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АвтоВАЗ полностью приостановил производство

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В связи с отсутствием электронных компонентов АвтоВАЗ полностью приостановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти. Об этом 12 ноября сообщил «Автостат».

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По данным профсоюза, для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября будет оплачено компенсацией в размере двух третей средней заработной платы.

Руководитель пресс-центра предприятия подтвердил «Известиям» остановку производства. По его словам, в настоящее время подобная ситуация с электронными компонентами сложилась во всем мире. Сенсации в произошедшем нет, добавил он.

На этой неделе сборка LADA Granta велась лишь 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для LADA Niva неделя была нерабочей.

10 ноября производитель сообщил, что в ежедневном режиме отслеживает ситуацию с поставками, в зависимости от которых строится график производства линий.

Сборка на АвтоВАЗе работает с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая в свою очередь испытывает сложности в работе со своими поставщиками, уточняет агентство.

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