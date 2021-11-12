Стоп-машина: «АвтоВАЗ» прекратил выпуск автомобилей

«АвтоВАЗ» приостановил производство автомобилей из-за нехватки комплектующих. Об этом стало известно в пятницу, 12 ноября. Проблема в глобальном дефиците микрочипов, из-за чего сборочные линии Волжского автозавода работают с перебоями. Приведет ли нехватка комплектующих к росту цен на автомобили Lada и почему «Веста» находится в лучшем положении, чем другие модели — в материале «Известий».

Об остановке производства автомобилей 12 ноября сначала сообщил профсоюз «АвтоВАЗа», а впоследствии это подтвердили в компании. «АвтоВАЗ» работает с перебоями с июня из-за нехватки комплектующих, вызванных глобальным дефицитом микрочипов. На этой неделе сборкe Lada Granta вели лишь 9 ноября, Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для Lada Niva неделя была нерабочей. Полная остановка производства автомобилей происходит впервые.

Остановлен, но не весь

Между тем, в пресс-службе российского автопроизводителя поспешили опровергнуть информацию о полном простое АО «АвтоВАЗ».

«Действительно, в ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий, как это произошло сегодня на один день. При этом производство двигателей, коробок, шасси, прессовое производство, инжиниринг, металлургия и т.д. продолжают свою работу по стандартному графику », — рассказал «Известиям» директор по связям с общественностью компании Сергей Ильинский. Он также уточнил, что завод в Ижевске работает, так как на Lada Vesta используются другие электронные блоки, проблем с производством которых меньше.

Стоп-машина Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Самарской области

Сколько машин не дождутся дилеры

По данным сообщества «Нетипичный Автоваз», потери же по сборке завода с июня по август составили почти 40 тысяч машин, плюс еще 20 тысяч машин в сентябре. Это отразилось и на результатах продаж.

В августе, несмотря на ажиотажный спрос на рынке, продажи марки Lada снизились на 31% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, в сентябре — на 51%, а в октябре — на 31%. Lada Granta, самый популярный автомобиль в России, сначала откатилась на 4-е место, потом на 6-е и только в октябре смогла выйти на второе место. В бестселлеры вышла «Веста», продажи которой пострадали меньше.

Автомобили проще, цены выше

Чтобы снизить потребление дефицитных микрочипов, «АвтоВАЗ» упростил комплектацию своих автомобилей. В частности, перестал устанавливать на них мультимедийную систему Lada EnjoY Pro. По данным источников, на заводе рассматривали вариант выпуска максимально упрощенной Lada Granta.

Перебои с производством автомобилей отразятся на ценах, считает независимый консультант по индустрии «Автомобили и транспорт» Сергей Бургазлиев.

««АвтоВАЗ» будет безусловно поднимать цены, плюс свою роль сыграет обязательный пакет опций, о введении которого было недавно объявлено. Я думаю, что цены повысятся, так как быстро эту проблему не решить. «АвтоВАЗ» входит в альянс Renault Nissan Mitsubishi. Локализация его самая большая, но из года в год уменьшается фактически. Поэтому от мировых цен на компоненты будет зависеть и конечная цена автомобилей Lada. Плюс опять же бесконечные простои конвейера делают свое дело» , — отметил Бургазлиев.

Стоп-машина Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре цены на автомобили Lada снова выросли, шестой раз с начала года. Согласно обновленным прайс-листам, все модели подорожали на 0,9 — 2,7% или на 6600 — 20000 рублей.

«Проблема дефицита полупроводников не устранена, поэтому рынку не хватает новых автомобилей. Помимо инфляционной составляющей, это дополнительно подстегивает рост цен. Приостановка производства в таких условиях может лишь усилить роль негативного фактора. Причем это касается не только Lada, но и других производителей, поскольку цены растут у всех », — рассказал «Известиям» руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов.

Другим заводам тоже не хватает микрочипов

От нехватки микрочипов в той или иной мере страдают и другие российские автозаводы. Предприятие VW в Калуге несколько раз в течение сентября приостанавливало производство. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» не работал во время локдауна — с 30 октября по 7 ноября, но сейчас возобновил работу в три смены.

