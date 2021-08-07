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Проще некуда: как автопроизводители пытаются сдержать цены

Отечественные автомобили и импортные новинки резко подорожали
Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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Проще некуда: как автопроизводители пытаются сдержать цены
2021-08-03 18:33:27">
2021-08-03 18:33:27
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Цены на новые автомобили продолжают расти. В июле резко подорожали даже отечественные Lada и «УАЗ». АвтоВАЗ уже решил выпускать автомобили с урезанным оснащением. Получится ли сэкономить на датчиках и как этот отразится на безопасности, выясняли «Известия».

В июле новые отечественные автомобили резко подорожали в сравнении с июнем, сообщается в аналитическом отчете сервиса «Авто.ру». Так, машины Ульяновского автозавода прибавили в цене 3% или 35 тыс. рублей. Модели Lada подорожали на 2,2%. Иномарки также подросли в цене: Genesis на 2,5%, Audi и Mazda — на 1,9%, Skoda — на 1,7%. Больше всего выросли в цене новинки. Кроссовер Genesis GV80 и седан G80 прибавили 4,4% и 4,2%, кроссоверы Q5 и Q5 Sportback — 6,0% и 5,2% соответственно.

В целом аналитики «Авто.ру» называют динамику цен в июле сдержанной, в среднем она увеличилась на 0,6%. И прогнозируют заметный рост ценников, если произойдет резкий скачок курса валют.

Почему дорожают «Лады» и «УАЗы»?

Независимый консультант по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев считает, что подорожание автомобилей АвтоВАЗа вполне логично и говорит о быстрой реакции топ-менеджмента на ситуацию на рынке.

Проще некуда
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти

Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти

Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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«Тот факт, что АвтоВАЗ чаще других поднимал цены с начала года на свои модели, говорит о следующем. Учитывая рост спроса на фоне опасений существенного снижения курса рубля и возможного увеличения утильсбора осенью, АвтоВАЗ с большой выгодой для себя повышал цены и свою прибыль на единицу продукции, то есть умело воспользовался ситуацией. С точки зрения рынка это нормально, так как они — коммерческая структура. С точки зрения потребителей, это вызывает негативное отношение к российскому производителю, так как складывается впечатление, что АвтоВАЗ ставит не совсем корректный выбор для покупателей, из разряда: «Мы имеем право повышать цены? Да, имеем. Не нравится — не покупайте». В долгосрочном плане такая позиция приведет к еще большей переориентации людей на иностранные бренды или на рынок машин с пробегом», — комментирует Бургазлиев.

Что касается автомобилей Ульяновского автозавода, эксперт видит причину повышения цен в отсутствии прямых конкурентов по цене и характеристикам ключевых продуктов. В связи с этим УАЗ как частная компания имеют полное право воспользоваться рыночной ситуацией.

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Экономят на поручнях и датчиках

АвтоВАЗ все-таки постарается сдержать дальнейшее повышение цен. Так, для удешевления Lada Vesta следующие комплектации будут уже будут поставляться в урезанном формате. По данным сайта Lada.online, с сентября в салонах окажутся машины без потолочных поручней со стороны переднего пассажира для версий Classic/Comfort. Органайзера и двойного пола багажного отделения лишатся базовые версий Luxe на кузовах SW/SW Cross.

И самое главное, теперь ни в одной Vesta не будет датчика присутствия переднего пассажира, отвечающего за напоминание о непристегнутом ремне безопасности. И если органайзеры и поручни не так важны для безопасности пассажира, то вышеупомянутый датчик с января будет обязателен для всех автомобилей и сидений, согласно новой редакции Правил ООН.

Проще некуда
Автомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра

Автомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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«Правила ЕЭК ООН № 16 в действующей редакции говорят следующее: «Водительское сиденье в транспортных средствах категории M1 должно оборудоваться сигнализатором непристегнутого ремня безопасности», при этом тут же есть сноска: «... область применения настоящих Правил будет распространена в дальнейшем на транспортные средства других категорий и на прочие сиденья. С учетом важности человеческого фактора и воздействия на поведение водителя в будущих предписаниях настоящих Правил в отношении сигнализатора непристегнутого ремня безопасности нужно согласовать положения, касающиеся систем оповещения». Это значит, что даже если сейчас сигнализатор непристегнутого ремня пассажира необязателен по Правилам ООН, то с января, когда будет принята новая редакция технического регламента c новой серией поправок к данным требованиям, все производители, реализующие продукцию на территории ЕАЭС, будут обязаны оснащать автомобили подобными сигнализаторами, включая легковые автомобили и грузовые до 3,5 т», — прокомментировал заместитель генерального директора экспертной организации ПТИА-АВТО, кандидат технических наук Кирилл Кириллов. Так что с 2022 года на датчике сэкономить уже не получится.

Сокращают комплектации и другие автопроизводители. Например, датчик присутствия переднего пассажира не устанавливают на Nissan Qashqai. При этом на машинах в средней комплектации появились обогрев руля, лобового стекла и задних сидений.

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Комплектации сокращают, а покупатели платят больше

Сокращение комплектаций имеет массовый характер не только из-за желания производителей остановить рост цен, но и из-за кризиса микрочипов, который до сих пор сильно отражается на автопроме. Так, по словам Олега Шамба, операционного директора АГ «Авилон», больше всего проблема с ограничениями в комплектациях затронула более технически сложные модели премиального сегмента.

«Чем современнее оснащение автомобиля, тем больше инновационных комплектующих и микрочипов необходимо, а их сейчас нет в достатке, поэтому опции некоторых премиальных моделей сейчас недоступны. Покупателям предлагается выбирать из того, что есть у дилера, в противном случае можно заказать автомобиль под себя, но срок поставки практически не регламентирован. Клиенты, которые хотели бы собрать автомобиль под себя, в 90% случаев принимают решение выбрать из того, что либо есть в наличии, либо будет доставлено к дилеру в ближайшие месяцы», — отметил Шамба.

Проще некуда
Проще некуда: как автопроизводители пытаются сдержать цены
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Хорошее отношение не привлекает потенциальных клиентов

Он отмечает, что клиенты очень часто стали отказываться от заказа автомобиля из-за увеличенных сроков ожидания и начинают искать альтернативы: такая же модель у другого дилерского центра, или, если на рынке вообще нет желаемой комплектации и модели, клиенты забирают предоплату и рассматривают альтернативный вариант среди других марок.

«Все понимают, что с каждым днем авто становится всё дороже и дороже и его надо купить прямо сейчас. Чем дольше мы поставляем автомобиль клиентам, тем больше риск того, что эти клиенты откажутся», — заключает Шамба.

В свою очередь, урезание комплектаций увеличивает дальнейшие траты для клиентов, считает генеральный директор Fresh Auto, Денис Мигаль.

«Если даже сейчас в среднем при покупке нового автомобиля клиенты тратят на допоборудование от 5 до 7%, то, скорее всего, эти расходы вырастут от 10 до 15% в зависимости от автомобиля», — отметил он. По словам эксперта, в основном урезание комплектаций затронет автомобили массового и экономсегмента, которые и так продаются хорошо при любом раскладе, несмотря на кризисы и сложности.

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