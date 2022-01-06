От сумы до тюрьмы: что ждет автомобилистов в 2022 году

Основным событием предстоящего года для автомобилистов станет отмена обязательного техосмотра для личного транспорта. Но это не единственная перемена. Как изменится цена полисов ОСАГО, за что будут штрафовать и в каких случаях лихачей ждет тюрьма — в материале «Известий».

Техосмотр отменили, но не всем

30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для личных легковых автомобилей и мотоциклов .

Диагностическая карта теперь потребуется при постановке на учет машины, чей возраст перевалил за четыре года. Наличие карты освобождает от проверок состояния автомобиля на дороге, которые вправе проводить сотрудники ГИБДД. При «визуальном обнаружении признаков неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения», карта от осмотра не спасет.

Прохождение техосмотра по-прежнему обязательно для коммерческого транспорта и ряда других ТС.

«В законе говорится, что от техосмотра освобождается личный автомобиль, который не участвует в коммерческой деятельности. То есть в любом случае придется проходить техосмотр тем, кто работает, например, развозчиком пиццы, курьером или у кого личный автомобиль используется в служебных целях», — рассказал «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто.

От сумы до тюрьмы Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

После того, как законопроект вступит в силу, придется немного скорректировать закон, который вводит штрафы с 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты.

Поправок в КоАП, отменяющих эти штрафы, пока нет, и когда их внесут, непонятно, сообщил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Кроме того, по мнению эксперта, отмена техосмотра несет с собой и другую проблему:

— Пункты техосмотра в массовом порядке будут закрываться из-за нерентабельности, потому что расходы никто не отменял, а доходы резко сократятся. Мы столкнемся с такой ситуацией весной, она будет нарастать и достигнет апогея летом. Особенно это коснется региональных центров и малых городов. Где будут проходить ТО такси, грузовые автомобили и автобусы, ясности нет.

Новый КоАП, новые нормы

В 2022 году ожидается появление нового Кодекса об административных правонарушениях, который разрабатывался последние два года Министерством юстиции. «Автомобильную» часть тоже переработали, предложив новые штрафы, например, за выброшенный из автомобиля мусор или за опасную езду, а также ужесточив наказания для рецидивистов. Предполагалось, что кодекс будет принят еще до конца 2021 года. Но этого не произошло.

«В конце декабря стало известно, что представленный Минюстом РФ проект КоАП не получил поддержки фракции «Единой России». Документ уйдет на доработку, а это значит, что все основные водительские штрафы останутся без изменений, по крайней мере, в первой половине 2022 года», — разъяснил Шапарин.

От сумы до тюрьмы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Это уже третья редакция проекта кодекса.

«Скорее всего, в течение следующего года этот документ будет обсуждаться, и, может быть, тогда же его удастся принять. Нынешний КоАП можно сравнить с лоскутным одеялом, которое 30 лет складывали из разных кусочков. В актуальном Кодексе много вещей, противоречащих друг другу, много разночтений и много неучтенных моментов», — рассказал Игорь Моржаретто.

Лихачей в тюрьму

Совет Федерации одобрил введение уголовной ответственности для водителей-лихачей . Об этом 24 декабря заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко на итоговом пленарном заседании палаты регионов. Соответствующий закон 22 декабря приняла Госдума в третьем чтении.

Наказание может последовать за выезд на встречную полосу или на встречные трамвайные пути, а также за превышение скорости более чем на 60 км/ч, если водитель ранее уже был пойман на таком нарушении два раза и лишен за это водительского удостоверения. Виновника могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или на сумму в размере заработной платы за период от года до двух. Также его могут лишить свободы на срок до двух лет и отстранить от права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Повторное нарушение карается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Приговор может быть дополнен лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

От сумы до тюрьмы Фото: РИА Новости/Максим Блинов

«С моей точки зрения, этот закон должен появиться после того, как появится новый КоАП. Иначе получается, что административного закона еще нет, но уже есть уголовный», — высказал свое мнение Игорь Моржаретто.

Автоэксперт также пояснил, что нововведение может привести к повышению уровня коррупции. На стадии обсуждения против закона высказались Верховный и Конституционный суды, но депутаты не прислушались к мнению правоведов.

Народные штрафы

В 2022 году обещают запустить мобильное приложение «Народный инспектор», которое позволит гражданам штрафовать водителей за несоблюдение ПДД. Чтобы эта мера работала, предварительно придется внести изменения в законодательство.

«Необходимо принять поправки в КоАП РФ. Сейчас штрафы, выписанные с помощью, например, «Помощника Москвы» массово оспариваются, потому что система не является автоматической фиксацией нарушения», — уточнил Шапарин.

ОСАГО ждут реформы

В 2022 году автомобилистов ждут существенные изменения в законе об ОСАГО. После Нового года вступят в силу новации, касающиеся обязательного страхования автомобилей, используемых инвалидами в соответствии с медицинскими показаниями.

« С 1 января 2022 года при заключении договора ОСАГО в отношении такого транспорта понадобится СНИЛС инвалида или его законного представителя », — сообщил «Известиям» главный юрист онлайн-сервиса по подбору страховых продуктов «Страховка.ру» Антон Алферов. Тогда же изменится порядок получения инвалидами компенсации части страховой премии.

От сумы до тюрьмы Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Также в Государственную Думу внесен законопроект о создании перестраховочного пула на рынке ОСАГО. Обсуждается и повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью и запрет на учет износа автомобиля при расчете компенсации. Последняя инициатива пока не оформлена в виде законопроекта, уточнил Алферов.

Юрист добавил, что 20 октября 2021 года на общественное обсуждение был вынесен проект указания Банка России, предлагающий расширить границы тарифного коридора по ОСАГО в обе стороны на 10%. Это дало бы стразовым компаниям возможность еще больше индивидуализировать тарифы: снизить их примерным водителям и увеличивать автомобилистам с повышенным уровнем риска. К этому было предложено изменить коэффициент в зависимости от территории преимущественного использования почти во всех регионах, поменять таблицу КБМ (коэффициента бонус-малус) и увеличить коэффициент за «открытую» страховку, а также расширить в обе стороны коэффициент в зависимости от возраста и стажа водителей.

«Пока сложно делать прогнозы о вероятности принятия поправок и тем более о сроках их принятия. Расширения тарифного коридора и изменения коэффициентов ожидаем в начале 2022 года», — рассказал управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Пороги, которые нам снижают

В правительстве обсуждают изменение нештрафуемого предела превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч, а также снижение допустимого порога содержания алкоголя в крови водителя. Сегодня закон разрешает 0,3 промилле, а предлагается сделать допустимым показатель в 0,1 промилле.

От сумы до тюрьмы Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

«Это норма может быть принята уже в первом квартале 2022 года, хотя она приведет не к снижению аварийности, а только к коррупционным последствиям. Потому что мы уже проходили введение нулевого промилле, пользы от него не было никакой, — пояснил Шапарин. — Но все предложения, в том числе и по поводу нештрафуемого порога, упираются в поправки в КоАП, которые пока не поддерживаются».

Правила получения медсправки усложнят

Приказ Министерства здравоохранения, утверждающий новый порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители, вступит в силу с 1 марта 2022 года. Как и раньше, обследование будут проходить будущие водители и те, кто меняет водительское удостоверение после истечения срока действия, а также автомобилисты, возвращающие себе права после лишения за управление транспортом в пьяном состоянии или за отказ от медосвидетельствования.

Водителям, которые лишились водительского удостоверения из-за «пьяного» вождения, придется ко всему прочему сдавать мочу для проведения экспресс-теста на содержание психоактивных веществ или же мочу и кровь для лабораторных исследований на определения регулярной алкогольной нагрузки.

Как сообщил «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Матюнины и партнеры» Олег Матюнин, положений, ущемляющих права водителей, в новом документе нет. Новый порядок не отличается значительно от прежнего как по структуре, так и по содержанию.

Цены на автомобили продолжат расти

В 2021 году средневзвешенная цена новой легковой машины в России выросла на 23% без учета дилерских накруток, впервые перемахнув через отметку в 2 млн рублей , утверждают аналитики агентства «Автостат». Если брать в расчет так называемые «допы», можно сказать что автомобили подорожали еще больше: на 35–40%.

От сумы до тюрьмы Фото: РИА Новости/Мария Девахина

«Те факторы, которые способствовали росту цен на автомобили в 2021 году, по всей видимости, будут актуальными и в 2022-м. Проблема глобального дефицита полупроводников продолжается, а это значит, что нас снова ждет нехватка новых машин у дилеров и повышенный спрос на вторичном рынке, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Автостата». — Всё это, наряду с инфляцией, будет создавать предпосылки для роста цен на автомобили. По нашей предварительной оценке, он может составить от 10 до 20%, причем как для новых, так и для подержанных машин ».

Минпромторга продолжит попытки ограничить доходы дилеров, разъяснил Шапарин. Но реализовать их не получится, потому что все навязанные услуги дилеры включают в отдельный договор, в договоре же купли-продажи автомобиля цена фигурирует приблизительно рекомендованная.