Час кутежа: немцы устроили под Москвой праздник для любителей люксовых авто

Во второй уикенд сентября на столичном автодроме Moscow Raceway прошел фестиваль Sportscar Together Day, организованный Porsche Russland, российским подразделением немецкого концерна. Пришедшее теперь и в Москву шоу, устраиваемое в разных уголках планеты, традиционно объединяет на одной площадке самых ярых поклонников марки. На этот раз публика собралась по случаю российской презентации нового Porsche Cayenne Coupé. «Известия» тоже не прошли мимо события.

Организаторы мероприятия провели непродолжительный, но вполне информативный тест-драйв нового «Кайена», также в рамках фестиваля состоялся 5-й этап гоночной серии Porsche Sport Challenge (полупрофессиональных команд, взращенных инструкторами собственной школы экстремального вождения Porsche), выставка ретро-моделей 900-й серии и несколько тематических инсталляций. Кстати, приобщить к автоспорту можно было и младшее поколение, приведя любознательное чадо в детскую школу вождения.

Порше Фото: Анастасия Ольденбургская

Следуя за хайпом

Первопроходцами в создании купеобразных паркетников были баварцы из BMW, представившие в 2007 году на Международном автосалоне во Франкфурте концепт купе-кроссовера BMW X6. Автомобиль тогда произвел немалый фурор, одни восхищались необычным кузовом, другие упорно твердили, что купе — это обязательно двухдверный автомобиль. Насколько можно судить, равнодушным к появлению нового класса внедорожников не остался никто, а баварский автоконцерн запустил Х6 в серию в 2008-м и пока не собирается сворачивать выпуск удачной и нестандартной модели.

За 11 лет «единственный в своем роде» своей уникальности, конечно, лишился, зато автомобилисты обрели возможность выбирать. В модельном ряду практически любого автоконцерна можно найти авто, который подойдет под определение купе-кроссовера, а то и не одну модель. Теперь свой слегка придавленный пафосом и амбициями паркетник есть и у Porsche, и имя ему — Cayenne Coupé.

Как уверяют члены правления концерна, новая модель призвана объединить в себе все технические особенности Cayenne, но за счет покатой крыши, которую начальники зачем-то называют «динамичный дизайн», купеобразный кроссовер должен вызывать кучу положительных эмоций, очаровывать своей атлетичностью и быть на пике прогресса. Салон рассчитан на свободное размещение четырех человек и отличается богатой базовой комплектацией, куда входит несколько запатентованных в Porsche умных систем (помощь при парковке, улучшенный ГУР с индексом «плюс», адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono.

Порше Cayenne Coupé Фото: Анастасия Ольденбургская

В Porsche пока планируют вывести всего лишь два варианта компоновки силовых агрегатов: трехлитровую рядную битурбошестерку мощностью 340 л.с. при максимальном крутящем моменте 450 Нм и турбированный четырехлитровый V8 для топовой версии Cayenne Turbo Coupé, который комплектуется четырехлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с. и максимальным крутящим моментом 770 Нм. С места до 100 км/ч Cayenne Turbo Coupé разгоняется за 3,9 с, максимальная скорость автомобиля — 286 км/ч.

Цена на нашем рынке начинается от 5 877 000 рублей за Cayenne Coupé и от 11 013 000 рублей за Cayenne Turbo Coupé. Базовая комплектация включает в себя усилитель рулевого управления Power Steering Plus, функционирующий в зависимости от скорости, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистент парковки с передними и задними датчиками и камерой заднего вида, адаптивную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono.

Правда, распознать на глаз разницу между обычным Cayenne и его купеобразной модификацией удастся не каждому (внешне заметны отличия невелики, разве что в количестве букв в названии моделей), но в турбированном купе-кроссовере задора все-таки чуточку больше и темперамент его слегка поярче.

Бабушка-трансформер

Тем же, кому субботним утром не спалось вовсе, и кто добрался до автодрома на 95-м километре Новорижского шоссе раньше других, достался и вовсе королевский подарок — несколько кругов по «кольцу» Moscow Raceway за рулем новой версии легендарного, 911-го Porsche.

Мне довелось прокатиться на Porsche 911 Carrera 4S восьмого поколения. Новый 911-й стал логичным продолжением целой плеяды Porsche, о которых в разные годы мечтали и мечтают по сей день искушенные автолюбители. Машина сохранила уникальное наследие легендарного купе 1963 года, вобрав в себя все современные разработки и смелые инженерные решения. Традиционная заднемоторная компоновка и интеллектуальный полный привод способствуют отличной тяге и дарят водителю то неподражаемое чувство, которое можно испытать только сидя за рулем Porsche 911.

Порше Porsche 911 Carrera 4S Фото: Анастасия Ольденбургская

Новый Порше получил заводской индекс 992, перевернув страницу предыдущего, седьмого поколения. Во внешнем облике 911 Carrera 4S 2020 модельного года дизайнеры будто намеренно демонстрируют нам ретроспективу всех 911-х вместе взятых: акцентированные выпуклые фары головного света, его аэродинамичные, плавные линии кузова, устремленный вперед клюв. Но даже на самый непритязательный взгляд новый Porsche — настоящий клубок инноваций.

Соблюдая традиции

Автомобиль немного подрос и «подобрел», по габаритным размера высота кузова стала на 5 мм выше и за счет чуть увеличенного переднего свеса на 20 мм длиннее. При этом колесная база составляет, как и прежде, 2450 мм. Carrera спешит похвастать полностью переделанными бамперами, даже принцип крепления которых был видоизменен. Теперь спереди боковые и центральные воздухозаборники слились воедино, на корме, в нижней части заднего бампера мы также наблюдаем «единую» панель. В середине расположена секция, предназначенная для установки номерного знака, по бокам ее обрамляют два крупных круглых патрубка выпускной системы, затем противотуманные фонари и воздухоотводы по краям.

На крышке моторного отсека, так же как и у рестайлингового 911-го седьмого поколения, красуются вертикальные «ребра», только теперь они стали более рельефными и сверху увенчаны дополнительным стоп-сигналом. А еще у нового Porsche даже в стоке колеса стали разноширокими и разноразмерными. Передняя ось — 20-й радиус при типоразмере 245/35, а сзади стоять 21-дюймовые колесные диски 305/30.

Еще одной неоднозначной «изюминкой» спорткара стали утопленные дверные ручки с электроприводом. Обычными и удобными дизайнеры, видимо, пожертвовали в погоне за снижением коэффициента сопротивления встречному воздушному потоку.

Цифровая эпоха

Внутри салон сохранил классическую компоновку 2 + 2, но получил совершенно новые кресла. Теперь это уже не ярко выраженный «ковш», но оно все так же обволакивает тебя со всех сторон. Перед водителем в ряд расположились несколько дисплеев, приборная панель стала цифровой, на соседнем экране над центральной консолью — тачскрин, куда вынесено управление практически всеми системами автомобиля. Аналоговыми остались лишь тахометр, который водружен по центру приборной панели, и утопленный в торпедо круглый циферблат часов.

Porsche Фото: Анастасия Ольденбургская

Центральная консоль наконец избавилась от того изобилия и нагромождения кнопок, которое перекочевало туда из более объемных салонов Panamera и Cayenne. Дизайнеры оставили под рукой водителя 911-го только несколько кнопок и верньеров для управления климат-контролем, ближе к подлокотнику разместились еще пара кнопок подогрева передних сидений. И если решение убрать кнопки сыграло на руку внешнему виду кокпита, то с внешним видом рычага АКПП явно перемудрили. Мне он напомнил ключ от VW Touareg или любого другого VAG-овского авто, который просто воткнули под прямым углом в центральную консоль. В итоге акселератор получился очень маленький, руку на него, чтобы переключать передачи, полноценно не положишь, да и функционал ему дали слегка «куцый»: чтобы поставить машину «на паркинг», нужно нажать на кнопку ниже этого джойстика. Там, кстати, их две: включение стояночного тормоза и переход на ручной режим управления.

Инженеры Porsche напичкали 911-й по последнему слову техники: проще говоря всем, что было в их распоряжении. Опционально можно дооснастить спорткар различными интеллектуальными помощниками, в арсенале доступных функций есть даже система ночного видения. Однако самой инновационной разработкой спецов из Штутгарта стала система курсовой устойчивости со специальным режимом WET, который самостоятельно распознает мокрую дорогу и оказывает водителю необходимую в таких условиях поддержку. В передних колесных арках 911-го расположены датчики, которые распознают разлетающиеся из-под колес брызги воды, если сигналы о брызгах поступают в бортовой компьютер на протяжении определенного времени, «мозги» Карреры решают, что дорога мокрая, и направляют системе стабилизации автомобиля (PSM) и системе регулировки тяги (PTM) команды на подготовку к изменению чуткости откликов. Система информирует водителя о мокром дорожном покрытии и рекомендует вручную активировать режим WET. Если водитель включает этот режим, то система адаптирует среди прочего PSM, PTM, аэродинамику, PTV Plus и чуткость откликов привода.

Подъемные силы

Запатентованная концерном восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением (Porsche Doppelkupplung, PDK) в паре с битурбовой модульной оппозитной шестеркой объемом в три литра (450 л.с. при 530 Нм крутящего момента) разгоняют 992-ю «Карреру» до сотни за 3,4 с. Всего 10 с потребуется, чтобы стрелка спидометра преодолела порог в 200 км/ч. Максимальная скорость, которую немецкий болид способен развить «по прямой», находится в диапазоне 320 — 340 км/ч, то есть на 10 км/ч выше последнего обозначенного деления шкалы спидометра (330 км/ч). Для сравнения, скорость взлета (когда шасси воздушного судна отрываются от земли) двухпалубного Boeing 747-800 равна приблизительно 270 км/ч.

Porsche Фото: Анастасия Ольденбургская

Чтобы спортивный 911-й на такой скорости попросту не «срывало» с асфальта, в полноприводной версии предусмотрена особая система Porsche Traction Management (PTM). Электронно-управляемая многодисковая муфта — один из главных узлов PTM — перераспределяет крутящий момент между задней осью с постоянным приводом и передней осью таким образом, что вы, пожалуй, и правда никогда не сможете застать свой авто «врасплох». Бортовые системы непрерывно следят за всеми аспектами движения машины по дороге, адекватно реагируя на возникновение различных ситуаций и помогая своему водителю уверенно чувствовать себя на шоссе, вне зависимости от скоростного режима.

Несмотря на то, что, работая над новой моделью, в Porsche хотели сделать «гражданский спорткар» (автомобиль напичкан всевозможными функциями помощи водителю и системами комфорта, характерными для «обычных» машин), Porsche 911 Carrera 4S не потеряется и на треке.

Через тернии к звездам

Проезжая на новом Porsche 911 Carrera 4S первый круг, стараешься запомнить трассу, понять и прочувствовать автомобиль. К середине второго всяческое стеснение пропадает, и вот тебе уже кажется, что ты знаешь его как свои пять пальцев. Стрелка аналогового тахометра «крутится» все ближе к красной зоне, скорость прохождения прямых участков неуклонно растет, и вот электронный спидометр сообщает, что наша скорость перевалила за две сотни... Несмотря на «низкий полет», 911-й продолжает уверенно следовать вперед по гоночному треку как по рельсам, острота отдачи рулевого колеса также не претерпевает изменений, молниеносно реагируя на малейшие движения руки.

В активной и динамичной манере вождения при повороте руля подключается система векторизации крутящего момента, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), которая в нужный момент слегка притормаживает заднее внутреннее колесо, в результате на наружное колесо поступает больший момент, а автомобиль получает дополнительный импульс, словно «заправляющий» его в поворот.

Порше Фото: Анастасия Ольденбургская

По словам представителей марки, блокировка заднего дифференциала осуществляется с помощью электроники, а перераспределение крутящего момента — бесступенчато. Такая система позволяет владельцу чувствовать себя уверенно на любой дороге в любых погодных условиях.

Несмотря на весь внешний лоск и блеск лакированных и хромированных деталей кузова, мягкость обтягивающей стойки и потолок алькантары, контрастные нити, которыми прострочена гладкая, приятная на ощупь кожа на сиденьях и панелях салона, природа Porsche 911 Carrera 4S формировалась на гоночном треке. Все в этом автомобиле подчинено одной цели — доминировать на дороге, обгонять конкурентов и побеждать в соревнованиях.