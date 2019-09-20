Седан-хулиган: как едет самый доступный российский спорткар

Яндекс-беспилотник, раскатывающий по пустынному Иннополису, как будто специально снизил скорость, чтобы рассмотреть ярко-синию с красными полосами машину. Газонокосильщик оставил свой аппарат, инспектор ГИБДД прицелился смартфоном. Все внимание Ладе «Гранте», пусть и необычной, в новой версии Drive Active с эффектным спортивным обвесом. Но это же «Гранта», самый дешевый автомобиль на российском рынке. Соответствует ли Drive Active яркой внешности громкому названию, разбирались «Известия».

Поладить со спортом

АвтоВАЗ давно бросил вызов гаражным умельцам и стороннему тюнингу — еще в 2006 году был выпущен прототип Kalina GTI c доработанной подвеской и 115-сильным мотором. Образованная в 2013 году дочерняя компания Lada Sport занялась тюнингом «Гранты» и «Калины» — форсированный мотор, заниженная подвеска и задние дисковые тормоза.

лада_спорт Габариты Drive Active: 4280×1700×1450 мм. Клиренс уменьшен до 162 мм Фото: Lada

Наконец, появилась самая «горячая» версия NFR (Need for race) — 136-сильный мотор, самоблок, 17-дюймовые диски, доработанная подвеска, тормоза, рулевое. В 2016-м к ним добавили более доступный вариант Drive Active — спортстайлинг наподобие AMG Line и M Sport у Mercedes-Benz и BMW, плюс заниженная подвеска плюс стандартные мотор и тормоза. В Казань мы приехали знакомиться с рестайлинговыми машинами. Что в них нового?

Повторяет за старшими

Granta Drive Active можно легко отличить по низкой посадке — клиренс уменьшен на 18 мм, отчего она не выглядит такой кургузой, как обычный седан. А еще по деталям в стиле Vesta Sport — спортивным бамперам с тонкими красными полосками, накладкам на пороги, плоскому хромированному патрубку, дискам с особым рисунком.

Набор выразительных средств, использованный Стивом Маттином, скромный, но «драйв-активную» машину преобразил. Язык не повернется назвать такую Ладу мечтой дачника. По-другому «заиграли» х-образный передок и выпуклости на крышке багажника — все это появилось на Гранте еще в ходе рестайлинга.



GRANTA_94 Обвес делает тольяттинская фирма Apal. Та самая, что возобновила выпуск необычного внедорожника Stalker с пластиковым кузовом и на агрегатах Lada 4×4 Фото: Lada GRANTA_93 Двухцветные диски обуты в шины Pirell размерностью 185/55 R15 Фото: Lada GRANTA_95 Сзади версию Drive Active проще отличить от обычной «Гранты» Фото: Lada GRANTA_90 Спойлер — не просто элемент стиля, он увеличивает прижимную силу на скорости свыше 60 км в час Фото: Lada GRANTA_85 Рестайлинговые «Гранты» оснащаются модернизированными моторами — теперь при обрыве ремня ГРМ клапаны не встретятся с поршнями Фото: Lada

В синем, как олдскульная олимпийка, цвете Drive Active смотрится особенно выигрышно, но это не какой-то эксклюзивный оттенок. Машину красят в те же цвета, что и обычные седаны, кроме оранжевого — фирменного для версий Cross. Среди них есть и белый — он точно будет популярен на юге России.

Карбон и весла

Интерьер украшен в стилистике Vesta Sport, но скромнее — красно-черные чехлы спортивных кресел тканевые, руль обшит перфорированной кожей, а рычаг трансмиссии — нет. Стоит отметить вставки под углепластик — здесь они совсем, как настоящие. Хороши и новые треугольные ручки дверей.

лада_спорт Красные акценты и вставки под углепластик заметно оживляют простенький интерьер Фото: Lada

Оснащение Drive Active соответствует комплектации Comfort. С одной стороны, богаче только Luxe и Prestige, с другой, здесь нет системы стабилизации, противотуманных фар, парктроников. Дверь придется открывать ключом, а «весла» вместо электрических стеклоподъемников на заднем ряду довершают картину.

Самая дорогая Гранта?

Представители «АвтоВАЗа» говорят, что учитывали психологический рубеж цены — Granta Drive Active с «механикой» стоит 629 900, почти на 90 тысяч дороже, чем обычный седан с тем же уровнем оснащения. И это при том, что двигатель трансмиссия и тормоза не трогали, ограничившись шасси и обвесом.

