Не тяни резину: будут ли штрафовать за летние шины

C 1 декабря в России действует запрет на использование летних шин в зимний период. Некоторые СМИ уже поспешили заявить о штрафах для автовладельцев. Как будут наказывать за «лето» зимой и что делать тем, у кого всесезонная резина, разбирались «Известия».

Будут ли наказывать?

Эксплуатацию легковых автомобилей без зимних шин запрещает «Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных ТС». Запрет действует на зимний период — с начала декабря до конца февраля.

Будут ли наказывать водителей с 1 декабря за езду на летней резине? В МВД рассказали «Известиям», что пока выписывать штрафы не будут.

Не тяни резину Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Административная ответственность за несоответствие шин сезону в настоящее время не предусмотрена. Законодательство в этом аспекте в последнее время не менялось», — сообщили в пресс-центре МВД России.

Все должно измениться после принятия проекта поправок, который уточнит перечень «неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация ТС». В нем речь, в частности, идет об использовании шин не по сезону. После принятия проекта список должен стать приложением к ПДД. Тем не менее, о каких-то сроках говорить пока сложно — проект находится на этапе публичного обсуждения.

Штраф за шины все-таки есть

Всё же штраф за неправильную резину можно получить. Техрегламент требует «переобуть» все колеса, а остаточная глубина протектора должна быть минимум 4 мм. Именно за нарушение этих правил и предусмотрены санкции. Согласно ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ, водителю на автомобиле со слишком изношенными шинами могут вынести предупреждение или выписать штраф 500 рублей. Накажут и тех, кто установил шипованную и нешипованную покрышки на одну ось или же использует колеса разных моделей и размеров.

За порезы, проколы на шине и отслоение протектора также можно получить предупреждение или штраф. Как и за плохо закрученные болты, трещину или шов на диске.

Оплата не освобождает водителя от повторного штрафа, если он не «переобует» свой автомобиль.

Не тяни резину Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Будет еще хуже, чем с изношенной резиной»

Халатное отношение к смене покрышек чревато серьезными последствиями, считают эксперты.

«Примерно 3–4% аварий по причине неисправности ТС у нас в стране происходят из-за неправильного использования шин. Например, когда на одной оси — шипованные шины, на другой — лысые. Однако обычно этот факт не учитывается и пишут «водитель не справился с управлением», — рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

На изношенной зимней резине ездить очень опасно, потому что она не будет выполнять на 100% свои функции, уверен экс-пилот гонок IndyCar и пилот программы SMP Racing Михаил Алешин.

«Что касается ситуации, когда ставят зимнюю резину только на одну ось, то она, наверное, будет еще хуже, чем с изношенной резиной. Например, в случае попадания автомобиля на смешанное покрытие или лед. К примеру, если зимняя резина стоит на передней оси, то она будет иметь хорошие сцепные свойства, а задняя будет скользить, что чревато заносом и вероятным ДТП у неподготовленного человека. Поэтому я крайне не рекомендую ездить на изношенной зимней резине, ставить зимнюю резину на одну ось и уж тем более ни в коем случае не садиться за руль машины без зимней резины», — прокомментировал Алешин.

Сезонный вопрос

А как быть тем, кто ездит на всесезонных шинах? Таможенный регламент гласит, что они разрешены к эксплуатации зимой, только если они имеют соответствующую маркировку «М+S», «M&S» или «M S». Однако отдавать им предпочтение необходимо с осторожностью

«Мы недавно проводили испытания зимней всесезонки. Эти шины работают до поры до времени. И опять же, если ты живешь где-нибудь в Мурманске, ставишь всесезонку и едешь по жесткой зиме — получается корова на льду. Не как на лете, но... На всесезонных шинах однажды тормозного пути не хватит», — рассказал Кадаков.

Между тем эксперты говорят о необходимости более дифференцированного подхода к сезонным шинам.

Не тяни резину Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Эта дискуссия идет много лет. И идет она вокруг того, что Россия состоит из разных регионов с разным климатом. А штраф за летнюю резину зимой хотят ввести по всей стране. Плюс непонятно, как поступать водителям грузовиков, маршрут которых переваливает за 2 тыс. км, — отправляться на шиномонтаж по пути из Новосибирска в Сочи? Знаете, сколько стоит грузовой шиномонтаж?» — задал резонный вопрос координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов По его мнению, сейчас идея ясна, а выполнение — туманно.

«Если сейчас ввести штрафы, то будут ловить того, кого легче поймать. Никакого эффекта в плане безопасности не будет», — отметил Шкуматов.

Шипам готовят ограничения

Вопросы вызывают и сроки использования шипованных шин. Согласно исследованиям, проведенным в Европе и в США, они ускоряют износ верхнего слоя дорожного покрытия. В одних регионах — на треть, в других — в несколько раз, в зависимости от климата, материалов покрытия и интенсивности движения.

Образуется колейность, со всеми вытекающими последствиями, вроде угрозы потери управления автомобилем и аквапланирования. На данный момент в европейских странах с мягким климатом использование «шипов» запрещено.

Специалисты ГК «Автодор» предложили уменьшить срок эксплуатации шипованных шин в Центральном региона России до 188 дней, а в других регионах страны установить индивидуальные нормы с учетом особенностей климатических условий.

Не тяни резину Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

«Неадекватных водителей нужно заставить»

Между тем водители стали более ответственно относится к «переобуванию» своих автомобилей. Согласно недавнему исследованию «Авто.ру», более 90% респондентов при подготовке к холодному времени года меняют летние шины на зимние, причем большинство из них предпочитает «шипы». На «всесезонке» или же на одних и тех же покрышках весь год ездят в основном жители южных регионов РФ, где заморозки бывают пару раз за всю зиму.

«Люди, думающие о своей и чужой безопасности, давно ездят на шинах по сезону. Неадекватных водителей нужно заставить. Но, помимо штрафов, могут быть стимулы, компенсация какая-то на покупку зимних шин», — считает Максим Кадаков.