Пошли вон: дорогие автомобили продают раньше срока

Автовладельцы стали чаще продавать дорогие автомобили с пробегом, подсчитали аналитики «Авито Авто». Их популярность растет, но растет и цена. Как локдаун отразился на бизнесе перекупщиков и можно ли сейчас заработать на перепродаже, выяснили «Известия».

Согласно данным «Авито Авто», продажи автомобилей с пробегом премиальных брендов в возрасте до 3 лет в России выросли за указанный период на 56% по сравнению с прошлым годом и на 23% по сравнению с I кварталом 2021 года. Средняя стоимость таких автомобилей при этом увеличилась за год на 27,4%, составив во II квартале 2021 года 3 568 000 рублей.

На один новый — три с пробегом

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в рамках форума Used Cars Forum 2021 отметил, что по итогам пяти месяцев соотношение между рынками новых и подержанных автомобилей составляет 1:3,4. Эксперт отмечает, что когда растет рынок новых автомобилей, подержанных машин продают меньше, а как только наступает кризис — всё идет в обратную сторону.

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Положительная динамика по рынку новых автомобилей сейчас составляет 39%, в то время как прирост рынка автомобилей с пробегом — лишь 28%. При этом доля автомобилей до семи лет — около 20% от общего объема вторичного рынка. Также эксперты отмечают, что помесячные продажи автомобилей с пробегом превышают результаты 2019 и 2020 годов. Вероятнее всего, в ближайшее время тренд сохранится.

«Редко покупают машину на всю жизнь»

Представители сети автосалонов по продажам автомобилей с пробегом Fresh Auto подтверждают рост популярности подержанных машин. Их продажи во II квартале 2021 года выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года,

«Что касается премиальных автомобилей в возрасте до трех лет, машины с подобным пробегом наиболее востребованы вне зависимости от сегмента, так как они более ликвидны и меньше теряют в цене, особенно в нынешней ситуации. Остаточная стоимость транспортного средства остается не основным, но одним из решающих критериев у россиян: водители редко покупают машину на всю жизнь, поэтому, конечно, думают о том, чтобы впоследствии выгодно ее продать. Поэтому на сегодняшний день покупка авто — выгодное вложение, так как в ближайшее время снижения уровня цен на новые авто не ожидается, а значит, остаточная стоимость поддержанных может увеличиваться и дальше», — отмечает Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto.

Главное, чтобы был в наличии

По словам топ-менеджера, продажи премиальных автомобилей в возрасте до трех лет за II квартал 2021 года в компании также выросли практически в 3 раза, но ключевым фактором тут являлось их наличие. Основным стимулом продаж стало то, что среднее время нахождения автомобиля на складе снизилось, стоки дилеров распроданы, то есть на рынке сейчас практически нет неликвидных автомобилей.

По словам Мигаля, сейчас автомобиль — это выгодное вложение, которое можно удачно продать. По подсчетам Fresh Auto, средняя цена авто увеличилась на 33%.

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«Например, Infiniti, QX80, 2017, 5.6 AT (405 л. с.) в 2020 году можно было продать за ₽2 750 000, а в 2021 году этот же автомобиль стоит уже минимум ₽4 250 000. Сегодня на скорость продажи влияет доступность — есть ли машина на складе у дилера, нет ли перебоев поставки от производителей. Как при покупке у дилера, так и на вторичном рынке, в массовом сегменте определяющим фактором при выборе является стоимость, а в случае с поддержанными машинами — еще и ликвидность. В премиальном сегменте клиенты больше обращают внимание на комплектацию, поэтому модели с топовым оснащением продаются так же быстро, как автомобили бюджетного сегмента с базовой комплектацией », — рассказал Мигаль.

Кузова и цвета

На вторичном рынке, по словам Мигаля, среди кузовов самый популярный — SUV. Его выбирает каждый четвертый покупатель автомобиля. Что касается цветовых предпочтений, то россияне во II квартале 2021 года отдавали предпочтение белому, черному, серому или серебристому, а также синему окрасу кузова.

«Сейчас же на мировом рынке повышается спрос на автомобили зеленых оттенков, что связано с модой на экологию, «зеленые технологии», ставшие синонимом прогресса и самосознания. Возможно, через несколько лет эта тенденция доберется и до России. Но приживется ли она у нас, сказать пока сложно. Пока на рынке непростая ситуация и главный фактор — доступность и наличие, во вторую очередь влияет стоимость и потом только цвет», — заключает Мигаль.

Время профессионалов

Генеральный директор агрегатора автомобильных объявлений Haraba Гаджи Курбанов рассказывает, что локдаун повлиял не только на цену автомобилей, но и на количество перекупщиков.

«Действительно, тенденция сегодня такова, что дорогих (свыше 1,5 млн рублей) машин на сайтах объявлений стало больше. Этот тренд мы начали наблюдать в целом по всей стране и практически сразу после снятия локдауна в прошлом году. Причин тут, на наш взгляд, две: первая — чаще всего этот сегмент автомобилей приобретается в кредит, и люди в целях сокращения долговой нагрузки ринулись продавать свои автомобили и закрывать кредиты. Вторая — цены на новые автомобили сегодня взлетели, что привело к росту продаж и автомобилей с пробегом. Сегодня собственник может продать свой автомобиль дороже, чем он покупал год назад. У некоторых собственников играет банальная жажда наживы, хотя фактически подобная сделка — это прямой убыток для них, но не все это понимают», — отмечает Курбанов.

При этом, по словам эксперта, повышение цен затронуло абсолютно все сегменты рынка и всех производителей.

На текущий момент в России около 200 тыс. профессиональных продавцов автомобилей с пробегом. Их число выросло с начала пандемии COVID-19 на 10%: люди в условиях кризиса начинают искать альтернативные способы заработка. И перепродажа автомобилей — один из них.

Посторонним вход запрещен

Однако зарабатывать на перепродаже могут далеко не все. По словам специалиста, ситуация усложняется двумя факторами. Первое — автомобилей на свободном рынке стало в два раза меньше, чем было до пандемии. Второе — на этом рынке уже идет жесткая конкурентная борьба между дилерами, которые научились «выезжать» из своих салонов и выкупать автомобили у физических лиц, выложивших объявления о продаже в интернет.

Даже люди, которые годы проработали в автобизнесе, не могут сейчас найти достойный автомобиль. Например, владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент РОАД Олег Мосеев уже достаточно долго не может найти себе подходящую марку и модель.

«Хороших экземпляров попросту нет! Люди поняли, что сейчас любой автомобиль хорошо продастся, вот и стараются урвать момент. А что касается повальной продажи свежих авто — это скорее связано с падением заработков автовладельцев и невозможностью дальнейшего содержания премиального автомобиля. Сейчас любой автомобиль в хорошем состоянии продается. Но нужно учесть, что на новый тоже достаточно много добавить придется. И такая ситуация продлится на рынке еще примерно год», — отметил Мосеев.