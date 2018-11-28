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Новый Porsche 911 получил дождевой режим и тепловизор

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Фото: Porsche
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Автосалон в Лос-Анджелесе стал площадкой для мировой премьеры восьмого поколения модели Porsche 911 с индексом «992». Как говорится в официальном сообщении немецкой компании, автомобиль стал образцом спортивности и управляемости.

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Внешних изменений немного, но поклонники марки обязательно отметят расширенные колесные арки, 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса, новые светодиодные фары, капот иной формы и элегантный задний спойлер со светодиодной полосой. Ручки с электроприводом теперь «утоплены» в двери. Любопытно, что передняя часть кузова стала на 45 мм шире, а задняя у всех версий имеет одинаковую ширину. Кузов новинки за исключением передней и задней частей выполнен из алюминия.

Полностью новый интерьер характеризуется четкими и прямыми линиями приборной панели. Одно из главных украшений салона - функциональный дисплей PCM с диагональю экрана 10,9 дюймов, а вся необходимая для водителя информация выводится на два дисплея, расположенных справа и слева от большого тахометра.

Новинка получила несколько передовых систем помощи на дороге, среди которых дождевой режим Porsche Wet и камера ночного видения с тепловизором. Кроме того, спорткар может похвастаться полезными цифровыми сервисами: Porsche Road Trip для планирования и организации путешествий и Porsche Impact с калькулятором вредных выбросов.

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Фото: Porsche
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Фото: Porsche
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Фото: Porsche
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Фото: Porsche

Новый Porsche 911 будет предлагаться с 3-х литровым 450-сильным двигателем и 8-ступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением. При этом заднеприводная версия Carrera S может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, а полноприводная Carrera 4S разменивает «сотню» за 3,4 секунды. Спортивный пакет Sport Chrono, способен сократить временные показатели на 0,2 секунды. Максимальная скорость обоих версий 308 и 306 км/ч соответственно.

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