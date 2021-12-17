Дорогу молодым: какие автомобили с пробегом выбирают россияне

Нехватка новых автомобилей на российском рынке повлияла на продажи подержанных машин. Поток покупателей на вторичном рынке увеличился, цены выросли. Кроме того, изменился и самый популярный возраст авто — машины младше года стали продавать чаще. Подробности — в материале «Известий».

Вторичка пошла в рост

Дефицит новых автомобилей привел к серьезному росту продаж машин с пробегом. Руководитель направления PR компании «Рольф» Павел Носов рассказал «Известиям», что по итогам ноября дилерские центры фирмы передали в руки покупателей 9,3 тыс. автомобилей с пробегом, что на 31% больше, чем годом ранее.

Ситуацию с увеличением продаж подержанных машин подтверждают и аналитики сервиса «Авито Авто», изучившие предложения виртуальной доски объявлений по итогам трех кварталов. Но здесь цифры скромнее: плюс 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дорогу молодым Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Младше года

Рынок подержанных автомобилей вместе с увеличением объема изменил и свою возрастную структуру. Аналитики «Авто.ру» выяснили, что за последнее время сильно выросли продажи машин возрастом до одного года. За последние 11 месяцев объем «молодняка» занял до 0,6% от общего числа. Это рекордный показатель за последние пять лет, а количество предложений таких машин с января по октябрь было вдвое больше, чем за весь 2020 год. Больше всего продаж почти новых автомобилей зафиксировали у дилеров.

Директор компании «СибАвтоКонсалт» Дмитрий Мельников считает основной причиной падение доходов россиян.

— Многие оказались в ситуации, когда платить кредит за почти новую машину они просто не в состоянии. Еще сейчас крайне выгодно продавать б/у автомобили, выгодно как никогда. Поэтому многие автовладельцы, в том числе и почти новых машин, решили на этом подзаработать.

Кроме того, автовладельцы реже и меньше стали продавать своих «старушек», поскольку понимают, что приобрести что-то за вырученную сумму практически невозможно. Поэтому более свежие автомобили увеличили свою долю на рынке, считает Мельников.

Доля «одногодок» в корпоративных продажах тоже пошла вверх, сообщила «Известиям» генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова. Если в 2019 году на годовалые легковые и легкие коммерческие автомобили приходилось 19% от всех реализованных юридическим лицам машин, то в первом полугодии 2021 года — уже 27%.

Дорогу молодым Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Главная причина — нехватка новых автомобилей в салонах дилеров, — пояснила Маркова. — Это приводит к их переключению на следующий из доступных сегментов — автомобили с незначительным пробегом.

«С небольшим пробегом и одним хозяином»

— Наиболее заметным спросом в настоящее время пользуются машины в возрасте до двух-трех лет с небольшим пробегом и одним хозяином , — подтвердил «Известиям» заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Александр Никонов.

Заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом ГК «АвтоDом» Владислав Хайновский уточнил:

— Действительно, спрос на относительно молодые экземпляры с одним владельцем вырос. Однако этот спрос уже превышает предложение, и покупателям приходится либо ждать, либо покупать варианты дороже, либо обращать внимание на более возрастные варианты.

Несмотря на рост популярности, отмечаемый дилерами, «свежие» иномарки занимают всего 19,2% продаж. Согласно исследованиям «Авто.ру», доля реализации автомобилей возрастом от года до пяти лет почти не выросла в сравнении с 2020 и 2019 годами: она изменилась на 0,9% и 0,3% соответственно.

Самый большой кусок пирога продаж всё еще приходится на транспорт от пяти до десяти лет — 31% от вторичного рынка. Продажами таких машин в одинаковой степени занимались как дилеры и профессиональные продавцы, так и частные лица.

Дорогу молодым Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Долю в 26,1% заняли автомобили, собранные от 11 до 15 лет назад. А на долю машин возрастом от 15 и старше пришлось 23,1%. «Возрастные» машины, по данным «Авто.ру», предлагают в основном профессионалы и частники.

Выгодно ли продавать подержанные авто

Цены на подержанные автомобили порядком подросли. По статистике информационного агентства «Автостат», с января по ноябрь нынешнего года подержанные автомобили подорожали в среднем на 34%. Так, если в январе средняя цена «легковушки» была на уровне 688 тыс. рублей, то в ноябре стоимость достигла 922 тыс. рублей.

Поэтому на продаже «молодого» автомобиля продавец сегодня не только не теряет, но и может даже заработать.

— До настоящего времени за первый год с момента покупки автомобили теряли 10–20% стоимости, теперь они, наоборот, прибавляют, что объясняется высоким спросом на машины с пробегом в условиях дефицита новых , — объяснил «Известиям» директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

Сейчас многие автовладельцы могут продать свои автомобили дороже, чем покупали их новыми три-четыре года назад, подтвердил независимый эксперт Максим Шелков.

Что ждать в будущем

По прогнозам знатоков отрасли, теперешнее состояние рынка в ближайшее время не изменится.

— Ситуация и дальше будет развиваться по существующему сценарию. Сохранится дефицит на самые популярные и массовые модели, а цены на новые авто и машины с пробегом продолжат расти, — полагает генеральный директор «СберАвто» Петрос Мкртычян, — Вторичный рынок также может меняться. Например, возможно возникновение дефицита пяти-семилетних авто из-за сильного снижения продаж новых автомобилей в 2015 году. С этим мнением согласились и дилеры.

Дорогу молодым Фото: РИА Новости/Максим Блинов