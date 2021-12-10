Эпоха дефицита: почему упали продажи автомобилей

На российском рынке продолжается падение продаж новых автомобилей. В ноябре 2021-го было куплено на 20,4% меньше машин, чем годом ранее. По словам председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томаса Штэрцеля, этот тренд сохранится в декабре, а также в следующем году. Будут ли продажи снижаться и далее, разбирались «Известия».

Что мешает повысить продажи

В прошедшем месяце было продано 125 466 единиц легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, тогда как в ноябре 2020-го было реализовано 157 580 машин. Причем это немногим меньше, чем в октябре. Факторы, негативно влияющие на рынок России, такие как нехватка полупроводников и логистические проблемы, а вместе с ними сокращение производства, сохраняются пятый месяц подряд.

Несмотря на то что дилеры в большинстве своем завышают цену и не продают машины без дополнительного оборудования, спрос превышает предложение. Продажи могли бы быть выше, утверждают эксперты и игроки рынка, но мешает дефицит. Ситуацию эксперты называют рынком продавца, когда продающий находится в более выгодном положении, нежели покупающий.

Эпоха дефицита Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Спрос на автомобили в ноябре снизился относительно октябрьских показателей, однако он всё еще значительно превышает предложение , — рассказывает генеральный директор ГК «АвтоDом» Андрей Ольховский. — Практически все продаваемые на рынке модели достаточно быстро находят своего покупателя. Особенно это касается российских бестселлеров, которые есть как в массовом, так и в премиальном сегментах.

С ним согласен и председатель правления АГ «Авилон» Андрей Павлович.

— Ажиотажа сейчас нет, однако спрос сохраняется на хорошем уровне и опережает предложение: автомобилей не хватает, всё очень быстро продается, — говорит он. — Каждый месяц к дилерам поступает разный объем машин, что тоже отражается на общей динамике продаж.

Какие марки теряют популярность

В ноябре просели продажи всех ведущих брендов, если не считать китайские марки. Так, бессменный лидер отрасли Волжский автозавод реализовал 26 373 автомобилей, хотя это на 31% меньше, чем в прошлом году.

— Ситуация с поставками электронных компонентов постепенно улучшается, однако пока что рано прогнозировать точные сроки окончания этого кризиса. Мы предпринимаем все возможные действия, чтобы минимизировать его влияние на объемы производства и прогнозируем позитивную динамику продаж по итогам всего 2021 года, — прокомментировал текущее положение дел президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Приблизительно в такой же ситуации оказались и южнокорейские производители. Марка Kia, занимающая второе место рейтинга, продала 14 514 автомобилей, то есть на 31% меньше, чем в ноябре прошлого года. Замыкающая тройку лидеров компания Hyundai передала потребителям 14 395 единиц ТС, уронив планку на 17%.

Эпоха дефицита Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Бренд Renault, находящийся на четвертой позиции, уменьшил объем сбыта на 15%, реализовав 11 837 машин. И даже Toyota, которая держалась до последнего, в ноябре показала падение продаж: 7606 автомобилей и отрицательная динамика в 7%. Японский производитель занял пятую строчку.

У Chevrolet показатель взлетел на 348%, но это эффект низкой базы: в ноябре компания подала 197 машин. В пресс-службе бренда «Известиям» рассказали, что динамика связана с появлением на рынке двух новинок — флагманского Chevrolet Tahoe последнего поколения, а также совершенно нового и относительно недорогого кроссовера Trailblazer, вышедшего на рынок в середине сентября.

Самое серьезное увеличение продаж наблюдается у Genesis — премиального суббренда Hyundai, реализовавшего в этом ноябре на 1037% больше относительно прошлого. Это связано прежде всего с расширением модельного ряда.

Какие машины продаются лучше

Примечательно, что с положительным результатом в 74% (2123 штуки) закончил месяц Ford, имеющий в арсенале лишь Transit в различных модификациях. Кроме него, хорошие цифры показали французские бренды Peugeot и Citroen, а еще немецкий Opel. Первый поднял продажи на 75% (733 автомобиля), второй — на 45% (432 экземпляра), а сбыт Opel подскочил на 62% (147 автомобилей). Стоит отметить, что все три бренда входят в группу Stellantis и предлагают не только легковой транспорт, но и легкий коммерческий.

Эпоха дефицита Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Opel вообще один из самых быстрорастущих брендов на российском рынке в этом году, — рассказала «Известиям» официальный представитель Stellantis Лилия Мокроусова. — Бренды Peugeot и Citroen тоже показывают хорошую динамику. Такой результат стал возможен в основном за счет моделей локального производства, в том числе тех, которые мы собираем в рамках СПИК. Это наши микроавтобусы, фургоны, компактвэны и малые фургоны.