Ранее стало известно, что Renault на два месяца задержит поставки новых Duster, Kaptur и Arkana, которые собирают на мощностях московского завода «Рено Россия». Причиной стала нехватка электронных компонентов, в первую очередь датчиков тормозных систем.

«Ситуация с поставками компонентов остаётся нестабильной. Renault Россия предпринимает максимум усилий для удовлетворения спроса и поставки необходимого количества машин в дилерскую сеть», — сообщили в пресс-службе компании.

Стоп-машина Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В «Группе ГАЗ» ситуацию с полупроводниками не комментируют, но ранее с ее конвейеров сходили некомплектные автомобили, которые дооснащали позже, по мере поступления необходимых деталей.

И наконец, завод Nissan в Санкт-Петербурге с ноября перешел на двухсменный режим работы и увеличил объем производства на 20% в связи с восстановлением рынка и ростом продаж, сообщили в пресс-службе японской компании.

Выиграют китайцы

Завод Haval в Тульской области, хотя и корректировал производственные планы, но конвейер не останавливал. В октябре китайская марка продала рекордное количество автомобилей (4803 штуки), а ее кроссовер вошел в топ-25 бестселлеров рынка.

«В ситуации с нехваткой микрочипов, а также грядущими проблемами, связанными с дефицитом алюминия и магния, китайские автопроизводители будут чувствовать себя лучше других. У них есть свое производство электронных компонентов и металла», — уверен Сергей Бургазлиев.

Порвали график

В дальнейшем «АвтоВАЗ» планирует восполнить производственные потери, за счет 9 часовых смен и работы по субботам, но для этого ситуация с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара» должна нормализоваться.

«Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше. Соответственно рваный график производства будет сохраняться », — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Стоп-машина Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Источники издания на предприятии сообщают, что линия, выпускающая Lada Granta, будет находиться в простое в понедельник 15 ноября и во вторник 16 ноября.

Первым делом инструменты

В компании Bosch, в свою очередь, пытаются оперативно реагировать на кризис микрочипов. В июле в Дрездене был открыт сверхсовременный завод по производству полупроводников — на шесть месяцев раньше запланированного срока. Вложения в это предприятие составили около миллиарда евро — самая крупная единовременная инвестиция за всю более чем 130-летнюю историю компании.

Однако чипы, которые начали производить на новом заводе, первоначально устанавливали в электроинструменты Bosch. Для автомобильной промышленности их стали выпускать только с сентября, пусть и на три месяца раньше, чем планировали.

«Каждый дополнительный чип, который мы производим, поможет в сложившейся ситуации», — заявил член правления Robert Bosch GmbH Харальд Крёгер.

Когда закончится кризис

В следующем году Bosch планирует инвестировать более 400 миллионов евро в расширение своих заводов по производству полупроводниковых пластин в Дрездене и Ройтлингене, а также малазийских производств полупроводников в Пенанге. Кроме того, в Пенанге будет построен новый испытательный центр для полупроводников, в котором с 2023 года будут тестировать готовые полупроводниковые чипы и датчики.

Стоп-машина Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael

«Из-за различных факторов глобальный рынок закупок в настоящее время испытывает общую нехватку определенных полупроводниковых компонентов, в частности интегральных схем (ИС), таких как микроконтроллеры (MCU) и специализированные интегральные схемы (ASIC). Такое развитие рынка не оставила без внимания и компания Bosch. Ситуация усугубляется дополнительным дефицитом в цепочке поставок из-за пожара на заводе полупроводниковых пластин и остановок производства других производителей из-за погодных и COVID условий. В этой сложной ситуации мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим клиентам. Вместе с ними и нашими поставщиками мы постоянно работаем в оперативных группах. Вполне вероятно, что вся отрасль будет сталкиваться с этой неудовлетворительной ситуацией в течение многих месяцев», — рассказали «Известиям» в пресс-службе компании.