Максимальная цена машины при заказе «робота» АМТ — 654 900 рублей и это уже уровень максимально упакованной Granta с 4-ступенчатым японским «автоматом». Сделаешь машину дороже — отпугнешь покупателей, во всяком случае Granta Sport и Kalina NFR с форсированными моторами и дисковыми задними тормозами продавались вяло.

Так что, Drive Active — автомобиль во многом компромиссный. Это сразу понимаешь, сев в водительское кресло — спортивный ковш с плотной набивкой и хорошей боковой поддержкой стоит высоковато. Жалеть об отсутствии настройки во вертикали не стоит — у других «Грант» подушку можно было только поднять, а опустить ее ниже невозможно — мешает конструкция пола.

Что с поворотами?

Здесь все знакомо — голос мотора, который, кажется, здесь стал громче, усилия на педалях, «размах» рычага «механики» и подвывание шестерен. Вроде бы обычная «Гранта», но едет по-другому. Шасси, настроенное подразделением Lada Sport, главное и кардинальное отличие версии Drive Active. Здесь свои пружины, передние стойки и амортизаторы от Vesta Sport.

Плюс уменьшенный до 162 мм клиренс, позволяющий понизить центр тяжести. В результате повороты новая Lada проходит азартно, с небольшими кренами. Еще бы над рулевым поработать — в околонулевой зоне пусто, из-за чего на больших скоростях чувствуешь себя неуверенно. Тем более, что один из двух автомобилей, на которых я поездил, хуже держит прямую и требует легкой коррекции курса. Подруливать приходится буквально на ощупь.

лада_спорт Максимальная скорость — 184 км в час. Расход в смешанном цикле одинаков для «механики» и «робота» — 6,5 л на 100 км Фото: Lada

Даже на хорошем асфальте подвеска отмечает невидимые глазу дефекты покрытия, а на бетонке салон наполняется зудом. При этом раскачки на волнах практически нет. Зубодробительно жесткой машину не назовешь и по проселочной дороге Granta Drive Active весело скачет в стиле «больше скорость — меньше ям».

Скорость ограничивает не энергоемкость подвески, а трясущийся руль. Впрочем, баланс между управляемостью и комфортом соблюден. Это важно — Granta Drive Active скорее всего будет единственным автомобилем в семье и спортивные амбиции не должны конфликтовать с практичностью.

Робот-спортсмен

Поэтому такой седан может оснащаться роботизированной трансмиссией AMT — и она теперь тоже настроена по-новому. Отпустил педаль тормоза — и машина медленно катится вперед, как будто здесь классический «автомат». Переключения стали более плавными, хотя дергания при разгоне в пол остались, и иногда электронный мозг путается с выбором передачи. Появился спортрежим, с которым машина разгоняется веселее и громче, а на длинных спусках уверенно держит пониженную.

Впрочем, даже в спортрежиме разгон до «сотни» вряд ли получится быстрее заявленных 12 секунд. Машина с «механикой» на полторы секунды быстрее, но это результат обычного седана «Гранта». Благодаря более низкому центру тяжести, лучшей аэродинамике и спортивному шасси Drive Active, пожалуй, будет безопаснее на больших скоростях.





GRANTA_71 Приборная панель новая. Руль обшит кожей, а рычаг трансмиссии — нет Фото: Lada GRANTA_75 Аудиосистема поддерживает беспроводную связь по Bluertooth и оснащена разъемом под карту памяти Фото: Lada GRANTA_74 Подогрев есть только у передних сидений Фото: Lada GRANTA_81 Руль регулируется только по высоте Фото: Lada GRANTA_79 Вставки под углепластик похожи на настоящие Фото: Lada GRANTA_78 Сиденья с тканевой обивкой неплохо держат в повороте Фото: Lada GRANTA_84 Спинка заднего дивана складывается по частям Фото: Lada

Парта или заготовка

Большинству неискушенных покупателей, для которых Drive Active станет своеобразной учебной партой, достаточно и этого. Плюс заводская гарантия.

Неплохо едет, ярко выглядит — что вы еще хотите от самого доступного спорткара на российском рынке? Не хватает мощности? Зато можно хулиганить безопасно . Форсировка мотора в любом случае потребует уже доработки тормозов, которые пока справляются.

«Все, что мы хотели добиться в спорте, мы осуществили в Vesta Sport. Этот вопрос мы пока закрываем», — рассказывает руководитель Лада Спорт Владислав Незванкин.

Drive Active — теперь единственная спортивная «Гранта» и только с кузовом седан. Ни версии Sport, ни тем более NFR, «АвтоВАЗ» производить не планирует. Слишком ограниченным оказался спрос на подобные машины. А на безрыбье...