, отдать все документы и получить подтверждение приема заявления, — отметил руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. — Если всё будет так же четко работать и с онлайн-подачей заявления, услуга будет востребована. Не надо будет стоять в очередях, часами ждать, пока примут документы. С другой стороны, сервис делает удобным только подачу заявления, но не снимает существующие проблемы — спорный размер страхового возмещения, недоплат, которые периодически случаются.

Эксперт уверен, что даже при таком варианте потерпевшему всё равно придется посещать офис страховой компании.

— Нововведение не сможет изменить требование предоставить на осмотр поврежденный автомобиль. Думаю, страховщики не будут готовы совершать выплаты по видео или фотографиям во избежание страхового мошенничества, — подчеркнул он.

С переходом на электронную форму процесс подачи документов будет происходить обезличенно, а значит, страховые компании смогут чаще усматривать в потерпевших мошенников, считает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

— Когда компания не видит клиента в лицо, может возникнуть подозрение, что он предоставил поддельные документы. Это приведет к тому, что страховщики будут чаще пользоваться своим правом на их проверку. И при возникновении малейших подозрений в доверенности бумаг никто разбираться не будет — сразу откажут в выплате, — предположил в беседе с «Известиями» эксперт.

По его мнению, страховые компании настроены сэкономить деньги на выплатах. Сейчас они имеют право потребовать предоставить поврежденный автомобиль, запросить в ГИБДД подтверждение выдачи документов, а потом в течение 20 дней осуществить выплату. Иногда эти сроки соблюдаются, а иногда — нет, но в каждом случае страховщики всегда находят себе оправдание, подчеркнул Виктор Травин.