Доп-стоп: можно ли бороться с накрутками автодилеров

Дефицит автомобилей в продаже продолжается, а цены на сайтах дилеров и производителей часто серьезно отличаются. Можно ли сейчас приобрести машину без «допов» и что на этот счет думает Роспотребнадзор — разбирались «Известия».

«ВАЗовские» дополнения

«АвтоВАЗ» обязал дилеров продавать машины с дополнительным оборудованием. По данным портала Лада.Онлайн, с 15 ноября почти все автомобили Lada с завода будут доукомплектовываться различным оборудованием.

Самый дорогой комплект оборудования достался семейству Vesta: за поддон в нишу запасного колеса, защиты сетки радиатора и картера, ковры в багажник и салон, комплекты амортизаторов капота и дефлекторов дверей, а также дефлектор лобового стекла доплата составит 25–30 тыс. рублей.

Xray будет стоит на 20 тыс. дороже за счет того же комплекта, за исключением поддона и защиты картера. Granta получит всё то же самое и еще накладку на задний бампер в придачу, это будет стоить для покупателя 18–21 тыс. рублей. Largus подорожает на 15–22 тыс. рублей, примерно за тот же набор аксессуаров, но ковры в салоне уже будут комбинированные. Niva Legend будет дороже на 8 тыс. рублей за счет ковров и дефлекторов дверей, а Niva Travel — на 18 тыс. рублей из-за защиты картера, комбинированных ковров в салон, коврика в багажник, дефлектора дверей и защитной сетки радиатора.

«Все это создает негативное отношение потребителей»

Судя по всему, дилеры таким положением вещей недовольны, так как деньги за «допы» теперь идут непосредственно производителю, в то время как уже несколько месяцев основной источник дохода автосалонов — именно дополнительное оборудование.

«АвтоВАЗ решил воспользоваться ситуацией и, устанавливая ряд опций самостоятельно, получать большую прибыль на автомобиль. Вместо того чтобы оставлять ее дилеру. Полагаю, логика примерно такая: дилерам и так хватит, но нам тоже хочется больше заработать. Разумеется, все это создает негативное отношение потребителей», — комментирует автоэксперт Сергей Бургазлиев.

Доп-стоп Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich/dpa

Начинанием «АвтоВАЗа» заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В пресс-службе ведомства «Известиям» рассказали, что проведут проверку соответствия действий компании требованиям антимонопольного законодательства. И если признаки нарушения Закона о защите конкуренции будут обнаружены, ФАС примет «меры реагирования».

Руководитель практики антимонопольного права Юридической фирмы «Инфралекс» Елена Кузнецова сообщила «Известиям», что если «АвтоВАЗ» занимает доминирующее положение, то на него в полной мере распространяются запреты на злоупотребление таким положением.

«При этом, если ФАС не установит достаточных оснований для квалификации действий «АвтоВАЗа» в качестве навязывания невыгодных условий, то, с большой долей вероятности, будет исследовать вопрос об ущемлении интересов неопределенного круга потребителей. В таком случае штраф будет ниже, однако такая квалификация будет чревата для компании возможными коллективными исками», — подчеркнула Елена Кузнецова.

Покупатели идут в суд

Часто на сайте или при обсуждении по телефону цена на машину оказывается гораздо привлекательней, чем та, которую называет менеджер при личной встрече. Выбор у клиента невелик: либо покупать понравившейся автомобиль на месте с обязательным дополнительным оборудованием и услугами, либо ждать неопределенное время «голую» машину.

В суд пока обращаются немногие автолюбители. Житель города Ефремова в Тульской области подал исковое заявление и выиграл дело. Мужчина купил автомобиль Haval H6, но вместе с машиной ему навязали ряд услуг на сумму около 100 тыс. рублей. Покупатель решил отказаться от них, так как по закону у него есть 14 дней на это, но автосалон не вернул деньги. Обратившись в суд, покупатель кроме потраченных денег, получил компенсацию за моральный вред и штраф за неисполнение требований в добровольном порядке в размере 50 тыс. рублей.

«Дилер может изменить стоимость»

Еще один подводный камень онлайн-продаж — это разные цены на бронь одного и того же автомобиля на сайте бренда и дилера. И если у одних производителей стоит примерная цена на модель, другие пишут цену конкретной машины с указанием VIN-номера.

Так, например на официальном сайте Cadillac модель XT5 Premium Luxury черного цвета c определенным VIN-номером на момент написания материала стоила 4 420 000 рублей. При этом было указано, у какого дилера она была в наличии и предлагалось оставить предоплату в размере 30 тыс. рублей. Но, перейдя на сайт этого дилера, потенциальный покупатель видел автомобиль с тем же VIN-номером стоимостью на 600 тыс. рублей больше (5 031 900 рублей).

Редакция связалась с менеджером автосалона и в ходе разговора оказалось, что даже за 5 млн купить автомобиль невозможно, потому что «автомобилей мало в наличии и руководство не одобрит подобную сделку. Даже если вы попытаетесь забронировать через сайт производителя, они всё равно переведут на нас».

