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Без регистрации и СТС: за какие неисправности будут лишать документов

Шины, тюнинг и другие поводы запретить ездить на автомобиле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Без регистрации и СТС: за какие неисправности будут лишать документов
2021-02-10 23:52:44">
2021-02-10 23:52:44
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В МВД разработали законопроект, ужесточающий контроль над техническим состоянием транспортных средств. Какие изменения ждут автомобилистов, для кого жизнь усложняется с 1 июня, а для кого на месяц позже, разбирались «Известия».

Признают угрозой безопасности

Согласно доработанному законопроекту, при выявлении неисправности автомобиля, которая угрожает безопасности, инспектор, помимо штрафа, может еще и приостановить действие диагностической карты. Кроме того, если машину невозможно отремонтировать на месте, сотрудник ГИБДД вправе незамедлительно запретить ее эксплуатацию. Если у автомобиля не функционируют фары, неисправны тормоза или руль, она отправляется на штрафстоянку.

Без регистрации и СТС-3
Авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Напомним, право аннулировать диагностические карты появится у ГИБДД уже с 1 марта, со вступлением в силу поправок в закон о техосмотре. Причиной такого решения инспектора ГИБДД может стать оформление карты на автомобиль, который фактически не проходил ТО.

Успеть за 72 часа

На то, чтобы исправить автомобиль, его владельцу отводится 72 часа. За это время ему придется привести машину в надлежащее состояние, пройти ТО, оформить новую диагностическую карту — разумеется, за свой счет. Запрет на эксплуатацию будет снят, как только в системе ЕАИСТО появится новая диагностическая карта.

Без регистрации и СТС-1
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Если за 72 часа карта не отобразилась в базе, а машину снова остановил инспектор ГИБДД, то свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) будет изъято. Эвакуатор, который придется вызывать, тоже будет работать за счет владельца автомобиля. Как вернуть регистрацию, опишут в отдельном постановлении.

Летние шины зимой — тоже нарушение

С 1 июня МВД планирует ввести новый перечень нарушений, при которых запрещается использовать транспортное средство.

Список неисправностей пока что находится на стадии разработки, однако уже известно, что в него войдет запрет на езду на «шипах» летом и на летних покрышках зимой. Кроме того, водители обязаны будут ставить колеса только того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем.

Надорванный или плохо застегивающийся ремень безопасности также станет поводом к запрету эксплуатации. А от владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием потребуют наличие паспорта на каждый баллон.

Без регистрации и СТС-4
Авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Основой для перечня неисправностей послужит техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

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Сейчас движение по дорогам общего пользования запрещено, например, при таких технических неисправностях, как люфт руля более 10 градусов, «грязный» выхлоп и отсутствие предусмотренных конструкцией подголовников.

Кроме того, с 1 февраля любое изменение в конструкцию автомобиля нужно согласовывать с ГИБДД и вносить в электронный реестр. Чтобы получить это согласование, нужно будет пройти тесты в исследовательской лаборатории.

Тюнинг оценят строже

«Суть подхода — эксплуатируемое на дорогах общего пользования ТС должно быть безопасно. Какие-то рамки нужны. Если не нравятся существующие — надо предлагать свои. Не по принципу „что хочу, то верчу“, а технически обоснованные, в разумных пределах, оставляющих свободу творчеству, но не в ущерб общей безопасности», — считает участник рабочей группы по ТР ТС 018/2011 при общественном совете Росаккредитации Григорий Шухман.

Без регистрации и СТС-7
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сертификации потребуют даже обычные фаркопы и багажники. Инспектор и сейчас может придраться к тюнингу, но пока не имеет полномочий отправить машину на штрафстоянку. ГОСТ 33670–2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» будет применяться только с 1 июля 2021 года.

Запрет с нюансами

«Проблема в том, что с введением автофиксации нарушений отменили снятие государственных номерных знаков, а отмена регистрации, что влечет полную смену документов и, возможно, новые номера, практически не применяется», — пояснил Григорий Шухман.

По его словам, без этого нет инструмента приостановки эксплуатации, кроме аннулирования регистрации вообще. Противники таких кардинальных решений требуют оставить возможность изъятия документов через суд.

Без регистрации и СТС-5
Авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Считаю, что решение об изъятии документов, принадлежащих автовладельцу, может принять только суд, а инспектор может составить лишь протокол, как сейчас. Или запретить эксплуатацию транспорта без изъятия документов», — предложил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он считает, что можно воспользоваться европейским опытом, где процесс сертификации сложен, но процесс легализации тюнинга намного проще.

Опасные бамперы

Ян Хайцеэр обратил внимание, что ни ГИБДД, ни страховщики не предоставляют данных об опасности тюнинга. Впрочем, некоторые изменения в конструкции автомобиля действительно потенциально могут привести к аварийной ситуации.

Без регистрации и СТС-2
Авто
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Часто на автомобилях устанавливали дополнительные ограждения, которые прозвали в народе „кенгурятниками“. Даже при самом незначительном столкновении с пешеходами такие устройства могли причинить самые большие повреждения, и все старания производителей по улучшению конструкции самого автомобиля сводились на нет», — рассказывает руководитель проекта «Пробок.Нет» Александр Шумский.

Кроме того, отдельные автовладельцы устанавливают лампы большей мощности в фары ближнего света или оборудуют машину верхними прожекторами, что приводит к ослеплению водителей на встречной полосе.

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