Что происходит с китайскими автомобилями

Представители «большой китайской тройки» чувствуют себя сегодня совсем иначе, нежели европейские или корейские производители, продолжая наращивать сбыт и активно осваивая российский рынок. Например, марка Haval, открывшая в 2019 году свой завод в РФ, в ноябре заняла восьмую строку рейтинга популярности с проданными 4909 автомобилями и ростом в 202%.

— Мы внимательно следим за ситуацией с дефицитом микрочипов. Она носит глобальный характер, и мы делаем всё возможное, чтобы смягчить ее последствия. Ноябрьское производство осуществлялось по плану, — так прокомментировали «Известиям» свой успех представители компании Haval.

Бренд Chery обосновался на 11-м месте с результатом в 4097 реализованных машин и динамикой в 174% со знаком «плюс». А компания Geely попала на 14-ю позицию, сбыв 2826 транспортных средств и подняв объем на 40%. У экспертов отрасли есть объяснение высоких показателей производителей из Поднебесной.

Эпоха дефицита Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Во-первых, у китайцев есть собственное производство полупроводников и микрочипов. Поэтому они тоже столкнулись с этой проблемой, но гораздо легче ее переносят, — объясняет независимый консультант по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев. — Кроме того, у брендов из КНР весьма эффективная стратегия развития: они быстро реагируют на запросы рынка, создают привлекательные условия и научились делать привлекательный продукт.

Того же мнения придерживается и главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

— Первая причина высоких продаж китайских автомобилей — ценовая. Вторая причина в том, что у китайцев все-таки были предложения в отличие от других брендов, были живые машины. А третья — машины стали привлекательнее, — полагает он. — Единственное, люди пока не понимают, за сколько они смогут потом продать эти автомобили после использования.

Одной из моделей Haval осталось совсем немного, чтобы попасть в топ-10 рейтинга самых востребованных автомобилей в России. Речь идет о Jolion, которых передали покупателю в количестве 2340 штук. Кроссовер представили в мае 2021 года, с июля он стал бестселлером бренда, а сегодня уже занял 11-е место автомобильного хит-парада, потеснив Volkswagen Polo.

Почему Vesta в минусе

Лидирующую позицию в рейтинге популярности моделей уже несколько месяцев кряду занимает Lada Vesta с 9035 проданными автомобилями, но это на 2736 единиц меньше прошлогоднего результата. Отрицательный результат связан не только с дефицитом полупроводников. «Веста» готовится к обновлению, и часть версий уже недоступны.

Гораздо серьезнее просела реализация Granta, которая удерживала позицию самой покупаемой в России модели на протяжении двух последних лет. «Народный автомобиль» разошелся тиражом в 7231, снизив объем на 7309. И это самое серьезное падение среди участников рейтинга.

Эпоха дефицита Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Спад объясним периодическими остановками линии, где собирают «Гранту». Как сообщает информагентство «Интерфакс», ссылаясь на главу профсоюза предприятия Сергея Зайцева, «АвтоВАЗу» с весны приходится прибегать к временным простоям на производстве из-за дефицита автокомпонентов. Простои компания пытается нагнать шестидневными рабочими неделями, но и их приходится периодически отменять.

Большинство моделей из топ-25 показали отрицательную динамику за небольшим исключением. В частности, в плюсе оказались Renault Kaptur и Duster, Toyota RAV4 и Camry. Ситуация с полупроводниками всё еще нестабильна, и успехи автопроизводителей сейчас зависят от того, как успешно они могут ее решить.

Что происходит на вторичном рынке

Дефицит новых автомобилей уже начал сказываться и на вторичном рынке. Дилеры, занимающиеся продажей автомобилей с пробегом, заметили не только повышение потока клиентов, но и сокращение машин, которые привозят в trade-in.

— По итогам ноября наши центры выдали 9300 автомобилей с пробегом — на 31% больше, чем в ноябре 2020 года. Но из-за дефицита новых автомобилей сократилось количество автомобилей с пробегом, которые поступают к дилерам по сделкам трейд-ин, — рассказал руководитель направления PR в «Рольфе» Павел Носов. — Для некоторых дилеров это стало проблемой.

Эпоха дефицита Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

К концу года средневзвешенная цена нового автомобиля превысила 2 млн рублей, подсчитали аналитики агентства «Автостат». И это без учета дилерских накруток. Вслед за новыми автомобилями подорожали и подержанные.

— По автомобилям с пробегом у нас есть данные за 11 месяцев — с января по ноябрь средняя цена подержанного легкового автомобиля увеличилась на 34%. К концу года этот показатель может достичь 40%, — рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов.

Сколько продлится дефицит

В ближайшее время ожидать улучшения на автомобильном рынке не приходится, никаких предпосылок к этому пока нет. По прогнозам Сергея Бургазлиева, проблемы будут продолжаться как минимум до конца весны следующего года.

Похожее мнение высказал и главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.