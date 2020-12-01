В России вступила в силу норма об обязательных зимних шинах

В России с 1 декабря начала действовать новая норма техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», согласно которой в зимний период (до конца февраля) запрещается эксплуатация легковых автомобилей без зимних шин. Об этом 1 декабря сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что зимние покрышки должны быть установлены на всех колесах легкового автомобиля. При этом остаточная глубина протектора не должна быть меньше 4 мм.

По данным издания, санкций за отсутствие зимних шин на автомобиле не предусмотрено. Однако сотрудники Госавтоинспекции могут оштрафовать автомобилиста на 500 рублей за использование изношенных шин, за установку на одну ось шипованных и нешипованных покрышек, а также за одновременное использование покрышек разных размеров.

3 ноября сообщалось, что к 2022 году на территории Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия) могут вступить в силу новые правила тюнинга и ремонта автомобилей.