Стоит отметить, что после официального письма в пресс-службу производителя и дилера цены на обоих сайтах стали одинаковыми. В пресс-службе сообщили, что ценник на сайте автопроизводителя зависит от дилера и тот может ее изменить, не сообщая импортеру.

« Сервис онлайн-покупки автомобилей предоставляет клиенту и дилеру платформу для проведения сделки онлайн на сайте бренда. Продажу автомобиля осуществляет дилер, поэтому после выбора автомобиля клиент и дилер согласовывают условия покупки. При необходимости дилер может изменить стоимость автомобиля », — сообщили в пресс-службе GM. Пресс-служба дилера от комментариев отказалась. Также запрос с описанием ситуации был направлен в Роспотребназдор, где посоветовали ознакомиться с декабрьской памяткой на сайте ведомства.

Подобная ситуация была отмечена и с бюджетным Kia Ceed. Так, цена на официальном сайте корейского бренда на автомобиль с определенным VIN-номером составляла 1 554 900 рублей и также был указан дилер. При обращении к менеджеру подтвердилось, что автомобиль есть в наличии, но без кредитов и трейд-ин стоит от 2 млн рублей, хотя на сайте ничего о таких условиях не сообщалось. Кроме того, судя по официальному комментарию представителей дилера, таких автомобилей в наличии вообще нет.

« В объявлении указана минимальная стоимость автомобиля (в минимальной комплектации и модификации), но в наличии таких автомобилей сейчас нет. Срок исполнения заказа в случае предзаказа в связи с пандемией составляет от трех и более месяцев, и до поступления автомобиля к дилеру нет возможности сохранить цену, так как у импортера нет «прайс-протекшена», то есть сохранения цены для дилера », — сообщили в пресс-службе.

Что говорит Роспотребнадзор?

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора. По закону покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи.

«Следует иметь в виду, что изготовитель товаров их продавцом по отношению к потребителям, то есть стороной договора розничной купли-продажи, как правило, никогда не является. А так называемая «рекомендуемая изготовителем розничная цена», используемая в маркетинговых целях, никакого юридического содержания не имеет.

Согласно ст. 455 ГК РФ, «договор может быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем», при этом «условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара» — рассказали в Роспотребнадзоре.

При этом комплектность товара является одним из условий договора купли-продажи, а «продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности». Комплектность все равно определяется продавцом. Соответственно, это сказывается и на цене товара.

Скандалисты остаются без машины

«Голые» автомобили все-таки приобрести возможно, но только онлайн. Иногда в онлайн-шоурумах дилеров появляются такие предложения, но, по данным инсайдеров, это скорее ошибка системы, нежели обычная ситуация.

« Когда автомобиль только планируется к поставке, сотрудники уже создают заказ-наряд на «допы». Таким образом, когда машина приходит к нам на склад, она автоматически «одевается», а на сайте подгружается уже доукомплектованная версия. Но иногда этот процесс нарушается и на сайт попадают машины неукомплектованные, опытные клиенты сразу вносят на них предоплату. Понятно, что с ними сразу связывается менеджер и уточняет, что это системный сбой и автомобиль не на складе дилера, а на складе производителя, за рубежом, и когда приедет в Россию — неизвестно. Затем менеджер предлагает рассмотреть другие варианты комплектаций», — комментирует источник в крупной автодилерской компании.

Доп-стоп Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte/dpa

Далее у клиента есть два выхода — или идти за максимальной оглаской в медиа-пространство, к блогерам, или же нанять толкового юриста и бороться в правовом поле.

« Казалось бы, огласка в таких ситуациях помогает, но чаще скандалисты просто возвращают себе предоплату и остаются без машины. Если мы видим такого человека, чаще также идем на принцип и просто возвращаем предоплату. Но если человек начинает писать в Роспотребнадзор, идет в суд или же в ФАС — мы скорее выдадим ему машину, чем вернем залог. Дело в том, что цена на сайте является офертой. Мы обязаны продать товар за эту стоимость, о чем большинство покупателей не знает. Таким образом, нам проще не связываться с такими клиентами и продать одну машину без «допов», чем судиться и терять время», — заключает источник.

Юрист Вадим Геворкян подтверждает слова бизнесмена, но отмечает, что если дело дойдет до суда, часто финансовые потери от оплаты юридических услуг будут больше, чем разница в цене.

«Подобное навязывание услуг незаконно, это факт. Но доказать это будет сложно, и еще более трудозатратно — купить автомобиль по заявленной цене. В итоге к цене автомобиля добавятся расходы на юристов. Экономической выгоды нет», — отмечает Геворкян.

Телеграм-канал продаж

Некоторые автопроизводители предлагают купить машину напрямую, через собственные онлайн-магазины. Но, к сожалению, часто машин нет в наличии и покупателю приходится снова идти к дилеру. Так, в течение суток редакция пыталась «купить» хоть какой-то автомобиль в онлайн-магазине Hyundai, но безрезультатно: машин не было в наличии.

Доп-стоп Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic