В светлое б/у: машины с пробегом впервые обогнали новые по спросу на кредиты

В октябре этого года количество запросов на кредиты на подержанные машины впервые в истории превысило число заявок на новые авто — 402,8 тыс. против 328,6 тыс. В допандемийную эпоху ситуация была принципиально иной — 121 тыс. против 415 тыс. соответственно. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомились «Известия». Эксперты объясняют эти перемены дефицитом новых автомобилей из-за проблем с комплектующими на фоне глобального кризиса, ростом цен и снижением доходов . Сначала дилеры, а потом и банки подстроились под реалии, начав активнее развивать рынок кредитования подержанных машин. Специалисты считают его перспективным.

Смена лидера

Одним из сегментов, которому удалось подняться в России в коронавирусный кризис, стал рынок кредитования подержанных автомобилей. До пандемии граждане занимали в основном чтобы реализовать мечту о новой машине. Количество заявок на сошедшие с конвейера авто превышало спрос на бэушные почти в 3,5 раза (415 тыс. против 121 тыс. по состоянию на март 2020 года) .

В апреле 2020-го между двумя категориями, по данным НБКИ, была впервые зафиксирована минимальная разница — 140,9 тыс. (новые) против 80 тыс. (б/у). Однако на тот момент это было временным явлением на фоне локдауна. Уже в мае ситуация вернулась к привычному соотношению.

Очередное сближение началось уже в этом году и достигло своего апогея осенью. В октябре же впервые в истории количество заявок (402,8 тыс.) на подержанные авто превысило запросы на новые машины (328,6 тыс.) .

В НБКИ смену лидера объясняют текущей глобальной конъюнктурой рынка, которая характеризуется дефицитом новых автомобилей. Что, в свою очередь, сподвигло сначала дилеров, а потом и банки, развивать кредитную инфраструктуру рынка подержанных машин.

— Дефицит комплектующих привел к созданию многомесячных очередей за новыми машинами и переориентацией значительной части потенциальных клиентов на рынок б/у автомобилей , — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Однако обращает на себя внимание очень быстрое освоение нового сегмента и автосалонами, и банками, многие из которых еще совсем недавно предпочитали не кредитовать покупку подержанных автомобилей.

По мнению эксперта, именно оперативная реакция кредитных организаций на меняющиеся рыночные условия сделала возможным то, что число заявок на автокредиты на б/у машины превысило кредитные запросы на новые автомобили .

По осени посчитали

Действительно, осень для автомобильного рынка выдалась неурожайной. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре продажи рухнули на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре рынок продолжил снижаться (минус 18,1% к 2020-му), причем тенденция длилась четвертый месяц подряд.

— Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей за период с января по октябрь 2021 года составили 1 313 579 штук, что на 10,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Предстоит еще пройти долгий путь, чтобы преодолеть глобальный спад производства и новые проблемы в логистике, связанные с разрывом цепочек поставок, — прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Дефицит автомобилей спровоцировал рост цен. Так, по словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, на первичном рынке подорожание с начала года составило 20% . При этом на вторичке цены выросли еще сильнее — на 30%, а на некоторые модели и на все 35%. Такой эффект он связывает с перераспределением спроса в сегмент подержанных автомобилей. Как рассказал эксперт, рынок находится в перевернутом состоянии и обычные правила не действуют .

— Сейчас рынок продавца, который диктует свои правила. Цены высокие и постоянно растут. Уже на вторичном рынке образовался дефицит самых востребованных автомобилей трех-семи лет с небольшим пробегом , — сказал Игорь Моржаретто.

Он уверен, что высокие цены и недостаток средств у покупателей делают сегмент кредитования на покупку подержанных автомобилей перспективным.

Тачку на прокачку

Хотя этот вид заимствования нельзя назвать новым, пока на этом поле заметны всего лишь около десятка банков, которые выделяют его в отдельную программу. Многие автолюбители просто берут на покупку автомобилей с пробегом нецелевые потребительские кредиты. Но здесь есть большой минус — высокая процентная ставка .

Стоимость кредита на покупку подержанного авто ниже, чем по беззалоговым видам, но выше, чем при приобретении новой машины. Банки закладывают риски при работе с транспортом с пробегом. Также кредитные организации выставляют повышенные требования — ограничения по возрасту, а иногда и по странам, более короткий срок кредитования, высокий первоначальный взнос. Зачастую в качестве условия для выдачи средств на покупку авто с пробегом необходима страховка каско.

Но, как считает Игорь Моржаретто, этот вид выгоден и банкам, и гражданам, которых не остановят ни несколько более высокие ставки, чем при покупке новой машины, ни дополнительные требования для этого типа кредитов . Еще одним двигателем сегмента является большой потенциал. Так, соотношение продаж новых машин и подержанных составляет 1:3, в кризисной ситуации — 1:4, отметил эксперт. То есть если по итогам этого года на первичном рынке реализация составит 1,5 млн автомобилей, то на вторичном — порядка 6 млн.

Это подтверждает руководитель управления автокредитования «Тинькофф» Кирилл Григорьев. Он сообщил, что банк изначально специализировался на машинах с пробегом. И в том числе поскольку их продается больше, чем новых.

— Вместе с тем кредитование в этом сегменте развито намного слабее, чем в сегменте продажи новых авто. В связи с пандемией мы видим дефицит новых авто, рост стоимости на них и как следствие перераспределение спроса на авто с пробегом. Клиенты всё чаще интересуются покупкой автомобиля у частных лиц и всё реже покупают у дилеров, — обозначил он перспективы сегмента.

В ВТБ также уверены, что кредитование на покупку машин с пробегом будет развиваться. В банке отмечают высокий спрос в принципе на автокредиты.

— Рост объемов рынка автокредитования мы связываем как с эффектом низкой базы, вызванным пандемией и периодом самоизоляции прошлой весной, так и с высоким спросом в первой половине нынешнего года из-за изменения цен на автомобили. В этих условиях всё более характерна тенденция по смещению спроса клиентов на машины с пробегом. Учитывая естественный рост стоимости транспортных средств, банки будут всё активнее переключаться на этот сегмент кредитования , — считает вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

В Газпромбанке тоже подтвердили, что текущий рост спроса усилил фокус на кредиты на подержанные автомобили.