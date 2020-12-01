Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Птичий грипп обнаружен уже в четвертой префектуре Японии
Общество
Стали известны первоначальные показания Ефремова после ДТП
Общество
В Подмосковье задержали подозреваемых в автоугонах на 5 млн рублей
Общество
Москвичей предупредили о неустойчивом снежном покрове предстоящей зимой
Мир
Разведка США исследует данные геолокации с территории Китая и России
Общество
Роскачество обнаружило плесень и дрожжи в сливочном масле
Наука
Ученый предупредил об опасности насильных приемов пищи во время гриппа
Мир
Специалисты из Венгрии прибыли в Россию для изучения вакцины «Спутник V»
Общество
Соцработники за два месяца доставили москвичам более 83 тонн продуктов

В России вступила в силу норма об обязательных зимних шинах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России с 1 декабря начала действовать новая норма техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», согласно которой в зимний период (до конца февраля) запрещается эксплуатация легковых автомобилей без зимних шин. Об этом 1 декабря сообщает «Коммерсант».

Вопрос шипом: какие шины выбрать и когда менять
Эксперты предупреждают автомобилистов о заморозках и рекомендуют подготовиться

Отмечается, что зимние покрышки должны быть установлены на всех колесах легкового автомобиля. При этом остаточная глубина протектора не должна быть меньше 4 мм.

По данным издания, санкций за отсутствие зимних шин на автомобиле не предусмотрено. Однако сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать автомобилиста на 500 рублей за использование изношенных шин, за установку на одну ось шипованных и нешипованных покрышек, а также за одновременное использование покрышек разных размеров.

3 ноября сообщалось, что к 2022 году на территории Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) могут вступить в силу новые правила тюнинга и ремонта автомобилей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020